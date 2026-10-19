99 ёшда самолёт қанотида учиш: Британиялик момо Гиннеснинг рекордлар китобига кирди

·54·Дунё
99 ёшда самолёт қанотида учиш: Британиялик момо Гиннеснинг рекордлар китобига кирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 99 ёшли Хелга Даффи самолёт қанотида учиб, Гиннеснинг рекордлар китобига кирди.
  • У ҳавода учаётган самолёт қанотига маҳкамланган ҳолда парвоз қилиб, мазкур хавфли авиация трюкини бажарган энг кекса аёлга айланди.
  • Даффи хоним август ойида 97 ёшли Бетти Бромаж томонидан ўрнатилган рекордни икки йилга янгилади.

Буюк Британияда яшовчи 99 ёшли Хельга Даффи ҳақиқий жасорат ва мардлик намунасини кўрсатиб, бутун дунёни лол қолдирди. У ҳавода учаётган самолёт қанотига маҳкамланган ҳолда парвоз қилиш — экстремал «wing walking» трюкини муваффақиятли амалга оширди ва Гиннеснинг рекордлар китобига расман ўз номини ёздириб қўйди.

Ушбу ҳайратланарли парвоз натижасида Даффи хоним сайёрамизда мазкур хавфли авиация трюкини бажарган энг кекса аёл сифатида тарихга кирди.

Осмондаги жасорат: Трюк қандай амалга оширилди?

Экстремал парвоз тафсилотлари томошабинларни ҳайратга солмай қўймайди:

  • Қанот устидаги туриш: Биплан русумли енгил самолётнинг юқори қанотига махсус хавфсизлик камарлари ва мосламалари орқали боғланган Хельга Даффи парвоз давомида тик турган ҳолда ҳаво оқимига қарши ҳаракатланди;

  • Совуққонлик ва жасорат: Улкан баландлик ва кучли шамолга қарамай, 99 ёшли аёл парвоз давомида ўзини жуда хотиржам тутди ва мураккаб топшириқни бехато бажариб ерга қўнди;

  • Оила ва томошабинлар ҳаяжони: Парвоз майдонида тўпланган яқинлари ва томошабинлар кекса аёлнинг бу мардонавор қадамини олқишлар билан кутиб олди.

Август ойидаги рекорд янгиланди

Авиация тарихидаги ушбу йўналишда кекса инсонлар ўртасидаги рақобат яқинда яна бир бор янгиланган эди:

  • Бетти Бромажнинг натижаси: Шу йилнинг август ойи бошида 97 ёшли яна бир британиялик аёл — Бетти Бромаж худди шундай трюкни муваффақиятли бажариб, рекорд қайд этган эди;

  • Даффидан янги чўққи: Хельга Даффи 99 ёшида мазкур кўрсаткични нақ икки йилга янгилаб, инсоннинг иродаси, қизиқиши ва шижоати учун ёш чегараси йўқлигини яна бир карра исботлади.

Гиннеснинг рекордлар китоби комиссияси парвоз қоидаларга тўлиқ мувофиқ амалга оширилганини тасдиқлади ва Даффи хонимга расмий рекордчилик сертифиқатини топширди.

Хельга ДаффиГиннес рекордиwing walkingБритания
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Машҳур ёзувчи янги «Одам Ато ва Момо Ҳаво» романи тақдимоти куни ҳаётдан кўз юмдиМашҳур ёзувчи янги «Одам Ато ва Момо Ҳаво» романи тақдимоти куни ҳаётдан кўз юмди6 октябр 09:31412 сантиметрлик дум: Отлар орасидаги Рапунзел аниқланди412 сантиметрлик дум: Отлар орасидаги Рапунзел аниқланди24 сентябр 21:05Америкалик 18 ёшли йигит дунёдаги энг ёш профессор бўлдиАмерикалик 18 ёшли йигит дунёдаги энг ёш профессор бўлди31 июл 18:55Антарктидада −43°C совуқда мисли кўрилмаган қутқарув амалга оширилдиАнтарктидада −43°C совуқда мисли кўрилмаган қутқарув амалга оширилди9 август 12:33Гиннес рекорди 3-маротаба синди: 52 сантиметрли қалампир қандай етиштирилди?Гиннес рекорди 3-маротаба синди: 52 сантиметрли қалампир қандай етиштирилди?28 август 10:4396 ёшида Гиннес рекордига кирган фудблогер барчани ҳайратга солди96 ёшида Гиннес рекордига кирган фудблогер барчани ҳайратга солди22 июл 14:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда