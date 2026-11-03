11 қаватли бино баландлигидаги улкан скелет: Мексикада Гиннес рекорди ўрнатилди

·18·Дунё
11 қаватли бино баландлигидаги улкан скелет: Мексикада Гиннес рекорди ўрнатилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Мексика пойтахти Мехико шаҳрида Марҳумлар куни муносабати билан ўрнатилган 33,4 метрли Катрина ҳайкали Гиннеснинг рекордлар китобига киритилди.
  • Оғирлиги 100 тоннадан ортиқ бўлган ушбу иншоотни яратиш устида 140 нафарга яқин уста, дизайнер ва қурувчи меҳнат қилди.
  • 11 қаватли бино баландлигидаги мазкур санъат асари миллий либослар ва ранг-баранг гуллар билан безатилиб, шаҳар марказида ўзига хос кўриниш касб этди.

Мексика пойтахти Мехико шаҳрининг марказий майдонида анъанавий Марҳумлар куни (Día de los Muertos) муносабати билан ҳайратланарли даражада улкан Катрина ҳайкали қад ростлади. Баландлиги нақд 11 қаватли бинога тенг бўлган мазкур иншоот расман Гиннеснинг рекордлар китобига киритилди.

Баландлиги 33,4 метрни, оғирлиги эса 100 тоннадан зиёдни ташкил этган ушбу бетакрор санъат асари миллионлаб сайёҳлар ва маҳаллий аҳолининг диққат марказига айланди.

Ҳайратланарли рақамлар ва мураккаб муҳандислик меҳнати

Мазкур лойиҳани амалга ошириш маҳаллий ҳунармандлар ва муҳандислардан улкан куч талаб этди:

  • 140 га яқин устанинг меҳнати: Миллий либосдаги машҳур Катрина скелетини яратиш ва уни монтаж қилиш жараёнида 140 нафарга яқин моҳир уста, дизайнер ва қурувчи узлуксиз иш олиб борди;

  • Параметрлар: Баландлиги 33,4 метр, умумий вазни 100 тоннадан ортиқ;

  • Ранго-ранг миллий безаклар: Улкан скелет анъанавий сиёҳранг кўйлак ҳамда бошига ранг-баранг гуллардан ясалган чамбар билан безатилган бўлиб, Мексика миллий рамзларини ўзида тўлиқ акс эттирган;

  • Кечки гўзаллик: Қоронғи тушиши билан тарихий ибодатхоналар ва Мехико маркази фонида ҳайкал махсус ёритгичлар билан нурлантирилиб, шаҳар бўйлаб улуғвор кўриниш ҳосил қилмоқда.

Марҳумлар куни: Кулги ва хотира уйғунлашган миллий байрам

Мексикада ҳар йили 1–2 ноябрь кунлари нишонланадиган Марҳумлар куни дунёдаги энг қадимий ва ўзига хос анъаналардан биридир:

  • Яқинларни хотирлаш фалсафаси: Бу кунларда аҳоли мотам тутиш ўрнига оламдан ўтган аждодлари ва яқинларини меҳр, табассум ҳамда ёрқин байрам дастурхонлари билан ёдга олади;

  • Катрина рамзи: Кўчалардаги юзга чизиладиган ранг-баранг бош суяклари (калавера) ва нафис кийинган Катрина образи ўлимдан қўрқмаслик, балки ҳаётни қадрлаш ва марҳумларни шодонлик билан хотирлаш рамзи саналади.

Гиннес рекордини қайд этган улкан Катрина нафақат миллий хотира маросимининг чўққисига, балки Мексиканинг бой маданий мероси бутун дунёга намойиш этилган глобал воқеага айланди.

МехикоМарҳумлар куниКатринаГиннес рекордлар китоби
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Италиялик талабалар етти метрлик қоғоз самолёт ясаш билан рекорд ўрнатдиИталиялик талабалар етти метрлик қоғоз самолёт ясаш билан рекорд ўрнатди26 октябр 23:44Дунёдаги энг баланд бўйли туркиялик аёл саккиз марта Гиннес рекордларига кирди!Дунёдаги энг баланд бўйли туркиялик аёл саккиз марта Гиннес рекордларига кирди!26 октябр 13:06Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирдиДунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди11 сентябр 17:42Америкалик йигит Кубик Рубикни 11,56 сонияда кўзи боғлиқ ҳолда ечиб рекорд ўрнатдиАмерикалик йигит Кубик Рубикни 11,56 сонияда кўзи боғлиқ ҳолда ечиб рекорд ўрнатди18 август 09:31Тўйига тайёрланган аёл ёғ олиш операциясидан сўнг вафот этдиТўйига тайёрланган аёл ёғ олиш операциясидан сўнг вафот этди28 сентябр 07:17250 хил қовун ва 186 минг сайёҳ: Хивадаги халқаро фестивал қандай ўтди?250 хил қовун ва 186 минг сайёҳ: Хивадаги халқаро фестивал қандай ўтди?11 август 09:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда