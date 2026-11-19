Дунёда энг кўп тарқалган дин ўзгариши мумкин: янги демографик прогноз
Pew Research Center тадқиқот маркази эълон қилган янги демографик прогнозларга кўра, келгуси ўн йилликларда дунёда ҳам мусулмонлар, ҳам христианлар сони ортиб боради. Бироқ мусулмонлар сони тезроқ кўпайиши кутилмоқда. Мавжуд тенденциялар сақланиб қолса, улар 2070 йилга келиб дунёдаги энг йирик диний гуруҳга айланиши мумкин.
Марказ ҳисоб-китобларига кўра, 2020 йилда дунёда 2,02 миллиард мусулмон ва 2,27 миллиард христиан яшаган. 2035 йилга бориб мусулмонлар сони 2,57 миллиардга, христианлар эса 2,52 миллиардга етиши прогноз қилинмоқда. Бу кўрсаткичлар мусулмонлар сони христианлардан ошиб кетиши мумкинлигини англатади.
Тадқиқотчилар бундай ўсишнинг асосий сабабини туғилиш даражаси билан изоҳламоқда. 2020–2025 йилларда мусулмон аёлларга ўртача 3,1 нафар, христиан аёлларга эса 2,5 нафар фарзанд тўғри келган. Бошқа диний гуруҳларда бу кўрсаткич ўртача 1,6 нафарни ташкил этган.
Pew Research Center катта демографи Конрад Хакеттнинг таъкидлашича, диний гуруҳлар сонининг ўзгаришида бошқа динга ўтишдан кўра туғилиш даражаси муҳимроқ омил ҳисобланади.
Марказнинг узоқ муддатли прогнозларига кўра, 2070 йилга келиб мусулмонлар сони 3,64 миллиардга, христианлар сони эса 2,96 миллиардга етиши мумкин. Бу даврда мусулмонлар дунё аҳолисининг 35,8 фоизини, христианлар эса 29,1 фоизини ташкил этиши тахмин қилинмоқда.
Ҳисоб-китобларда аҳолининг ёш таркиби, туғилиш ва ўлим кўрсаткичлари, миграция ҳамда диний мансубликнинг ўзгариши инобатга олинган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…