Гиннес рекорди 3-маротаба синди: 52 сантиметрли қалампир қандай етиштирилди?
Швейцариялик тажрибали боғбон Юрг Висли ақл бовар қилмас натижа қайд этиб, чили қалампири узунлиги бўйича Гиннеснинг рекордлар китобига ўз номини кетма-кет учинчи маротаба ёздириб қўйди. У етиштирган навбатдаги қалампир нафақат рекордни янгилади, балки ўлчами билан мутахассисларни ҳам ҳайратга солди.
Висли бу борадаги илк рекордини 2017 йилнинг октябрь ойида Санкт-Галлен кантонининг Йона шаҳрида ўтказилган сабзавотлар танловида ўрнатган эди. Ўшандан бери боғбон ўз натижаларини мунтазам ошириб келмоқда.
Рекордлар хроникаси: Йилдан-йилга узаяётган ҳосил
Швейцариялик рекордчининг йиллар давомидаги натижалари:
2017 йил (Илк ғалаба): Висли етиштирган чили қалампири 1 фут 5,7 дюйм (тахминан 45 см) узунлик билан биринчи жаҳон рекордини ўрнатди;
2018 йил (Иккинчи натижа): Боғбон ўз рекордини янгилаб, узунлиги 1 фут 7,9 дюйм (тахминан 50,5 см) бўлган ҳосилни қайд этди;
Сўнгги мутлақ рекорд: 11 август куни Гиннес вакиллари томонидан расман ўлчанган янги чили қалампири 1 фут 8,6 дюйм (52,3 см) кўрсаткич билан рекордни 3-маротаба янгилади.
Гигант ҳосил сири нимада? Боғбондан олтин тавсиялар
Юрг Висли Гиннес рекордлар китоби вакилларига бундай натижага эришишнинг муҳим сир-асрорларини очиқлади:
Март ойида фиточироқлар: Уруғ ва кўчатларни март ойида махсус фиточироқлар остида, доимий 28 даража Цельсий (82°F) ҳароратда ундириб олади;
Апрель охирида очиқ тупроққа экиш: Кўчатлар совуқ уриш хавфи тўлиқ ўтиб кетгач, апрель ойининг охирида боққа кўчирилади;
Етилган компост ва юмшоқ тупроқ: Боғбон тупроқни чуқур ҳайдаб, унга катта миқдорда чириган табиий компост солади;
Муҳим қоида — меъёр: Ҳосилга мунтазам сув ва мутаносиб ўғит керак. Вислининг огоҳлантиришича, ўғитни ҳаддан ташқари кўп бериш ярамайди, акс ҳолда қалампир ўрнига фақат кўплаб барглар ўсиб кетади.
…