Марказий Осиёда тарихий шоу: Дунё юлдузи Шакира Бишкекда концерт берди (видео)

·8·Маданият
Марказий Осиёда тарихий шоу: Дунё юлдузи Шакира Бишкекда концерт берди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 18 октябр 2026 куни колумбиялик поп-юлдуз Шакира Бишкекдаги «Бишкек Арена» стадионида «Лас Мужерес Я Но Ллоран Ворлд Тоур» доирасида консерт берди.
  • Ушбу тадбирга минглаб маҳаллий ва қўшни давлатлардан мухлислар ташриф буюрди.
  • Шакиранинг чиқиши минтақанинг маданий нуфузини оширишга ва глобал тадбирлар маркази сифатида ўрнини мустаҳкамлашга хизмат қилди.

Марказий Осиё минтақаси навбатдаги жаҳон даражасидаги йирик мусиқий тадбирга мезбонлик қилди. 2026 йил 18 октябрь куни колумбиялик машҳур поп-юлдуз, халқаро мусиқа саҳнасининг ёрқин вакили Шакира Қирғизистон пойтахти Бишкек шаҳрида ўзининг унутилмас ва юқори энергияга бой яккахон концертини тақдим этди.

Жаҳон юлдузининг Марказий Осиёга ташрифи минглаб маҳаллий ва қўшни давлатлардан келган санъат ихлосмандларида улкан қизиқиш ва ҳаяжон уйғотди.

«Las Mujeres Ya No Lloran» турнеси ва Бишкекдаги катта саҳна

Мазкур мусиқий кеча қўшиқчининг катта муваффақият қозонаётган жаҳон гастроль сафарининг бир қисмига айланди:

  • Жаҳон турнеси йўналишида: Шакиранинг Бишкекдаги чиқиши унинг бутун дунё бўйлаб катта шов-шувларга сабаб бўлаётган «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour» номли глобал концерт тури доирасида бўлиб ўтди;

  • Янги ва замонавий майдон: Маҳобатли шоу Бишкекда яқинда фойдаланишга топширилган, энг замонавий товуш ва ёритиш технологиялари билан жиҳозланган янги «Bishkek Arena» стадионида ташкил этилди;

  • Мухлислар оқими: Концерт зали ва трибуналар тўлиқ тўлиб, хонанда ўзининг машҳур хитлари ва энг янги трекларини жонли ижро этди. Унинг ёрқин рақслари ҳамда саҳнавий ҳаракатлари томошабинларни ҳайратда қолдирди.

Минтақавий маданий ҳаётдаги янги саҳифа

Дунё миқёсидаги суперюлдузнинг ташрифи нафақат Қирғизистон, балки бутун минтақанинг халқаро сайёҳлик ва маданий нуфузини оширишга хизмат қилмоқда:

  • Қўшни давлатлардан ташриф буюрганлар: Ушбу камёб шоуни ўз кўзи билан кўриш мақсадида Ўзбекистон, Қозоғистон ва бошқа яқин мамлакатлардан ҳам кўплаб мухлислар Бишкекка йўл олди;

  • Глобал тадбирлар маркази: Шакира даражасидаги ижрочиларнинг Марказий Осиё пойтахтларида гастроль уюштириши минтақа замонавий концерт инфратузилмаси ва маданий туризм борасида жаҳон саҳнасида мустаҳкам ўрин олаётганини кўрсатмоқда.

ШакираБишкек АренаЛас Мужерес Я Но ЛлоранКиргизстан
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шакира Қирғизистонга келди: бугун Бишкекда концерт беради (видео)Шакира Қирғизистонга келди: бугун Бишкекда концерт беради (видео)18 октябр 12:46Мафтуна Холмуродова Шакира билан учрашиши мумкин (видео)Мафтуна Холмуродова Шакира билан учрашиши мумкин (видео)17 октябр 17:02Қирғизистон илк миллий сунъий йўлдошини коинотга учирди: Садир Жапаров шахсан кузатдиҚирғизистон илк миллий сунъий йўлдошини коинотга учирди: Садир Жапаров шахсан кузатди2 октябр 12:39Тимати Қирғизистон орқали Россияга энг ноёб Bugatti W16 Mistral гиперкарини олиб кирдиТимати Қирғизистон орқали Россияга энг ноёб Bugatti W16 Mistral гиперкарини олиб кирди24 сентябр 18:31Тошкентда йил тўйи: Қирғизистонлик собиқ амалдор ўғлига дабдабали тўй қилдиТошкентда йил тўйи: Қирғизистонлик собиқ амалдор ўғлига дабдабали тўй қилди10 сентябр 14:27Шакира Марказий Осиёга илк бор ташриф буюради: Бишкекда концерт бериши кутилмоқдаШакира Марказий Осиёга илк бор ташриф буюради: Бишкекда концерт бериши кутилмоқда1 октябр 12:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда