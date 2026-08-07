97 ёшли аёл самолёт қаноти устида учиб, яна Гиннес рекордини янгилади
97 ёшли британиялик Бетти Бромаж ҳаракатланаётган самолёт қаноти устида парвоз қилувчи энг ёши катта аёл сифатида Гиннес рекордини яна янгилади. У соатига қарийб 225 километр тезликда учаётган кичик самолёт қанотида махсус ҳимоя мосламалари ёрдамида мураккаб айланишларни амалга оширди. Бетти бу рекордни илк бор 4 йил аввал ўрнатган, сўнгги ўн йил ичида эса олти марта самолёт қаноти устида парвоз қилган.
Буюк Британиялик 97 ёшли Бетти Бромаж яна бир бор жасорат намунасини кўрсатиб, дунёдаги энг ёши катта «wing walker» — яъни ҳаракатланаётган самолёт қаноти устида парвоз қилувчи аёл сифатидаги Гиннес рекордини янгилади.
Маълум қилинишича, Бетти махсус ҳимоя мосламалари ёрдамида соатига қарийб 225 километр тезликда учаётган кичик самолёт қаноти устида туриб, ҳавода мураккаб айланишларни амалга оширган. «Wing walking» дунёдаги энг хавфли ҳаво томошаларидан бири ҳисобланиб, унда фақат махсус тайёргарликдан ўтган инсонлар иштирок этади.
Бетти ушбу рекордни илк бор 4 йил аввал ўрнатган эди. Бу галги парвоздан тушган хайрия маблағлари эса у 2025 йилда инсультдан даволанган шифохонанинг инсульт бўлими фаолиятини қўллаб-қувватлашга йўналтирилади.
Сўнгги ўн йил давомида олти марта самолёт қаноти устида парвоз қилган Бетти бу машғулотдан воз кечиш ниятида эмас. Унинг сўзларига кўра, «Агар буни қилмасам, ҳаёт мен учун жуда зерикарли бўлиб қолади».
97 ёшли британиялик аёлнинг жасорати, мустаҳкам иродаси ва ҳаётга бўлган чексиз иштиёқи бутун дунёдаги кўплаб инсонларга илҳом бағишламоқда.
…