Баллак 50 ёшида 26 ёшли моделга уйланмоқда: Тўй Лазур соҳили ёки қасрда бўлади!

·0·Дунё
Баллак 50 ёшида 26 ёшли моделга уйланмоқда: Тўй Лазур соҳили ёки қасрда бўлади!

Германия футболи афсонаси, «Байер», «Бавария» ва «Челси» клубларининг собиқ сардори ҳамда яримҳимоячиси Михаэл Баллак иккинчи бор оила қуришга қарор қилди. Германиянинг нуфузли Bild нашри хабарига кўра, 50 ёшли собиқ футбол юлдузи ўзидан 24 ёш кичик бўлган 26 ёшли модел ва тадбиркор София Шнайдерхан билан расман унаштирилган. Маълум бўлишича, Баллак севгилисига бундан икки ой муқаддам таътил чоғида турмуш қуриш таклифини билдирган.

Тўрт йилдан буён муносабатда бўлган жуфтлик тўй маросимига фаол тайёргарлик кўрмоқда ва тантанани 2027 йилнинг баҳори ёки ёзида ўтказишни режалаштирмоқда. Ҳозирда тўй маросимини ташкил этиш учун тўртта ҳашаматли локация, жумладан, Баллакнинг Португалиядаги қасри ҳамда Лазур соҳилидаги элитар вилла жиддий кўриб чиқилмоқда.

«24 ёшли фарқ, 4 йиллик муҳаббат ва 4 та элитар қаср»: Тўй тафсилотларининг 5 та асосий нуқтаси

Михаэл Баллак ва София Шнайдерханнинг шов-шувли унаштируви бўйича энг муҳим расмий фактлар:

  • 50 ёш ва 26 ёшли модел: Германия миллий жамоасининг собиқ сардори ўзидан 24 ёш кичик машҳур модел София Шнайдерхан билан унаштирилди;

  • Таътилдаги расмий таклиф: Баллак Софиянинг қўлини тахминан икки ой аввал, биргаликдаги таътил давомида сўраган;

  • 4 йиллик синовдан ўтган муносабат: Жуфтлик 4 йилдан буён бирга бўлиб, тўй 2027 йил баҳори ёки ёзида ўтказилиши режалаштирилган;

  • Тўртта ҳашаматли танлов манзили: Мюнхен яқини, Штарнберг кўли бўйи, Баллакнинг Португалиядаги қасри ёки Франция Лазур соҳилидаги Кап-Ферра вилласи танланмоқда;

  • Нойерлар оиласи билан яқинлик: София «Бавария» посбони Мануэл Нойернинг рафиқаси Аника Нойернинг энг яқин дугонаси ҳисобланади.

Михаэл Баллак ва София Шнайдерхан тўйи бўйича асосий параметрлар таққоси

Жуфтликнинг тўй тайёргарлиги ва кўриб чиқилаётган элитар манзиллар таснифи:

Таҳлил мезонлари ва параметрлар

Расмий тафсилотлар ва кўрсаткичлар

Жуфтликнинг ёши ва фарқи

Михаэл Баллак (50 ёш) — София Шнайдерхан (26 ёш) / 24 ёш фарқ

Муносабатлар давомийлиги

4 йилдан бери барқарор давом этмоқда

Режалаштирилган тўй санаси

2027 йилнинг баҳори ёки ёзи

Асосий танлов локациялари (Германия)

Мюнхен шаҳри атрофи ёки машҳур Штарнберг кўли қирғоғи

Халқаро ҳашаматли вариантлар

Баллакнинг Португалиядаги шахсий қасри ёки Франциянинг Лазур соҳили

Франциядаги оилавий мулк

София оиласига қарашли Кап-Ферра қоясидаги денгиз манзарали вилла

Элитар доира ва дўстлар

Мануэл Нойер ва унинг рафиқаси Аника Нойер бошчилигидаги юлдузлар

Шоу-бизнес ва футбол элитаси экспертизаси: Нега бу унаштирув Европа ОАВ диққат марказида?

Европанинг етакчи таблоидлари, спорт нашрлари ва машҳурлар ҳаётини ёритувчи таҳлилчиларнинг хулосалари:

  • «Оғир йўқотишдан сўнг топилган янги бахт»: 2021 йилда ўғли Эмилионинг фожиали ҳалокатидан сўнг чуқур қайғуга ботган афсонавий футболчи учун София билан муносабатлар ҳақиқий руҳий нажот бўлди; ОАВ Баллакнинг яна ҳаётга ва катта ижтимоий тадбирларга қайтганини катта илиқлик билан баҳоламоқда;

  • Лазур соҳили ва Кап-Ферра омили: Франция жанубидаги Кап-Ферра қояси дунё миллиардерлари ва энг нуфузли шахсларнинг маскани саналади; тўйнинг айнан мана шундай муҳитда ёки Португалия қасрида ўтказилиши тадбирни 2027 йилнинг энг ҳашаматли спорт-элита тўйларидан бирига айлантириши кутилмоқда;

  • «Бавария» юлдузларининг жипслиги: София Шнайдерханнинг Аника Нойер билан қадрдон дугоналиги немис футболи элитаси ўзаро жуда яқин ва мустаҳкам алоқада эканини яна бир бор исботлайди; бу эса тўйга Бундестим ва «Бавария»нинг кўплаб афсоналари ташриф буюришини кафолатлайди.

Сизнингча, 24 ёшлик фарққа эга бўлган бундай никоҳлар муҳаббатнинг ёш танламаслигини кўрсатадими ёки жамиятда ҳали ҳам баҳсли мавзу бўлиб қолаверадими? Баллак тўйни қаерда ўтказиши керак деб ҳисоблайсиз: башанг Лазур соҳилидами ёки Португалиядаги тарихий қасрида?

Ўз шахсий фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда немис футболи афсонасининг шахсий ҳаётига бағишланган ушбу шов-шувли янгиликни дўстларингиз билан баҳам кўринг!

Михаэл БаллакСофия ШнайдерханБаварияКап-Ферра
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану ва Жоржинанинг тўйига Месси ҳам келадими? Рўйхатда сир кўпКриштиану ва Жоржинанинг тўйига Месси ҳам келадими? Рўйхатда сир кўп4 август 17:46Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошландиКелинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди9 сентябр 19:13Яна оила қурди: Роберто Карлоснинг рафиқаси ким ва тўй қачон бўлиб ўтган?Яна оила қурди: Роберто Карлоснинг рафиқаси ким ва тўй қачон бўлиб ўтган?18 август 08:00Исроилда тўй куни ушланган фаластинлик жуфтлик муҳокамаларга сабаб бўлдиИсроилда тўй куни ушланган фаластинлик жуфтлик муҳокамаларга сабаб бўлди17 август 11:16Парижда 1800 соатда 500 килолик тўй торти тайёрландиПарижда 1800 соатда 500 килолик тўй торти тайёрланди13 август 17:59Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувдаРоналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда3 август 22:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота