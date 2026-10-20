Дунёдаги энг қудратли армиялар рейтинги эълон қилинди. Ўзбекистон нечанчи ўринда?

·26·Дунё
Дунёдаги энг қудратли армиялар рейтинги эълон қилинди. Ўзбекистон нечанчи ўринда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Глобал Фиреповер халқаро лойиҳаси 2026 йил учун 145 та мамлакатни қамраб олган энг кучли армиялар рейтингини эълон қилди.
  • Ўзбекистон мазкур рўйхатда 53-ўринни эгаллаб, Марказий Осиё давлатлари орасида энг юқори натижани қайд этди.
  • Дунё бўйича кучли учликдан АҚШ, Россия ва Хитой жой олди.
  • Рейтингни шакллантиришда 60 дан ортиқ омил, жумладан, ҳарбий техника сони, молиявий имкониятлар ва логистика каби кўрсаткичлар инобатга олинди.

Global Firepower халқаро лойиҳаси 2026 йил учун дунёнинг энг кучли армиялари рейтингини эълон қилди. Унда 145 та мамлакатнинг ҳарбий салоҳияти баҳоланган. Ўзбекистон рўйхатда 53-ўринни эгаллаб, Марказий Осиёдаги давлатлар орасида энг юқори натижани қайд этди.

Рейтингда биринчи ўринни АҚШ эгаллаган. Россия иккинчи, Хитой учинчи поғонадан жой олган. Ҳиндистон тўртинчи, Жанубий Корея эса бешинчи ўринда қайд этилган.

Кучли ўнликка, шунингдек, Франция, Япония, Буюк Британия, Туркия ва Италия кирган.

Global Firepower маълумотларига кўра, давлатларнинг PowerIndex кўрсаткичлари қуйидагича:

  • АҚШ — 0,0741;

  • Россия — 0,0791;

  • Хитой — 0,0919;

  • Ҳиндистон — 0,1346;

  • Жанубий Корея — 0,1642;

  • Франция — 0,1798;

  • Япония — 0,1876;

  • Буюк Британия — 0,1881;

  • Туркия — 0,1975;

  • Италия — 0,2211.

Марказий Осиёда Ўзбекистон етакчи

Минтақа давлатлари орасида Ўзбекистон 53-ўринни эгаллаган. Қозоғистон 58-ўринда, Туркманистон 78-ўринда, Тожикистон 100-ўринда, Қирғизистон эса 109-ўринда қайд этилган.

Рейтингнинг энг қуйи поғоналарида Марказий Африка Республикаси 143-ўринни, Белиз 144-ўринни ва Бутан 145-ўринни эгаллаган.

Рейтинг қандай тузилади?

Global Firepower маълумотларига кўра, рейтингни ҳисоблашда 60 дан ортиқ омил инобатга олинади. Улар қаторига ҳарбий хизматчилар сони, қурол-яроғ ва техника миқдори, молиявий имкониятлар, логистика, табиий ресурслар ҳамда мамлакатнинг географик хусусиятлари киради.

2026 йилги ҳисоб-китобларда аҳолининг интернет билан қамраб олиниш даражаси ҳам янги омил сифатида қўшилган.

PowerIndex кўрсаткичи қанчалик кичик бўлса, мамлакатнинг анъанавий ҳарбий салоҳияти шунчалик юқори деб баҳоланади. Назарий жиҳатдан энг яхши натижа 0,0000 ҳисобланади, аммо лойиҳа изоҳига кўра, амалда бундай кўрсаткичга эришиш мумкин эмас.

Рейтингда ҳарбий техника сони билан бирга давлатнинг молиявий ва логистик имкониятлари ҳам ҳисобга олинади. Масалан, Global Firepower маълумотларида АҚШнинг турли вазифаларга мўлжалланган самолёт ва вертолётлари жами 13 032 та, авианосецлари эса 11 та деб кўрсатилган.

Шу билан бирга, мазкур рейтинг мамлакатларнинг ҳарбий салоҳиятини таққослашга қаратилган бўлиб, у ҳар бир қурол ёки техника бирлиги жангга тайёрлигини ҳамда эҳтимолий уруш натижасини тўлиқ акс эттирмайди.

Глобал ФайрпауэрЎзбекистонМарказий ОсиёPowerIndex
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон киберхавфсизлик бўйича минтақада учинчи ўриндаЎзбекистон киберхавфсизлик бўйича минтақада учинчи ўринда10 сентябр 10:42Ҳисорда ноёб қор қоплони фотоқопқонга тушдиҲисорда ноёб қор қоплони фотоқопқонга тушди9 июл 16:17Ўзбекистонда балиқ етиштириш ҳажми яқин йилларда 5 баробарга ошириладиЎзбекистонда балиқ етиштириш ҳажми яқин йилларда 5 баробарга оширилади11 июн 17:55Тошкент меҳнат бозори таҳлили: энг кўп қайси соҳаларда меҳнат қилинмоқда?Тошкент меҳнат бозори таҳлили: энг кўп қайси соҳаларда меҳнат қилинмоқда?8 июн 19:23Шавкат Мирзиёев Петербург иқтисодий форумида тарихий нутқ сўзладиШавкат Мирзиёев Петербург иқтисодий форумида тарихий нутқ сўзлади6 июн 13:29Дунё янги ҳарбий блокларга бўлинмоқда: Исроил ва Туркия қарама-қаршилиги чўққига чиқдиДунё янги ҳарбий блокларга бўлинмоқда: Исроил ва Туркия қарама-қаршилиги чўққига чиқди13 сентябр 18:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда