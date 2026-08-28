Табиат мўъжизаси: Дунёда бошида шохи бор ягона қуш қаерда яшайди?

·0·Дунё
Табиат мўъжизаси: Дунёда бошида шохи бор ягона қуш қаерда яшайди?

Жанубий Американинг зич тропик ботқоқликларида қушлар оламининг ҳақиқий «яккашохи» яшайди. Бошидаги антиқа шохи туфайли афсонавий жонзотларни эслатувчи ушбу ноёб мавжудот илм-фанда шохдор бақироқ (Anhima cornuta) деб аталади. Бу ер юзидаги бошида бундай ўсимтаси бўлган ягона қуш тури ҳисобланади.

Қора патлар, товуқникига ўхшаш тумшуқ ва пешонасидан тикка бўлиб чиқиб турган сарғиш-оқ шох ушбу қушга ўзгача ва ҳайбатли кўриниш бағишлайди.

Бошдаги 15 сантиметрлик шох: Қуролми ёки безак?

Шохдор бақироқнинг энг ажралиб турувчи белгиси — пешонасидаги узунлиги тахминан 15 сантиметр (6 дюйм) келадиган ўсимтадир:

  • Шохнинг тузилиши: Анатомик жиҳатдан у ҳақиқий шох эмас (ҳақиқий шохлар суяк ва кератиндан иборат бўлади), балки эгилувчан тоғайдан ташкил топган;

  • Жангда нега ишлатилмайди: Ушбу «шох» бош суягига жуда бўш бириккан ва осонгина синиб тушиши мумкин. Кейинчалик у қайта ўсиб чиқса-да, қуш ундан қурол сифатида эмас, балки фақат декоратив (чирой) мақсадида фойдаланади.

Табиат мўъжизаси: Дунёда бошида шохи бор ягона қуш қаерда яшайди?

Қанотлардаги ҳақиқий қурол ва қонли жанглар

Ҳимоя ва ҳудуд учун курашда шохдор бақироқ бутунлай бошқа «қурол арсенали»ни ишга солади:

  • Қанотдаги ўткир ханжарлар: Қушнинг қанотларида узунлиги 2 дан 5 сантиметргача бўлган ўта ўткир суяк наштарлари (шпоралар) мавжуд;

  • Аёвсиз тўқнашувлар: Эркак қушлар ўз ҳудудини бегоналардан ҳимоя қилишда бир-бирига айнан шу найзалар билан ҳужум қилади. Кўпинча бу жанглар шу қадар кескин кечадики, мағлуб бўлган рақибнинг кўкрагига синган наштарлар қадалиб қолган ҳолатлар кузатилади.

Табиат мўъжизаси: Дунёда бошида шохи бор ягона қуш қаерда яшайди?

Гуриллаш, огоҳлантириш сигнали ва учганда чиқадиган қарсиллаган овоз

Ушбу жонзотнинг «бақироқ» номини олиши ҳам бежиз эмас:

  • «Мо-ку-ка» сигнали: У карнай овозидек жарангдор ва ғозникига ўхшаш баланд товушлар чиқаради. Унинг энг машҳур «мо-ку-ка» ҳайқириғи бошқа қушларни яқинлашаётган йиртқичдан огоҳлантириш вазифасини бажаради;

  • Танадаги ҳаво халтачалари: Қушнинг териси ва суяклари ичида кўплаб майда ҳаво пуфакчалари мавжуд бўлиб, бу унинг вазнини енгиллаштиради. Баъзан у парвозга кўтарилаётганда барча ҳаво халтачалари бир вақтда сиқилиб, атрофга даҳшатли қарсиллаган товуш (шовқин) таратади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жонли эфирдаги қотиллик: Сезар Гастелум нега ўлдирилган эди? Қотиллар фош бўлдиЖонли эфирдаги қотиллик: Сезар Гастелум нега ўлдирилган эди? Қотиллар фош бўлдиБугун, 16:43Энди Bank of America: Нега дунё банклари Эпштейн иши бўйича миллионлаб доллар тўламоқда?Энди Bank of America: Нега дунё банклари Эпштейн иши бўйича миллионлаб доллар тўламоқда?Бугун, 16:30Ўлим ёқасидаги эркак одатларини ўзгартириб, ҳаётини сақлаб қолдиЎлим ёқасидаги эркак одатларини ўзгартириб, ҳаётини сақлаб қолдиБугун, 14:5851 ёшли аёл олти хил пластик амалиётдан сўнг вафот этди51 ёшли аёл олти хил пластик амалиётдан сўнг вафот этдиБугун, 13:20Нью-Джерси соҳилида осмонда улкан тўлқин пайдо бўлдиНью-Джерси соҳилида осмонда улкан тўлқин пайдо бўлдиБугун, 12:58Қурувчиларнинг янги «ёрдамчиси»: Мушукча қандай қилиб шов-шувга айланди?Қурувчиларнинг янги «ёрдамчиси»: Мушукча қандай қилиб шов-шувга айланди?Бугун, 12:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди