99 ёшда самолёт қанотида учиш: Британиялик момо Гиннеснинг рекордлар китобига кирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 99 ёшли Хелга Даффи самолёт қанотида учиб, Гиннеснинг рекордлар китобига кирди.
- У ҳавода учаётган самолёт қанотига маҳкамланган ҳолда парвоз қилиб, мазкур хавфли авиация трюкини бажарган энг кекса аёлга айланди.
- Даффи хоним август ойида 97 ёшли Бетти Бромаж томонидан ўрнатилган рекордни икки йилга янгилади.
Буюк Британияда яшовчи 99 ёшли Хельга Даффи ҳақиқий жасорат ва мардлик намунасини кўрсатиб, бутун дунёни лол қолдирди. У ҳавода учаётган самолёт қанотига маҳкамланган ҳолда парвоз қилиш — экстремал «wing walking» трюкини муваффақиятли амалга оширди ва Гиннеснинг рекордлар китобига расман ўз номини ёздириб қўйди.
Ушбу ҳайратланарли парвоз натижасида Даффи хоним сайёрамизда мазкур хавфли авиация трюкини бажарган энг кекса аёл сифатида тарихга кирди.
Осмондаги жасорат: Трюк қандай амалга оширилди?
Экстремал парвоз тафсилотлари томошабинларни ҳайратга солмай қўймайди:
Қанот устидаги туриш: Биплан русумли енгил самолётнинг юқори қанотига махсус хавфсизлик камарлари ва мосламалари орқали боғланган Хельга Даффи парвоз давомида тик турган ҳолда ҳаво оқимига қарши ҳаракатланди;
Совуққонлик ва жасорат: Улкан баландлик ва кучли шамолга қарамай, 99 ёшли аёл парвоз давомида ўзини жуда хотиржам тутди ва мураккаб топшириқни бехато бажариб ерга қўнди;
Оила ва томошабинлар ҳаяжони: Парвоз майдонида тўпланган яқинлари ва томошабинлар кекса аёлнинг бу мардонавор қадамини олқишлар билан кутиб олди.
Август ойидаги рекорд янгиланди
Авиация тарихидаги ушбу йўналишда кекса инсонлар ўртасидаги рақобат яқинда яна бир бор янгиланган эди:
Бетти Бромажнинг натижаси: Шу йилнинг август ойи бошида 97 ёшли яна бир британиялик аёл — Бетти Бромаж худди шундай трюкни муваффақиятли бажариб, рекорд қайд этган эди;
Даффидан янги чўққи: Хельга Даффи 99 ёшида мазкур кўрсаткични нақ икки йилга янгилаб, инсоннинг иродаси, қизиқиши ва шижоати учун ёш чегараси йўқлигини яна бир карра исботлади.
Гиннеснинг рекордлар китоби комиссияси парвоз қоидаларга тўлиқ мувофиқ амалга оширилганини тасдиқлади ва Даффи хонимга расмий рекордчилик сертифиқатини топширди.
Изоҳлар 0
…