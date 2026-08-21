Бўйи 2 метрдан ошган аёл Гиннес рекордини ўрнатди
Туркиялик Румейса Гелги ўзининг ноодатий бўйи билан бутун дунёга танилган. Унинг бўйи 215,16 сантиметр бўлиб, 2021 йил 23 май куни Гиннес рекордлар китоби томонидан дунёдаги энг баланд бўйли тирик аёл сифатида расман қайд этилган.
Румейса оддий ҳаёт кечирадиган инсонлардан анча баланд бўлиши билан кўпчиликнинг эътиборини тортади. Унинг бўйи ўртача инсон баландлигидан қарийб бир метрга фарқ қилади.
Қизиғи, Румейса Гелгининг номи Гиннес рекордлар китобига фақат битта натижа билан кирмаган. У яна бир нечта ўзига хос рекордларга ҳам эга.
Жумладан, Румейса дунёдаги энг баланд бўйли тирик аёл, шунингдек, турли йўналишлардаги бошқа рекордлар соҳиби сифатида эътироф этилган.
У ўзининг ноодатий ташқи кўринишига қарамай, жамоатчилик билан фаол мулоқот қилади ва ўз тажрибаси ҳақида очиқ гапиради. Румейса учун Гиннес рекорди нафақат ҳайратланарли рақам, балки ўзгача ҳаёт тарзини дунёга танитиш имкониятига ҳам айланган.
Бугун у дунёдаги энг машҳур рекордчилардан бири ҳисобланади. 215,16 сантиметрлик бўйи эса уни Гиннес тарихидаги энг ноодатий рекорд соҳибаларидан бирига айлантирган.
…