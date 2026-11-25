«Пулдан ҳам қимматроқ талаб»: 40 йил ноҳақ қамоқда ўтирган Ажамо нимани танлаган эди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 17 ёшида содир этмаган қотиллиги учун умрбод қамоқ жазосига ҳукм қилинган Ажамо 40 йиллик қамоқдан сўнг суд томонидан тўлиқ оқланди.
- Судя унга товон пули сифатида исталган суммани ёзишни таклиф қилганида, у моддий бойликдан воз кечди.
- Ажамо бўш қоғозга пул ўрнига қонунларни қайта кўриб чиқишни ва бошқа бегуноҳ инсонлар ноҳақ қамалмаслигини таъминлашни ёзиб қолдирди.
Инсон тақдири, адолат ва олижаноблик ҳақидаги ушбу таъсирли воқеа йиллар давомида кўпчиликни чуқур мушоҳадага чорлаб келади. Катта бойлик ва товон пулидан воз кечиб, бошқаларнинг келажаги учун қайғурган оддий инсоннинг жасорати ҳар қандай моддий неъматдан устун эканини кўрсатади.
Умрбод жазо ва 40 йиллик синов
Ажамо камбағал оиланинг ёлғиз ўғли эди. У эндигина 17 ёшга тўлганида ўзи умуман содир этмаган қотилликда ноҳақ айбланиб, умрбод қамоқ жазосига ҳукм қилинади. Ёшлиги ва бутун умрининг энг гуллаган даврини панжара ортида ўтказган Ажамо орадан нақ 40 йил ўтибгина суд томонидан тўлиқ оқланади.
Бўш қоғоз ва судьянинг кутилмаган таклифи
Оқлов ҳукми эълон қилингач, судья 40 йиллик умрини йўқотган инсонга адолатни тиклаш мақсадида унинг олдига бир варақ бўш қоғоз қўяди ва шундай дейди:
«Ушбу қоғозга ўзингиз истаган исталган суммани ёзинг — давлат бу пулни сизга дарҳол тўлаб беради».
Бироқ Ажамо қоғозга бирор рақам ёки катта маблағ миқдорини эмас, балки пулдан ҳам қимматроқ бўлган сўзларни ёзиб қолдиради:
«Судья, бу қонунларни қайта кўриб чиқинг — бошқа Ажамолар ноҳақ қамалиб кетмаслиги учун!»
Воқеанинг асосий мазмуни ва ибрати
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар
Қаҳрамон
Ажамо (камбағал оиланинг ёлғиз фарзанди)
Ҳукм чиқарилган ёши
17 ёш (қилмаган қотиллиги учун умрбод қамоқ жазоси)
Қамоқда ўтказган муддати
40 йил (орадан шунча вақт ўтиб суд томонидан оқланган)
Судьянинг таклифи
Бўш қоғозга исталган товон пули миқдорини ёзиш
Ажамонинг жавоби
Пул ўрнига қонунларни қайта кўриб чиқиш ва бошқа бегуноҳ инсонлар ноҳақ қамалмаслигини сўраш
У ўз бошидан ўтказган азоб-уқубатларни бошқа бирор бегуноҳ инсон қайта яшашини истамагани учун шундай йўл тутган эди. Бу сўзлар нафақат судьяни, балки бутун жамиятни ларзага солган.
Сизнингча, Ажамонинг ушбу олижаноб қарори ва айтган сўзлари бугунги кунда адолат ва инсонпарварликнинг энг олий намунаси деб аташга арзийдими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу ибратли ҳикояни яқинларингизга ҳам улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…