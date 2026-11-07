Мисрда 22 километрлик сув йўлларига эга шаҳар қурилади

·55·Дунё
Мисрда 22 километрлик сув йўлларига эга шаҳар қурилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Мисрнинг Марса-Матруҳ шаҳри яқинида 20,6 квадрат километр майдонда 22 километрлик сув йўлларига эга «Алам ал-Роум» номли янги шаҳар барпо этилади.
  • «Қатари Диар» компанияси буюртмаси асосида ишлаб чиқилган лойиҳада турар жойлар, сайёҳлик мажмуалари, бизнес маркази ва халқаро яхталар портини ўз ичига олган инфратузилма қурилиши кўзда тутилган.

Мисрнинг Ўрта Ер денгизи соҳилида, Марса-Матруҳ шаҳри яқинида «Alam al-Roum» номли янги шаҳар барпо этилиши режалаштирилмоқда. 20,6 квадрат километр майдонни эгаллайдиган лойиҳа доирасида 22 километрлик сув йўллари, замонавий турар жойлар ва сайёҳлик мажмуалари қурилади. Бу ҳақда «Naked Science» хабар берди.

Лойиҳага кўра, шаҳарда денгиз билан туташган лагуналар ва сув йўллари ташкил этилади. Улар турар жойлар ҳамда жамоат бинолари орасидан ўтиб, нафақат манзаравий вазифани бажаради, балки кучли ёмғир пайтида тўпланадиган сувларни йиғиш ва оқизишга ҳам хизмат қилади.

Шаҳарни лойиҳалашда Мисрнинг шимолий соҳилига хос иқлим ва табиий шароитлар ҳисобга олинган. Бинолар денгиздан эсадиган салқин шамол ва қуёш нуридан самарали фойдаланиш имконини берадиган тарзда қурилади. Шунингдек, денгиз сатҳининг кўтарилиши эҳтимоли инобатга олиниб, шаҳар ҳудудини денгиз сатҳидан баландроқ жойлаштириш режалаштирилган.

Қирғоқни ҳимоя қилиш учун табиий усуллардан ҳам фойдаланилади. Соҳил бўйлаб ўсимликлар экилади, ёмғир сувларини йиғиш ва тозалаш учун ботқоқлик ҳудудлари ташкил этилади. Бундан ташқари, қум тепаликлари мустаҳкамланиб, табиий экотизимлар тикланади.

«Qatari Diar» компанияси буюртмаси асосида ишлаб чиқилган лойиҳада пляжлар, лагуналар бўйидаги турар жойлар, меҳмонхоналар, дам олиш мажмуалари, гольф майдонлари, таълим муассасалари ва бизнес маркази қурилиши кўзда тутилган.

Шаҳарнинг асосий йўли кенг булвар бўлиб, у Ўрта Ер денгизи соҳилидаги халқаро яхталар портини шаҳар ички қисмидаги транспорт маркази билан боғлайди. Шунингдек, соҳил ҳудудида маданий тадбирлар майдони, амфитеатр, яхта клуби, масжид ва бозорлар барпо этилади. Лойиҳа муаллифлари шаҳарни йил давомида сайёҳлар ташриф буюрадиган маданият ва туризм марказига айлантиришни мақсад қилган.

Қурилишнинг биринчи босқичи 2030 йилда бошланиши кутилмоқда. Дастлаб тўрт квадрат километр майдон ўзлаштирилиб, пляжлар, очиқ денгиз билан туташган лагуналар ва шаҳар марказида яхталар порти қурилади.

Маълумот учун, Миср сўнгги йилларда янги шаҳарлар барпо этишга ҳам алоҳида эътибор қаратмоқда. Жумладан, Қоҳиранинг шарқий қисмида янги маъмурий пойтахт қурилиши бошланган. Унинг дастлабки лойиҳаси «SOM» меъморлик бюроси томонидан ишлаб чиқилган, кейинчалик эса «Dar al-Handasah Shair & Partners» халқаро консалтинг компанияси томонидан такомиллаштирилган.

Alam al-RoumМарса-МатруҳQatari DiarМиср
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мисрдаги авиасалонда сирли қурол: АҚШ разведкаси Россия янгилигидан хавотирдаМисрдаги авиасалонда сирли қурол: АҚШ разведкаси Россия янгилигидан хавотирда11 сентябр 00:06Денгиз остидан ҳам ўтади: Хитойнинг 55 километрлик улкан кўприги (фото)Денгиз остидан ҳам ўтади: Хитойнинг 55 километрлик улкан кўприги (фото)21 сентябр 10:47Беларус Польша ва Литва чегарасига қўшин ташлади: НАТОнинг «ахиллес товони» қуршовдами?Беларус Польша ва Литва чегарасига қўшин ташлади: НАТОнинг «ахиллес товони» қуршовдами?17 сентябр 14:50Қуёшда 500 минг километрлик улкан портлаш юз берди — Ерликларни нима кутмоқда?Қуёшда 500 минг километрлик улкан портлаш юз берди — Ерликларни нима кутмоқда?30 октябр 14:28Мисрда машҳур телебошловчи ўлим жазосига ҳукм қилиндиМисрда машҳур телебошловчи ўлим жазосига ҳукм қилинди6 сентябр 10:39Мисрда «Форсаж» услубида 100 кгдан ортиқ товуқ ўғирланди (видео)Мисрда «Форсаж» услубида 100 кгдан ортиқ товуқ ўғирланди (видео)30 август 03:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди