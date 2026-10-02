Ўзбекистонда педофилларга нисбатан 25 йилгача ёки умрбод қамоқ жазоси белгиланмоқда!

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистонда педофилларга нисбатан 25 йилгача ёки умрбод қамоқ жазоси белгиланмоқда!

Ўзбекистонда болалар ҳуқуқлари ва хавфсизлигини ҳимоя қилиш бўйича қонунчиликка энг қатъий ва муросасиз ўзгартиришлар киритилмоқда! Олий Мажлис Сенатида бўлиб ўтган муҳокамаларда болаларга нисбатан жинсий зўравонлик содир этган шахсларга тайинланадиган жазо чоралари кескин оғирлаштирилиши маълум қилинди.

Сенатор Малика Қодирхонованинг расмий баёнотига кўра, эндиликда ёш болаларга қўл чўзган жиноятчилар 25 йил муддатгача озодликдан маҳрум этилади ёки умрбод қамоққа ҳукм қилинади, энг асосийси — уларга ҳеч қандай енгиллаштирувчи механизмлар татбиқ этилмайди. Хўш, парламент доирасида қабул қилинаётган янги тартиблар нималарни кўзда тутади?

Муросасиз жазо: Маҳкумлар муддатни тўлиқ ўтайди

Сенатор Малика Қодирхонова жамиятда катта муҳокамаларга сабаб бўлаётган ушбу ўта оғир жиноятлар бўйича янги талабларни баён қилди:

  • Жабрланувчилар ёши: Чоралар 14 ёшгача бўлган болаларга нисбатан жинсий зўравонлик содир этган шахсларга нисбатан қўлланилади;

  • Оғир жазо турлари: Жиноятчиларга 25 йилгача озодликдан маҳрум қилиш ёки умрбод қамоқ жазоси тайинланиши белгиланмоқда;

  • Енгилликларга мутлақ тақиқ: Маҳкумларга нисбатан ҳеч қандай амнистия ёки жазони енгиллаштириш чоралари тақдим этилмайди;

  • Тўлиқ ўташ шарти: Жиноят содир этган шахслар белгиланган муддатни бошидан охиригача тўлиқ ўташи шарт қилиб қўйилмоқда.

Сенаторнинг расмий огоҳлантириши

«Эндиликда 14 ёшгача бўлган болаларга жинсий зўравонлик қилганлар 25 йилгача ёки умрбод қамалади ва уларга ҳеч қандай енгиллик берилмайди, улар жазони тўлиқ ўтайди», — дея таъкидлади Сенатор Малика Қодирхонова.

Мазкур норма жамиятда болаларни ҳар қандай тажовуздан сақлаш ва бундай оғир жиноятларнинг олдини олишда қатъий тўсиқ бўлиши кутилмоқда.

Жазо чораларининг янги тартиби (Жадвал)

Мезон / Ҳолат

Белгиланган қатъий тартиб

Жабрланувчи тоифаси

14 ёшгача бўлган вояга етмаган болалар

Жазо муддати

25 йилгача озодликдан маҳрум этиш ёки умрбод қамоқ

Енгиллик ва шартли озодлик

Мутлақо берилмайди

Жазони ўташ шакли

Муддат тўлиқ ва қатъий равишда ўталади

Расмий манба

Сенатор Малика Қодирхонова

Сизнингча, педофилларга нисбатан умрбод қамоқ ва ҳеч қандай енгилликсиз тўлиқ жазо тизимининг жорий этилиши болалар хавфсизлигини таъминлаш учун етарлими? Бу қатъий қонунчилик ташаббусига қандай баҳо берасиз?

Ўз муносабатингизни пастда изоҳларда қолдиринг ва жамиятимиз учун долзарб бўлган ушбу муҳим хабарни яқинларингизга Телеграм орқали юборинг!

Малика ҚодирхоноваЎзбекистон Олий Мажлис Сенатибалалар ҳуқуқлариумрбод қамоқ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўз фарзандини уй ва машина сотиб олиш эвазига сотишга келишган ота-онага суд ҳукми эълон қилиндиЎз фарзандини уй ва машина сотиб олиш эвазига сотишга келишган ота-онага суд ҳукми эълон қилинди15 сентябр 22:00Болаларга зўравонлик учун умрбод қамоқ: Қонун лойиҳаси 1-ўқишда қабул қилиндиБолаларга зўравонлик учун умрбод қамоқ: Қонун лойиҳаси 1-ўқишда қабул қилинди29 сентябр 13:47ID картасиз ўсмирлар тақдири Сенат назоратига олиндиID картасиз ўсмирлар тақдири Сенат назоратига олинди25 май 22:35Болаларни зўравонликдан ҳимоя қилиш кучайтирилади: янги қонун нимани ўзгартиради?Болаларни зўравонликдан ҳимоя қилиш кучайтирилади: янги қонун нимани ўзгартиради?Кеча 14:05Алишер Қодиров: “Маҳлуқ-педофил қамоқда меҳрибон бўлиб қолмайди”Алишер Қодиров: “Маҳлуқ-педофил қамоқда меҳрибон бўлиб қолмайди”28 сентябр 11:27Ҳарорат кескин пасаяди: Совуқ ҳаво оқими ёпирилиб келмоқда — тоғларда қор кутилмоқдаҲарорат кескин пасаяди: Совуқ ҳаво оқими ёпирилиб келмоқда — тоғларда қор кутилмоқдаБугун 15:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади