Кўзлари кунгабоқарни эслатадиган ноодатий қуш табиат ихлосмандларини ҳайратга солмоқда!
Африкада учрайдиган оқ тожли дубулғали қирқчи (Prionops plumatus) ўзининг ғайриоддий ташқи кўриниши билан бошқа қушлардан ажралиб туради. Айниқса, кўзлари атрофидаги сариқ ва тўқ сариқ рангли, гулбаргсимон тери тузилмалари унга худди кунгабоқар кўзлари бордек таассурот беради.
Қушнинг кўзга ташланадиган бу безаклари гул ёки пат эмас, балки терисининг табиий тузилмасидир. Унинг қора-оқ рангли патлари ва бошидаги оппоқ тож эса ўзига хос қиёфасини янада яққол намоён этади.
Оқ тожли дубулғали қирқчилар одатда кичик гуруҳлар бўлиб ҳаракатланади. Уларни Африканинг саванналари, очиқ ўрмонзорлари ва бутазорларида учратиш мумкин. Асосан ҳашаротлар ва бошқа майда умуртқасиз жониворлар билан озиқланадиган бу қушлар дарахтлар орасида чаққон ҳаракатланиши билан ҳам ажралиб туради.
Ушбу турнинг энг муҳим белгиси — кўзлари атрофидаги ёрқин сариқ тери ҳалқалари ва бошидаги оқ тожидир. Айнан шу ноодатий ранглар уйғунлиги уни қушлар оламидаги ўзига хос вакиллардан бирига айлантирган.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…