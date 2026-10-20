2035 йилгача бўлган прогноз: Қайси муҳандислар энг кўп талаб қилинади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2025–2035 йилларда АҚШда муҳандислик соҳасидаги иш ўринлари сони 8 фоизга кўпайиши кутилмоқда, бу умумий бандлик ўсишидан икки баробар тездир.
- Энг кўп талаб саноат муҳандислигига (12 фоиз, қарийб 45,4 мингта янги иш ўрни) бўлади, шунингдек, механика (11 фоиз) ва электр муҳандислиги (10 фоиз) ҳам юқори ўринларда туради.
Сунъий интеллект ва автоматлаштириш глобал меҳнат бозорини тубдан ўзгартираётган бир пайтда, ҳақиқий муҳандисларга бўлган эҳтиёж нафақат сақланиб қолмоқда, балки рекорд даражада ўсмоқда.
АҚШ Меҳнат статистикаси бюроси томонидан эълон қилинган 2025–2035 йилларга мўлжалланган кенг қамровли ҳисоботга кўра, келгуси ўн йилликда муҳандислик соҳасидаги иш ўринлари сони 8 фоизга кўпайиши кутилмоқда. Таққослаш учун, шу даврда мамлакат бўйича умумий бандлик даражаси атиги 3,5 фоизга ўсади. Демак, муҳандисларга бўлган талаб умумий иқтисодий кўрсаткичдан икки баробардан зиёд тезроқ бўлади.
Энг тез ўсувчи топ-9 муҳандислик соҳаси
Ҳисоботда келгуси йилларда юқори талабга эга бўладиган муҳандислик тармоқлари аниқ фоизларда кўрсатиб ўтилди:
Саноат муҳандислиги — 12 фоиз (Мутлақ етакчи: қарийб 45,4 мингта янги иш ўрни яратилади);
Механика муҳандислиги — 11 фоиз;
Электр муҳандислиги — 10 фоиз;
Компьютер ускуналари муҳандислиги — 9 фоиз;
Аэрокосмик муҳандислик — 8 фоиз;
Биоинженерия — 8 фоиз;
Материаллар муҳандислиги — 8 фоиз;
Қишлоқ хўжалиги муҳандислиги — 7 фоиз;
Қурилиш муҳандислиги — 6 фоиз.
Фоиздаги кўрсаткич ва ҳақиқий иш ўринлари: Муҳим фарқ
Мутахассислар фоиздаги юқори ўсиш ҳар доим ҳам автоматик тарзда миллионлаб янги бўш иш ўринлари пайдо бўлишини англатмаслигидан огоҳлантиради. Барчаси соҳадаги мавжуд мутахассисларнинг умумий базасига боғлиқ:
Қурилиш муҳандислигидаги 6 фоиз: Бир қарашда паст фоиздек туюлса-да, соҳа улкан бўлгани учун бу тахминан 24,5 мингта янги иш ўрни демакдир;
Қишлоқ хўжалигидаги 7 фоиз: Фоиз кўрсаткичи юқорироқ бўлса-да, йўналиш нисбатан ихтисослашгани сабабли ушбу ўсиш амалда атиги 100 та қўшимча мутахассисга бўлган эҳтиёжни билдиради.
Умумий меҳнат бозорида кимлар биринчи ўринда?
Қайд этилишича, бутун меҳнат бозори миқёсида энг тез ўсувчи йўналишлардан бири сифатида соғлиқни сақлашдаги ёрдамчи хизматлар қайд этилган. Аҳолининг қариши ва тиббий хизматларга талаб ортиши фонида ушбу тармоқда бандлик 13,3 фоизга ошиши прогноз қилинмоқда.
Мазкур ҳисоб-китоблар 2025–2035 йилларда АҚШ бозорида иш ўринлари сонининг соф ўсиш прогнози бўлиб, келгусида касб танлаётган ёшлар ва технология ихлосмандлари учун асосий стратегик йўналишларни белгилаб беради.
Изоҳлар 0
…