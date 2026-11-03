11 қаватли бино баландлигидаги улкан скелет: Мексикада Гиннес рекорди ўрнатилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Мексика пойтахти Мехико шаҳрида Марҳумлар куни муносабати билан ўрнатилган 33,4 метрли Катрина ҳайкали Гиннеснинг рекордлар китобига киритилди.
- Оғирлиги 100 тоннадан ортиқ бўлган ушбу иншоотни яратиш устида 140 нафарга яқин уста, дизайнер ва қурувчи меҳнат қилди.
- 11 қаватли бино баландлигидаги мазкур санъат асари миллий либослар ва ранг-баранг гуллар билан безатилиб, шаҳар марказида ўзига хос кўриниш касб этди.
Мексика пойтахти Мехико шаҳрининг марказий майдонида анъанавий Марҳумлар куни (Día de los Muertos) муносабати билан ҳайратланарли даражада улкан Катрина ҳайкали қад ростлади. Баландлиги нақд 11 қаватли бинога тенг бўлган мазкур иншоот расман Гиннеснинг рекордлар китобига киритилди.
Баландлиги 33,4 метрни, оғирлиги эса 100 тоннадан зиёдни ташкил этган ушбу бетакрор санъат асари миллионлаб сайёҳлар ва маҳаллий аҳолининг диққат марказига айланди.
Ҳайратланарли рақамлар ва мураккаб муҳандислик меҳнати
Мазкур лойиҳани амалга ошириш маҳаллий ҳунармандлар ва муҳандислардан улкан куч талаб этди:
140 га яқин устанинг меҳнати: Миллий либосдаги машҳур Катрина скелетини яратиш ва уни монтаж қилиш жараёнида 140 нафарга яқин моҳир уста, дизайнер ва қурувчи узлуксиз иш олиб борди;
Параметрлар: Баландлиги 33,4 метр, умумий вазни 100 тоннадан ортиқ;
Ранго-ранг миллий безаклар: Улкан скелет анъанавий сиёҳранг кўйлак ҳамда бошига ранг-баранг гуллардан ясалган чамбар билан безатилган бўлиб, Мексика миллий рамзларини ўзида тўлиқ акс эттирган;
Кечки гўзаллик: Қоронғи тушиши билан тарихий ибодатхоналар ва Мехико маркази фонида ҳайкал махсус ёритгичлар билан нурлантирилиб, шаҳар бўйлаб улуғвор кўриниш ҳосил қилмоқда.
Марҳумлар куни: Кулги ва хотира уйғунлашган миллий байрам
Мексикада ҳар йили 1–2 ноябрь кунлари нишонланадиган Марҳумлар куни дунёдаги энг қадимий ва ўзига хос анъаналардан биридир:
Яқинларни хотирлаш фалсафаси: Бу кунларда аҳоли мотам тутиш ўрнига оламдан ўтган аждодлари ва яқинларини меҳр, табассум ҳамда ёрқин байрам дастурхонлари билан ёдга олади;
Катрина рамзи: Кўчалардаги юзга чизиладиган ранг-баранг бош суяклари (калавера) ва нафис кийинган Катрина образи ўлимдан қўрқмаслик, балки ҳаётни қадрлаш ва марҳумларни шодонлик билан хотирлаш рамзи саналади.
Гиннес рекордини қайд этган улкан Катрина нафақат миллий хотира маросимининг чўққисига, балки Мексиканинг бой маданий мероси бутун дунёга намойиш этилган глобал воқеага айланди.
Изоҳлар 0
…