Баллак 50 ёшида 26 ёшли моделга уйланмоқда: Тўй Лазур соҳили ёки қасрда бўлади!
Германия футболи афсонаси, «Байер», «Бавария» ва «Челси» клубларининг собиқ сардори ҳамда яримҳимоячиси Михаэл Баллак иккинчи бор оила қуришга қарор қилди. Германиянинг нуфузли Bild нашри хабарига кўра, 50 ёшли собиқ футбол юлдузи ўзидан 24 ёш кичик бўлган 26 ёшли модел ва тадбиркор София Шнайдерхан билан расман унаштирилган. Маълум бўлишича, Баллак севгилисига бундан икки ой муқаддам таътил чоғида турмуш қуриш таклифини билдирган.
Тўрт йилдан буён муносабатда бўлган жуфтлик тўй маросимига фаол тайёргарлик кўрмоқда ва тантанани 2027 йилнинг баҳори ёки ёзида ўтказишни режалаштирмоқда. Ҳозирда тўй маросимини ташкил этиш учун тўртта ҳашаматли локация, жумладан, Баллакнинг Португалиядаги қасри ҳамда Лазур соҳилидаги элитар вилла жиддий кўриб чиқилмоқда.
«24 ёшли фарқ, 4 йиллик муҳаббат ва 4 та элитар қаср»: Тўй тафсилотларининг 5 та асосий нуқтаси
Михаэл Баллак ва София Шнайдерханнинг шов-шувли унаштируви бўйича энг муҳим расмий фактлар:
50 ёш ва 26 ёшли модел: Германия миллий жамоасининг собиқ сардори ўзидан 24 ёш кичик машҳур модел София Шнайдерхан билан унаштирилди;
Таътилдаги расмий таклиф: Баллак Софиянинг қўлини тахминан икки ой аввал, биргаликдаги таътил давомида сўраган;
4 йиллик синовдан ўтган муносабат: Жуфтлик 4 йилдан буён бирга бўлиб, тўй 2027 йил баҳори ёки ёзида ўтказилиши режалаштирилган;
Тўртта ҳашаматли танлов манзили: Мюнхен яқини, Штарнберг кўли бўйи, Баллакнинг Португалиядаги қасри ёки Франция Лазур соҳилидаги Кап-Ферра вилласи танланмоқда;
Нойерлар оиласи билан яқинлик: София «Бавария» посбони Мануэл Нойернинг рафиқаси Аника Нойернинг энг яқин дугонаси ҳисобланади.
Михаэл Баллак ва София Шнайдерхан тўйи бўйича асосий параметрлар таққоси
Жуфтликнинг тўй тайёргарлиги ва кўриб чиқилаётган элитар манзиллар таснифи:
Таҳлил мезонлари ва параметрлар
Расмий тафсилотлар ва кўрсаткичлар
Жуфтликнинг ёши ва фарқи
Михаэл Баллак (50 ёш) — София Шнайдерхан (26 ёш) / 24 ёш фарқ
Муносабатлар давомийлиги
4 йилдан бери барқарор давом этмоқда
Режалаштирилган тўй санаси
2027 йилнинг баҳори ёки ёзи
Асосий танлов локациялари (Германия)
Мюнхен шаҳри атрофи ёки машҳур Штарнберг кўли қирғоғи
Халқаро ҳашаматли вариантлар
Баллакнинг Португалиядаги шахсий қасри ёки Франциянинг Лазур соҳили
Франциядаги оилавий мулк
София оиласига қарашли Кап-Ферра қоясидаги денгиз манзарали вилла
Элитар доира ва дўстлар
Мануэл Нойер ва унинг рафиқаси Аника Нойер бошчилигидаги юлдузлар
Шоу-бизнес ва футбол элитаси экспертизаси: Нега бу унаштирув Европа ОАВ диққат марказида?
Европанинг етакчи таблоидлари, спорт нашрлари ва машҳурлар ҳаётини ёритувчи таҳлилчиларнинг хулосалари:
«Оғир йўқотишдан сўнг топилган янги бахт»: 2021 йилда ўғли Эмилионинг фожиали ҳалокатидан сўнг чуқур қайғуга ботган афсонавий футболчи учун София билан муносабатлар ҳақиқий руҳий нажот бўлди; ОАВ Баллакнинг яна ҳаётга ва катта ижтимоий тадбирларга қайтганини катта илиқлик билан баҳоламоқда;
Лазур соҳили ва Кап-Ферра омили: Франция жанубидаги Кап-Ферра қояси дунё миллиардерлари ва энг нуфузли шахсларнинг маскани саналади; тўйнинг айнан мана шундай муҳитда ёки Португалия қасрида ўтказилиши тадбирни 2027 йилнинг энг ҳашаматли спорт-элита тўйларидан бирига айлантириши кутилмоқда;
«Бавария» юлдузларининг жипслиги: София Шнайдерханнинг Аника Нойер билан қадрдон дугоналиги немис футболи элитаси ўзаро жуда яқин ва мустаҳкам алоқада эканини яна бир бор исботлайди; бу эса тўйга Бундестим ва «Бавария»нинг кўплаб афсоналари ташриф буюришини кафолатлайди.
Сизнингча, 24 ёшлик фарққа эга бўлган бундай никоҳлар муҳаббатнинг ёш танламаслигини кўрсатадими ёки жамиятда ҳали ҳам баҳсли мавзу бўлиб қолаверадими? Баллак тўйни қаерда ўтказиши керак деб ҳисоблайсиз: башанг Лазур соҳилидами ёки Португалиядаги тарихий қасрида?
Ўз шахсий фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда немис футболи афсонасининг шахсий ҳаётига бағишланган ушбу шов-шувли янгиликни дўстларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…