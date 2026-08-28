Гиннес рекорди 3-маротаба синди: 52 сантиметрли қалампир қандай етиштирилди?

·5·Дунё
Гиннес рекорди 3-маротаба синди: 52 сантиметрли қалампир қандай етиштирилди?

Швейцариялик тажрибали боғбон Юрг Висли ақл бовар қилмас натижа қайд этиб, чили қалампири узунлиги бўйича Гиннеснинг рекордлар китобига ўз номини кетма-кет учинчи маротаба ёздириб қўйди. У етиштирган навбатдаги қалампир нафақат рекордни янгилади, балки ўлчами билан мутахассисларни ҳам ҳайратга солди.

Висли бу борадаги илк рекордини 2017 йилнинг октябрь ойида Санкт-Галлен кантонининг Йона шаҳрида ўтказилган сабзавотлар танловида ўрнатган эди. Ўшандан бери боғбон ўз натижаларини мунтазам ошириб келмоқда.

Рекордлар хроникаси: Йилдан-йилга узаяётган ҳосил

Швейцариялик рекордчининг йиллар давомидаги натижалари:

  • 2017 йил (Илк ғалаба): Висли етиштирган чили қалампири 1 фут 5,7 дюйм (тахминан 45 см) узунлик билан биринчи жаҳон рекордини ўрнатди;

  • 2018 йил (Иккинчи натижа): Боғбон ўз рекордини янгилаб, узунлиги 1 фут 7,9 дюйм (тахминан 50,5 см) бўлган ҳосилни қайд этди;

  • Сўнгги мутлақ рекорд: 11 август куни Гиннес вакиллари томонидан расман ўлчанган янги чили қалампири 1 фут 8,6 дюйм (52,3 см) кўрсаткич билан рекордни 3-маротаба янгилади.

Гигант ҳосил сири нимада? Боғбондан олтин тавсиялар

Юрг Висли Гиннес рекордлар китоби вакилларига бундай натижага эришишнинг муҳим сир-асрорларини очиқлади:

  • Март ойида фиточироқлар: Уруғ ва кўчатларни март ойида махсус фиточироқлар остида, доимий 28 даража Цельсий (82°F) ҳароратда ундириб олади;

  • Апрель охирида очиқ тупроққа экиш: Кўчатлар совуқ уриш хавфи тўлиқ ўтиб кетгач, апрель ойининг охирида боққа кўчирилади;

  • Етилган компост ва юмшоқ тупроқ: Боғбон тупроқни чуқур ҳайдаб, унга катта миқдорда чириган табиий компост солади;

  • Муҳим қоида — меъёр: Ҳосилга мунтазам сув ва мутаносиб ўғит керак. Вислининг огоҳлантиришича, ўғитни ҳаддан ташқари кўп бериш ярамайди, акс ҳолда қалампир ўрнига фақат кўплаб барглар ўсиб кетади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ички сезги алдамади: Виржиния фуқароси 20 та чипта билан қандай қилиб бойиб кетди?Ички сезги алдамади: Виржиния фуқароси 20 та чипта билан қандай қилиб бойиб кетди?Бугун, 10:13Антиқа ҳолат: Калифорнияда ҳайдовчилар машиналарини ташлаб егулик теришга киришдиАнтиқа ҳолат: Калифорнияда ҳайдовчилар машиналарини ташлаб егулик теришга киришдиБугун, 10:09Дунёда миллиардерлар рекорди янгиланди: Дунё бойлиги кимлар қўлида?Дунёда миллиардерлар рекорди янгиланди: Дунё бойлиги кимлар қўлида?Бугун, 09:19Трампдан Канадага навбатдаги зарба: Онтарио кўли нега номини йўқотди?Трампдан Канадага навбатдаги зарба: Онтарио кўли нега номини йўқотди?Бугун, 08:54Изоляция тугадими? Сурия президенти ресторанда Visa картаси билан тўлов қилди (видео)Изоляция тугадими? Сурия президенти ресторанда Visa картаси билан тўлов қилди (видео)Бугун, 00:28Ҳалокатли офат: Непалда 200 киши қурбон бўлди, 800 сайёҳ қидирилмоқда (видео)Ҳалокатли офат: Непалда 200 киши қурбон бўлди, 800 сайёҳ қидирилмоқда (видео)Бугун, 00:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди