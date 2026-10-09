Дунёнинг энг қудратли 100 та давлати эълон қилинди — Ўзбекистон ҳам ушбу рўйхатда бор

·9·Дунё
Дунёнинг энг қудратли 100 та давлати эълон қилинди — Ўзбекистон ҳам ушбу рўйхатда бор
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «У.С.
  • Невс анд Ворлд Репорт» нашри 2026 йил якунларига кўра дунёнинг энг қудратли давлатлари рейтингини эълон қилди, унда Ўзбекистон 100 та давлат орасида 71-ўринни эгаллади.
  • Ушбу рейтинг ҳарбий кучдан ташқари, сиёсий ва иқтисодий таъсир, халқаро нуфуз, иттифоқчилик ва мудофаа салоҳиятини ҳам ҳисобга олади.

АҚШнинг нуфузли халқаро таҳлилий нашри ҳисобланган «U.S. News and World Report» 2026 йил якунларига кўра сайёрамизнинг энг қудратли ва таъсир доираси кенг бўлган давлатлари рейтингини (Most Powerful Countries 2026) оммага тақдим этди.

Дунёнинг етакчи мамлакатлари қаторидан жой олишга муваффақ бўлган Ўзбекистон якуний рўйхатда муҳим натижа қайд этиб, 100 та давлат орасида 71-ўринни эгаллади. Мазкур эътироф мамлакатнинг халқаро майдондаги очиқлик сиёсати, иқтисодий ислоҳотлари ва минтақавий мувозанатни таъминлашдаги фаол роли натижаси сифатида баҳоланмоқда.

Қудрат қандай баҳоланди? Асосий мезонлар

U.S. News томонидан тузиладиган ушбу глобал рейтинг шунчаки ҳарбий кучни эмас, балки давлатнинг умумий геосиёсий ва геоиқтисодий оғирлигини ўлчайдиган комплекс тадқиқот ҳисобланади:

  • Сиёсий ва иқтисодий таъсир: Мамлакатнинг глобал ва минтақавий қарорларга таъсир кўрсатиш имконияти, иқтисодий барқарорлиги ва савдо алоқалари кўлами;

  • Халқаро нуфуз ва дипломатия: Давлатнинг глобал ташкилотлар ва мулоқот майдонларидаги фаоллиги, ташаббускорлиги;

  • Иттифоқчилик ва стратегик шериклик: Кўп томонлама халқаро ҳамкорлик, глобал миқёсда ишончли ҳамкорлар билан қурилган кучли дипломатик алоқалар;

  • Мудофаа салоҳияти: Мамлакат хавфсизлигини таъминловчи ҳарбий тайёргарлик ва замонавий мудофаа тизими.

Минтақавий манзара ва қўшнилар кўрсаткичлари

Эълон қилинган харита ва таҳлилий маълумотларда Ўзбекистоннинг ўз геосиёсий маконидаги ўрни яққол намоён бўлган:

  • Рўйхатдан четда қолган давлатлар: Ушбу нуфузли рейтингда Ўзбекистоннинг яқин қўшнилари ва минтақадошлари бўлган Қирғизистон, Тожикистон ва Туркманистон, шунингдек, Озарбайжоннинг кўрсаткичлари умуман кўрсатилмаган ёки тадқиқотнинг якуний 100 талигига киритилмаган;

  • Янги Ўзбекистоннинг ўзгарган мавқеи: Сўнгги йилларда олиб борилаётган прагматик ташқи сиёсат, минтақавий интеграцияни бирлаштирувчи лойиҳалар ва Марказий Осиё маркази сифатидаги барқарорлаштирувчи позиция мамлакатимизнинг топ-100 рўйхатидан мустаҳкам жой олишига хизмат қилди.

Дунёнинг энг қудратли 100 та давлати эълон қилинди — Ўзбекистон ҳам ушбу рўйхатда бор

Глобал етакчилар: Тўқликни кимлар бошқармоқда?

Рейтингнинг юқори чўққисида анъанавий глобал куч марказлари ўрин эгаллаган:

  • Пешқадамлар: Жаҳондаги қудрат кўрсаткичлари бўйича Хитой (1-ўрин), АҚШ (2-ўрин) ва Ҳиндистон (3-ўрин) кучли учликни банд этган;

  • Кейинги поғоналар: Германия (4-ўрин), Япония (5-ўрин) ва Жанубий Корея (6-ўрин) каби саноат ва технология гигантлари глобал таъсир бўйича юқори сафдан жой олди.

Ўзбекистоннинг 71-поғонада қайд этилиши мамлакатимизнинг нафақат Марказий Осиёда, балки глобал миқёсда ҳам ҳисоблашиладиган, барқарор ва ўз сўзига эга муҳим давлатга айланиб бораётганини кўрсатувчи навбатдаги халқаро индикатор бўлди.

U.S. News and World ReportMost Powerful Countries 2026Ўзбекистонгеосиёсат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Туркия ва Покистонни қаттиқ жазолаймиз!»: Ҳусийлардан Анқарага кескин таҳдид«Туркия ва Покистонни қаттиқ жазолаймиз!»: Ҳусийлардан Анқарага кескин таҳдид20 сентябр 12:48Дунё янги ҳарбий блокларга бўлинмоқда: Исроил ва Туркия қарама-қаршилиги чўққига чиқдиДунё янги ҳарбий блокларга бўлинмоқда: Исроил ва Туркия қарама-қаршилиги чўққига чиқди13 сентябр 18:50Си Цзиньпин ва Нарендра Моди Путин билан мулоқотда Украина бўйича ёрдам таклиф қилдиСи Цзиньпин ва Нарендра Моди Путин билан мулоқотда Украина бўйича ёрдам таклиф қилди13 сентябр 18:17"Улар бир-бирига ишонмайди”: Эксперт Уиткофф ва Кушнернинг Кремлга бирга келиши сирини очди"Улар бир-бирига ишонмайди”: Эксперт Уиткофф ва Кушнернинг Кремлга бирга келиши сирини очди6 сентябр 13:12Криштиану ва Жоржинанинг тўйига Месси ҳам келадими? Рўйхатда сир кўпКриштиану ва Жоржинанинг тўйига Месси ҳам келадими? Рўйхатда сир кўп4 август 17:46Сайёранинг энг серёмғир давлатлари рейтинги эълон қилинди...Сайёранинг энг серёмғир давлатлари рейтинги эълон қилинди...2 сентябр 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади