Теннис тўпи учаётган чайкага тегиб кетди — қушнинг кейинги ҳолати ҳайратга солди (видео)
Австралиядаги теннис ўйини вақтида кутилмаган ҳодиса юз берди. Ўйинчининг зарбаси билан учиб келган теннис тўпи корт устидан учиб ўтаётган чайкага тегиб, қушнинг майдонга қулашига сабаб бўлди.
Ҳодиса акс этган видеода тўп қушга текканидан сўнг унинг кортга тушгани, орадан кўп ўтмай эса бошқа чайкалар унинг ёнига яқинлашгани кўринади.
Кейинчалик тарқалган бошқа видеода эса чайканинг ўрнидан туриб, корт бўйлаб юргани акс этган. Видеони тарқатган аккаунт маълумотига кўра, қуш зарбадан кейин ўзига келган.
Мазкур ҳолат ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, фойдаланувчиларнинг турли муносабатларига сабаб бўлмоқда.
Изоҳлар 0
…