Ўзбекистонда педофилларга нисбатан 25 йилгача ёки умрбод қамоқ жазоси белгиланмоқда!
Ўзбекистонда болалар ҳуқуқлари ва хавфсизлигини ҳимоя қилиш бўйича қонунчиликка энг қатъий ва муросасиз ўзгартиришлар киритилмоқда! Олий Мажлис Сенатида бўлиб ўтган муҳокамаларда болаларга нисбатан жинсий зўравонлик содир этган шахсларга тайинланадиган жазо чоралари кескин оғирлаштирилиши маълум қилинди.
Сенатор Малика Қодирхонованинг расмий баёнотига кўра, эндиликда ёш болаларга қўл чўзган жиноятчилар 25 йил муддатгача озодликдан маҳрум этилади ёки умрбод қамоққа ҳукм қилинади, энг асосийси — уларга ҳеч қандай енгиллаштирувчи механизмлар татбиқ этилмайди. Хўш, парламент доирасида қабул қилинаётган янги тартиблар нималарни кўзда тутади?
Муросасиз жазо: Маҳкумлар муддатни тўлиқ ўтайди
Сенатор Малика Қодирхонова жамиятда катта муҳокамаларга сабаб бўлаётган ушбу ўта оғир жиноятлар бўйича янги талабларни баён қилди:
Жабрланувчилар ёши: Чоралар 14 ёшгача бўлган болаларга нисбатан жинсий зўравонлик содир этган шахсларга нисбатан қўлланилади;
Оғир жазо турлари: Жиноятчиларга 25 йилгача озодликдан маҳрум қилиш ёки умрбод қамоқ жазоси тайинланиши белгиланмоқда;
Енгилликларга мутлақ тақиқ: Маҳкумларга нисбатан ҳеч қандай амнистия ёки жазони енгиллаштириш чоралари тақдим этилмайди;
Тўлиқ ўташ шарти: Жиноят содир этган шахслар белгиланган муддатни бошидан охиригача тўлиқ ўташи шарт қилиб қўйилмоқда.
Сенаторнинг расмий огоҳлантириши
«Эндиликда 14 ёшгача бўлган болаларга жинсий зўравонлик қилганлар 25 йилгача ёки умрбод қамалади ва уларга ҳеч қандай енгиллик берилмайди, улар жазони тўлиқ ўтайди», — дея таъкидлади Сенатор Малика Қодирхонова.
Мазкур норма жамиятда болаларни ҳар қандай тажовуздан сақлаш ва бундай оғир жиноятларнинг олдини олишда қатъий тўсиқ бўлиши кутилмоқда.
Жазо чораларининг янги тартиби (Жадвал)
Мезон / Ҳолат
Белгиланган қатъий тартиб
Жабрланувчи тоифаси
14 ёшгача бўлган вояга етмаган болалар
Жазо муддати
25 йилгача озодликдан маҳрум этиш ёки умрбод қамоқ
Енгиллик ва шартли озодлик
Мутлақо берилмайди
Жазони ўташ шакли
Муддат тўлиқ ва қатъий равишда ўталади
Расмий манба
Сенатор Малика Қодирхонова
Сизнингча, педофилларга нисбатан умрбод қамоқ ва ҳеч қандай енгилликсиз тўлиқ жазо тизимининг жорий этилиши болалар хавфсизлигини таъминлаш учун етарлими? Бу қатъий қонунчилик ташаббусига қандай баҳо берасиз?
Ўз муносабатингизни пастда изоҳларда қолдиринг ва жамиятимиз учун долзарб бўлган ушбу муҳим хабарни яқинларингизга Телеграм орқали юборинг!
Изоҳлар 0
…