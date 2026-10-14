Президент болаларни зўравонликдан ҳимоя қилиш бўйича тарихий қонунни имзолади
Ўзбекистонда болалар ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда уларнинг ҳаёти ва соғлиғини зўравонликнинг ҳар қандай кўринишидан муросасиз ҳимоя қилишга қаратилган муҳим қонун кучга кирди. Президент Шавкат Мирзиёев томонидан имзоланган янги қонун ҳужжати билан мамлакатнинг бирданига 5 та кодекси ҳамда 6 та қонунига қатъий ва кескин ўзгартиришлар киритилди.
Янги нормалар орқали вояга етмаганларга, хусусан, ёш болаларга нисбатан содир этиладиган жинсий ва жисмоний жиноятлар учун жазо чоралари энг юқори нуқтагача кучайтирилди.
Энг оғир жазо: 25 йилдан умрбод озодликдан маҳрум қилишгача
Қонунчиликка киритилган ўзгартиришларга кўра, педофилларга нисбатан жазо сиёсати кескинлаштирилди:
Умрбод қамоқ жазоси: Бундан буён 14 ёшга тўлмаган болаларга нисбатан жинсий зўравонлик содир этган шахсларга нисбатан 25 йилгача озодликдан маҳрум қилиш ёки умрбод қамоқ жазоси белгиланади;
Жавобгарликка тортиш муддати бекор қилинди: Бу турдаги ўта оғир жиноятлар бўйича жавобгарликка тортиш муддатида ҳеч қандай чеклов бўлмайди — жиноятчи неча йил ўтишидан қатъи назар, ўз қилмиши учун жавоб беради;
Жазони енгиллаштиришга йўл қўйилмайди: Боланинг ўлимига сабаб бўлган ёки унинг тақдирини барбод қилган жиноятчилар учун тайинланган жазо чоралари муддатидан олдин енгиллаштирилмайди ёки кечирилмайди.
«Болага зулм қилган кимса жазодан қочиб қутула олмайди»
Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева мазкур қонуннинг ҳаётга татбиқ этилиши юзасидан қатъий позицияни билдирди:
Жавобгарлик муқаррарлиги: «Болага зулм қилган, унга жисмоний ёки руҳий азоб берган ҳар бир кимса — у хоҳ таълим муассасаси ходими бўлсин, хоҳ яқин қариндоши — қатъий жавобгарликка тортилади», — деди Саида Мирзиёева;
Бола хавфсизлиги устувор: Вояга етмаганларнинг хавфсизлиги ҳеч қандай шарт-шароит ёки вазиятларга боғлиқ бўлиши мумкин эмас;
Қатъий огоҳлантириш: Болалар ҳаёти, соғлиғи ва ор-номусига тажовуз қилган ҳар қандай кимса қонун олдида муқаррар ва энг қаттиқ жазога тортилиши шарт.
Ушбу қонун мамлакатда болалар учун мутлақо хавфсиз муҳит яратиш ва ёш авлодга нисбатан ҳар қандай тажовузнинг олдини олишда ҳал қилувчи ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилади.
Изоҳлар 0
…