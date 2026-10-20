2035 йилгача бўлган прогноз: Қайси муҳандислар энг кўп талаб қилинади?

·83·Дунё
2035 йилгача бўлган прогноз: Қайси муҳандислар энг кўп талаб қилинади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 2025–2035 йилларда АҚШда муҳандислик соҳасидаги иш ўринлари сони 8 фоизга кўпайиши кутилмоқда, бу умумий бандлик ўсишидан икки баробар тездир.
  • Энг кўп талаб саноат муҳандислигига (12 фоиз, қарийб 45,4 мингта янги иш ўрни) бўлади, шунингдек, механика (11 фоиз) ва электр муҳандислиги (10 фоиз) ҳам юқори ўринларда туради.

Сунъий интеллект ва автоматлаштириш глобал меҳнат бозорини тубдан ўзгартираётган бир пайтда, ҳақиқий муҳандисларга бўлган эҳтиёж нафақат сақланиб қолмоқда, балки рекорд даражада ўсмоқда.

АҚШ Меҳнат статистикаси бюроси томонидан эълон қилинган 2025–2035 йилларга мўлжалланган кенг қамровли ҳисоботга кўра, келгуси ўн йилликда муҳандислик соҳасидаги иш ўринлари сони 8 фоизга кўпайиши кутилмоқда. Таққослаш учун, шу даврда мамлакат бўйича умумий бандлик даражаси атиги 3,5 фоизга ўсади. Демак, муҳандисларга бўлган талаб умумий иқтисодий кўрсаткичдан икки баробардан зиёд тезроқ бўлади.

Энг тез ўсувчи топ-9 муҳандислик соҳаси

Ҳисоботда келгуси йилларда юқори талабга эга бўладиган муҳандислик тармоқлари аниқ фоизларда кўрсатиб ўтилди:

  • Саноат муҳандислиги — 12 фоиз (Мутлақ етакчи: қарийб 45,4 мингта янги иш ўрни яратилади);

  • Механика муҳандислиги — 11 фоиз;

  • Электр муҳандислиги — 10 фоиз;

  • Компьютер ускуналари муҳандислиги — 9 фоиз;

  • Аэрокосмик муҳандислик — 8 фоиз;

  • Биоинженерия — 8 фоиз;

  • Материаллар муҳандислиги — 8 фоиз;

  • Қишлоқ хўжалиги муҳандислиги — 7 фоиз;

  • Қурилиш муҳандислиги — 6 фоиз.

2035 йилгача бўлган прогноз: Қайси муҳандислар энг кўп талаб қилинади?

Фоиздаги кўрсаткич ва ҳақиқий иш ўринлари: Муҳим фарқ

Мутахассислар фоиздаги юқори ўсиш ҳар доим ҳам автоматик тарзда миллионлаб янги бўш иш ўринлари пайдо бўлишини англатмаслигидан огоҳлантиради. Барчаси соҳадаги мавжуд мутахассисларнинг умумий базасига боғлиқ:

  • Қурилиш муҳандислигидаги 6 фоиз: Бир қарашда паст фоиздек туюлса-да, соҳа улкан бўлгани учун бу тахминан 24,5 мингта янги иш ўрни демакдир;

  • Қишлоқ хўжалигидаги 7 фоиз: Фоиз кўрсаткичи юқорироқ бўлса-да, йўналиш нисбатан ихтисослашгани сабабли ушбу ўсиш амалда атиги 100 та қўшимча мутахассисга бўлган эҳтиёжни билдиради.

Умумий меҳнат бозорида кимлар биринчи ўринда?

Қайд этилишича, бутун меҳнат бозори миқёсида энг тез ўсувчи йўналишлардан бири сифатида соғлиқни сақлашдаги ёрдамчи хизматлар қайд этилган. Аҳолининг қариши ва тиббий хизматларга талаб ортиши фонида ушбу тармоқда бандлик 13,3 фоизга ошиши прогноз қилинмоқда.

Мазкур ҳисоб-китоблар 2025–2035 йилларда АҚШ бозорида иш ўринлари сонининг соф ўсиш прогнози бўлиб, келгусида касб танлаётган ёшлар ва технология ихлосмандлари учун асосий стратегик йўналишларни белгилаб беради.

АҚШ Меҳнат статистикаси бюросиСаноат муҳандислигиМеханика муҳандислигиСунъий интеллект
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марказий Осиёда болаларга зўравонлик учун қандай жазо бор?Марказий Осиёда болаларга зўравонлик учун қандай жазо бор?17 октябр 18:59Хитой дунёдаги энг йирик денгиз аэропорти лойиҳасини намойиш этдиХитой дунёдаги энг йирик денгиз аэропорти лойиҳасини намойиш этди29 май 10:56Трамп Туркияга келди: Санкциялар бекор қилинади, F-35 масаласи кун тартибидаТрамп Туркияга келди: Санкциялар бекор қилинади, F-35 масаласи кун тартибида8 июл 00:01Комага тушгани айтилган Ким Чен Ин кутилмаганда кўриниш бердиКомага тушгани айтилган Ким Чен Ин кутилмаганда кўриниш бердиБугун 14:50Navai’га нисбатан жиноят иши тугатилди: раппер Қозоғистондан чиқариб юборилдиNavai’га нисбатан жиноят иши тугатилди: раппер Қозоғистондан чиқариб юборилдиБугун 14:39Япон олимлари нега сигирларни зебрага айлантирди ?Япон олимлари нега сигирларни зебрага айлантирди ?Бугун 11:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда