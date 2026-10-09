Дунёнинг энг қудратли 100 та давлати эълон қилинди — Ўзбекистон ҳам ушбу рўйхатда бор
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «У.С.
- Невс анд Ворлд Репорт» нашри 2026 йил якунларига кўра дунёнинг энг қудратли давлатлари рейтингини эълон қилди, унда Ўзбекистон 100 та давлат орасида 71-ўринни эгаллади.
- Ушбу рейтинг ҳарбий кучдан ташқари, сиёсий ва иқтисодий таъсир, халқаро нуфуз, иттифоқчилик ва мудофаа салоҳиятини ҳам ҳисобга олади.
АҚШнинг нуфузли халқаро таҳлилий нашри ҳисобланган «U.S. News and World Report» 2026 йил якунларига кўра сайёрамизнинг энг қудратли ва таъсир доираси кенг бўлган давлатлари рейтингини (Most Powerful Countries 2026) оммага тақдим этди.
Дунёнинг етакчи мамлакатлари қаторидан жой олишга муваффақ бўлган Ўзбекистон якуний рўйхатда муҳим натижа қайд этиб, 100 та давлат орасида 71-ўринни эгаллади. Мазкур эътироф мамлакатнинг халқаро майдондаги очиқлик сиёсати, иқтисодий ислоҳотлари ва минтақавий мувозанатни таъминлашдаги фаол роли натижаси сифатида баҳоланмоқда.
Қудрат қандай баҳоланди? Асосий мезонлар
U.S. News томонидан тузиладиган ушбу глобал рейтинг шунчаки ҳарбий кучни эмас, балки давлатнинг умумий геосиёсий ва геоиқтисодий оғирлигини ўлчайдиган комплекс тадқиқот ҳисобланади:
Сиёсий ва иқтисодий таъсир: Мамлакатнинг глобал ва минтақавий қарорларга таъсир кўрсатиш имконияти, иқтисодий барқарорлиги ва савдо алоқалари кўлами;
Халқаро нуфуз ва дипломатия: Давлатнинг глобал ташкилотлар ва мулоқот майдонларидаги фаоллиги, ташаббускорлиги;
Иттифоқчилик ва стратегик шериклик: Кўп томонлама халқаро ҳамкорлик, глобал миқёсда ишончли ҳамкорлар билан қурилган кучли дипломатик алоқалар;
Мудофаа салоҳияти: Мамлакат хавфсизлигини таъминловчи ҳарбий тайёргарлик ва замонавий мудофаа тизими.
Минтақавий манзара ва қўшнилар кўрсаткичлари
Эълон қилинган харита ва таҳлилий маълумотларда Ўзбекистоннинг ўз геосиёсий маконидаги ўрни яққол намоён бўлган:
Рўйхатдан четда қолган давлатлар: Ушбу нуфузли рейтингда Ўзбекистоннинг яқин қўшнилари ва минтақадошлари бўлган Қирғизистон, Тожикистон ва Туркманистон, шунингдек, Озарбайжоннинг кўрсаткичлари умуман кўрсатилмаган ёки тадқиқотнинг якуний 100 талигига киритилмаган;
Янги Ўзбекистоннинг ўзгарган мавқеи: Сўнгги йилларда олиб борилаётган прагматик ташқи сиёсат, минтақавий интеграцияни бирлаштирувчи лойиҳалар ва Марказий Осиё маркази сифатидаги барқарорлаштирувчи позиция мамлакатимизнинг топ-100 рўйхатидан мустаҳкам жой олишига хизмат қилди.
Глобал етакчилар: Тўқликни кимлар бошқармоқда?
Рейтингнинг юқори чўққисида анъанавий глобал куч марказлари ўрин эгаллаган:
Пешқадамлар: Жаҳондаги қудрат кўрсаткичлари бўйича Хитой (1-ўрин), АҚШ (2-ўрин) ва Ҳиндистон (3-ўрин) кучли учликни банд этган;
Кейинги поғоналар: Германия (4-ўрин), Япония (5-ўрин) ва Жанубий Корея (6-ўрин) каби саноат ва технология гигантлари глобал таъсир бўйича юқори сафдан жой олди.
Ўзбекистоннинг 71-поғонада қайд этилиши мамлакатимизнинг нафақат Марказий Осиёда, балки глобал миқёсда ҳам ҳисоблашиладиган, барқарор ва ўз сўзига эга муҳим давлатга айланиб бораётганини кўрсатувчи навбатдаги халқаро индикатор бўлди.
Изоҳлар 0
…