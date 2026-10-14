Президент болаларни зўравонликдан ҳимоя қилиш бўйича тарихий қонунни имзолади

·0·Ўзбекистон
Президент болаларни зўравонликдан ҳимоя қилиш бўйича тарихий қонунни имзолади

Ўзбекистонда болалар ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда уларнинг ҳаёти ва соғлиғини зўравонликнинг ҳар қандай кўринишидан муросасиз ҳимоя қилишга қаратилган муҳим қонун кучга кирди. Президент Шавкат Мирзиёев томонидан имзоланган янги қонун ҳужжати билан мамлакатнинг бирданига 5 та кодекси ҳамда 6 та қонунига қатъий ва кескин ўзгартиришлар киритилди.

Янги нормалар орқали вояга етмаганларга, хусусан, ёш болаларга нисбатан содир этиладиган жинсий ва жисмоний жиноятлар учун жазо чоралари энг юқори нуқтагача кучайтирилди.

Энг оғир жазо: 25 йилдан умрбод озодликдан маҳрум қилишгача

Қонунчиликка киритилган ўзгартиришларга кўра, педофилларга нисбатан жазо сиёсати кескинлаштирилди:

  • Умрбод қамоқ жазоси: Бундан буён 14 ёшга тўлмаган болаларга нисбатан жинсий зўравонлик содир этган шахсларга нисбатан 25 йилгача озодликдан маҳрум қилиш ёки умрбод қамоқ жазоси белгиланади;

  • Жавобгарликка тортиш муддати бекор қилинди: Бу турдаги ўта оғир жиноятлар бўйича жавобгарликка тортиш муддатида ҳеч қандай чеклов бўлмайди — жиноятчи неча йил ўтишидан қатъи назар, ўз қилмиши учун жавоб беради;

  • Жазони енгиллаштиришга йўл қўйилмайди: Боланинг ўлимига сабаб бўлган ёки унинг тақдирини барбод қилган жиноятчилар учун тайинланган жазо чоралари муддатидан олдин енгиллаштирилмайди ёки кечирилмайди.

«Болага зулм қилган кимса жазодан қочиб қутула олмайди»

Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева мазкур қонуннинг ҳаётга татбиқ этилиши юзасидан қатъий позицияни билдирди:

  • Жавобгарлик муқаррарлиги: «Болага зулм қилган, унга жисмоний ёки руҳий азоб берган ҳар бир кимса — у хоҳ таълим муассасаси ходими бўлсин, хоҳ яқин қариндоши — қатъий жавобгарликка тортилади», — деди Саида Мирзиёева;

  • Бола хавфсизлиги устувор: Вояга етмаганларнинг хавфсизлиги ҳеч қандай шарт-шароит ёки вазиятларга боғлиқ бўлиши мумкин эмас;

  • Қатъий огоҳлантириш: Болалар ҳаёти, соғлиғи ва ор-номусига тажовуз қилган ҳар қандай кимса қонун олдида муқаррар ва энг қаттиқ жазога тортилиши шарт.

Ушбу қонун мамлакатда болалар учун мутлақо хавфсиз муҳит яратиш ва ёш авлодга нисбатан ҳар қандай тажовузнинг олдини олишда ҳал қилувчи ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилади.

Шавкат МирзиёевСаида Мирзиёеваболалар ҳуқуқлари қонунўзбекистонда жинсий зўравонликга қарши қонун
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тарихий учрашув: Саида Мирзиёева АҚШ президенти Дональд Трамп билан юзма-юз мулоқот қилдиТарихий учрашув: Саида Мирзиёева АҚШ президенти Дональд Трамп билан юзма-юз мулоқот қилди2 октябр 17:45Андижонда 31 мингдан ортиқ аҳоли учун канализация тармоғи янгиланмоқдаАндижонда 31 мингдан ортиқ аҳоли учун канализация тармоғи янгиланмоқда27 июн 22:55Саида Мирзиёева Қозоғистон Президенти билан учрашдиСаида Мирзиёева Қозоғистон Президенти билан учрашди21 июн 22:28Вояга етмаганларни наркожиноятга жалб қилганлар жазоланадиВояга етмаганларни наркожиноятга жалб қилганлар жазоланади15 июн 10:50Ўзбекистон делегацияси Венадаги БМТ анжуманида тарихий маъруза қилдиЎзбекистон делегацияси Венадаги БМТ анжуманида тарихий маъруза қилди1 июн 20:53Болаларни зўравонликдан ҳимоя қилиш кучайтирилади: янги қонун нимани ўзгартиради?Болаларни зўравонликдан ҳимоя қилиш кучайтирилади: янги қонун нимани ўзгартиради?1 октябр 14:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?