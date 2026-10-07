Теннис тўпи учаётган чайкага тегиб кетди — қушнинг кейинги ҳолати ҳайратга солди (видео)

·46·Дунё
Теннис тўпи учаётган чайкага тегиб кетди — қушнинг кейинги ҳолати ҳайратга солди (видео)

Австралиядаги теннис ўйини вақтида кутилмаган ҳодиса юз берди. Ўйинчининг зарбаси билан учиб келган теннис тўпи корт устидан учиб ўтаётган чайкага тегиб, қушнинг майдонга қулашига сабаб бўлди.

Ҳодиса акс этган видеода тўп қушга текканидан сўнг унинг кортга тушгани, орадан кўп ўтмай эса бошқа чайкалар унинг ёнига яқинлашгани кўринади.

Кейинчалик тарқалган бошқа видеода эса чайканинг ўрнидан туриб, корт бўйлаб юргани акс этган. Видеони тарқатган аккаунт маълумотига кўра, қуш зарбадан кейин ўзига келган.

Мазкур ҳолат ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, фойдаланувчиларнинг турли муносабатларига сабаб бўлмоқда.

Австралия теннисиқуштўпспорт инцидентлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Парагвайда кучли бўрон: осмондан теннис тўпидек дўл ёғдиПарагвайда кучли бўрон: осмондан теннис тўпидек дўл ёғди4 октябр 18:30Наркотик ташиган каптар: Таиланд полицияси ноодатий “курьер”ни қўлга олдиНаркотик ташиган каптар: Таиланд полицияси ноодатий “курьер”ни қўлга олди13 сентябр 23:08Табиат мўъжизаси: Дунёда бошида шохи бор ягона қуш қаерда яшайди?Табиат мўъжизаси: Дунёда бошида шохи бор ягона қуш қаерда яшайди?28 август 17:11Роботлар Надал ва Федерер услубида теннис ўйнай бошлади (видео)Роботлар Надал ва Федерер услубида теннис ўйнай бошлади (видео)22 август 19:29Туғруққа 45 дақиқа қолганда ҳомиладорлигини билган аёл ҳаммани ҳайратга солдиТуғруққа 45 дақиқа қолганда ҳомиладорлигини билган аёл ҳаммани ҳайратга солди23 июл 14:20Хитойда робот тиланчилик қилди: унинг илтимоси ҳайратга солдиХитойда робот тиланчилик қилди: унинг илтимоси ҳайратга солди15 август 10:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?