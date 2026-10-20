Марказий Осиёда тарихий шоу: Дунё юлдузи Шакира Бишкекда концерт берди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 18 октябр 2026 куни колумбиялик поп-юлдуз Шакира Бишкекдаги «Бишкек Арена» стадионида «Лас Мужерес Я Но Ллоран Ворлд Тоур» доирасида консерт берди.
- Ушбу тадбирга минглаб маҳаллий ва қўшни давлатлардан мухлислар ташриф буюрди.
- Шакиранинг чиқиши минтақанинг маданий нуфузини оширишга ва глобал тадбирлар маркази сифатида ўрнини мустаҳкамлашга хизмат қилди.
Марказий Осиё минтақаси навбатдаги жаҳон даражасидаги йирик мусиқий тадбирга мезбонлик қилди. 2026 йил 18 октябрь куни колумбиялик машҳур поп-юлдуз, халқаро мусиқа саҳнасининг ёрқин вакили Шакира Қирғизистон пойтахти Бишкек шаҳрида ўзининг унутилмас ва юқори энергияга бой яккахон концертини тақдим этди.
Жаҳон юлдузининг Марказий Осиёга ташрифи минглаб маҳаллий ва қўшни давлатлардан келган санъат ихлосмандларида улкан қизиқиш ва ҳаяжон уйғотди.
«Las Mujeres Ya No Lloran» турнеси ва Бишкекдаги катта саҳна
Мазкур мусиқий кеча қўшиқчининг катта муваффақият қозонаётган жаҳон гастроль сафарининг бир қисмига айланди:
Жаҳон турнеси йўналишида: Шакиранинг Бишкекдаги чиқиши унинг бутун дунё бўйлаб катта шов-шувларга сабаб бўлаётган «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour» номли глобал концерт тури доирасида бўлиб ўтди;
Янги ва замонавий майдон: Маҳобатли шоу Бишкекда яқинда фойдаланишга топширилган, энг замонавий товуш ва ёритиш технологиялари билан жиҳозланган янги «Bishkek Arena» стадионида ташкил этилди;
Мухлислар оқими: Концерт зали ва трибуналар тўлиқ тўлиб, хонанда ўзининг машҳур хитлари ва энг янги трекларини жонли ижро этди. Унинг ёрқин рақслари ҳамда саҳнавий ҳаракатлари томошабинларни ҳайратда қолдирди.
Минтақавий маданий ҳаётдаги янги саҳифа
Дунё миқёсидаги суперюлдузнинг ташрифи нафақат Қирғизистон, балки бутун минтақанинг халқаро сайёҳлик ва маданий нуфузини оширишга хизмат қилмоқда:
Қўшни давлатлардан ташриф буюрганлар: Ушбу камёб шоуни ўз кўзи билан кўриш мақсадида Ўзбекистон, Қозоғистон ва бошқа яқин мамлакатлардан ҳам кўплаб мухлислар Бишкекка йўл олди;
Глобал тадбирлар маркази: Шакира даражасидаги ижрочиларнинг Марказий Осиё пойтахтларида гастроль уюштириши минтақа замонавий концерт инфратузилмаси ва маданий туризм борасида жаҳон саҳнасида мустаҳкам ўрин олаётганини кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…