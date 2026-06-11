Ўзбекистонда балиқ етиштириш ҳажми яқин йилларда 5 баробарга оширилади

·13·Иқтисодиёт
Ўзбекистонда балиқ етиштириш ҳажми яқин йилларда 5 баробарга оширилади

Юртимизда аҳоли сонининг барқарор ўсиб бориши ортидан сифатли ва тўйимли оқсилли маҳсулотларга бўлган талаб ҳам кун сайин юқорилаб бормоқда. Инсон саломатлиги учун ғоят фойдали ва иқтисодий жиҳатдан энг самарали озуқа манбаларидан бири ҳисобланган балиқчилик тармоғини ривожлантириш бугун давлатимиз сиёсатининг устувор йўналишларидан бирига айланди. Шу муносабат билан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 11 июнь куни балиқчилик тармоғини тубдан янгилаш, соҳани замонавий технологиялар асосида қўллаб-қувватлаш ва ривожлантиришга қаратилган муҳим таклифлар тақдимоти билан яқиндан танишди.

Марказий Осиёда пешқадаммиз, аммо имкониятлар ҳали тўлиқ ишга солинмаган

Йиғилиш давомида келтирилган рақамлар ва таҳлиллар жуда диққатга сазовордир. Мамлакатимизда умумий узунлиги нақд 173 минг километрни ташкил этувчи улкан дарё ва канал ўзанлари мавжуд. Сўнгги йилларда бутун дунёда, хусусан, бизнинг минтақамизда сув ресурслари сезиларли даражада чекланиб бораётганига қарамасдан, Ўзбекистон Марказий Осиё минтақасида балиқ етиштириш ҳажми бўйича ҳануз мутлақ етакчи ўринни эгаллаб келмоқда. Мисол учун, ўтган 2025 йил сарҳисобига кўра, юртимизда жами 206 минг тонна балиқ маҳсулотлари ишлаб чиқарилган.

Бироқ, бугунги кунда анъанавий ва оддий кўл балиқчилигидан воз кечиб, сувни максимал даражада тежайдиган, қайта айлантириб ишлатадиган ҳамда интенсив технологияларга асосланган замонавий тизимга ўтиш давр талабидир. Боиси, ҳозирги кунда юқори маҳсулдорликка эга бўлган интенсив усулда балиқ етиштириш ҳажми умумий ишлаб чиқаришнинг атиги 20 фоизидан ошмаяпти. Ваҳоланки, бундай илғор технологиялар ҳосилдорлик ва тадбиркорларнинг соф даромадини бир неча баробар оширишга қодир. Агар юртимиздаги мавжуд имкониятлар ва сув ҳавзаларидан оқилона фойдаланилса, умумий балиқ етиштириш кўрсаткичини нақд 5 баробарга ошириш мумкинлиги илмий асослаб берилди.

Тадбиркорлар учун субсидиялар ва янги шаффоф тизим

Тақдимотда соҳа вакиллари учун қатор енгилликлар ва янги тизимлар эълон қилинди. Хусусан, юртимиздаги 329 та табиий сув ҳавзаси ҳамда сув омборлари, шунингдек, уларнинг атрофида жойлашган 163 минг гектар ер майдонларини тадбиркорларга ижарага беришнинг мутлақо янги, коррупциядан ҳоли ва шаффоф тизими жорий этилади. Шу билан бирга, интенсив балиқчилик ва наслчилик хўжаликларига ҳар йили кафолатланган тарзда зарур миқдорда сув етказиб бериш чоралари кўрилади.

Давлат раҳбари соҳага янги инновацияларни олиб кириш ва балиқчиларни молиявий рағбатлантириш бўйича қуйидаги муҳим механизмларни тасдиқлади:

  • Ёпиқ сув айланма тизимини ўрнатган тадбиркорларнинг харажатлари бир қисми давлат томонидан қоплаб берилади;

  • Хориждан сифатли, наслли она балиқларни импорт қилиб олиб келиш учун алоҳида субсидиялар ажратилади;

  • Хўжаликларга энергия тежамкор қуёш панелларини ўрнатиш учун молиявий кўмак берилади;

  • Тадбиркорларнинг айланма маблағлари учун ажратиладиган имтиёзли кредитларнинг фоиз харажатлари давлат томонидан компенсация қилинади.

Мана шундай кенг қамровли кўмак ва яратилаётган имкониятлар ҳисобига, келгуси йилнинг ўзидаёқ юртимизда балиқ етиштириш ҳажмини нақд 500 минг тоннадан ошириш бўйича масъулларга қатъий вазифалар юклатилди.

Наслчилик, илм-фан ва сунъий интеллект жорий этилади

Юқори ҳосилдорликка эришишнинг бош омили — бу сифатли чавоқ ва мустаҳкам генетикадир. Шу боис, юртимизда карп, лаққа, форель ва осётр каби харидоргир балиқ турларининг наслини яхшилаш, янги сермаҳсул зотларни маҳаллий иқлим шароитига мослаштириш ишларига старт берилади. Келгуси йилдан бошлаб, айниқса тоғолди ҳудудларида салқин сувни хуш кўрувчи қимматбаҳо форель ва осётр балиқларини етиштириш қувватлари ишга туширилади. Оҳангарон дарёси бўйида эса Балиқчилик илмий-тадқиқот институти учун янги тажриба-синов майдони барпо этилади.

Замонавий соҳани малакали кадрларсиз тасаввур этиб бўлмайди. Шу мақсадда Тошкент давлат аграр университетида Россиянинг Астрахан давлат техника университети ҳамда Хитойнинг машҳур Далян океан университети билан ҳамкорликда балиқчилик ва аквакультура бўйича қўшма халқаро факультет очиш таклифи маъқулланди.

Бундан ташқари, тармоқ тўлиқ рақамлаштирилади. Сувдан фойдаланиш, ер майдонлари, солиқ тўловлари, овланган маҳсулотлар ва ноқонуний балиқ овлашга қарши курашни ўз ичига олган ягона электрон платформа яратилади. Соҳага сунъий интеллект (AI) технологияларини кенг татбиқ этиш орқали ортиқча харажатлар қисқартирилиб, маҳсулдорлик бир неча баробарга оширилади.

Муҳтарам Президентимиз ушбу стратегик таклифларни тўлиқ маъқуллаб, мутасаддиларга сув ресурсларидан оқилона фойдаланган ҳолда халқимиз дастурхонига арзон, сифатли ва соғлом балиқ маҳсулотларини узлуксиз етказиб бериш юзасидан қатъий топшириқлар берди.

Юртимиз иқтисодиётидаги энг сўнгги ислоҳотлар, балиқчилик соҳасидаги янги имтиёзлар, нарх-наво ва кундалик ҳаётимизга оид энг ишончли, эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ЎзбекистонШавкат МирзиёевМарказий Осиё
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Audiеранинг БEАТ токени бир ойда 1500 фоизга ўсиб, Bitcoin ва Ethereumни ортда қолдирдиAudiеранинг БEАТ токени бир ойда 1500 фоизга ўсиб, Bitcoin ва Ethereumни ортда қолдирдиБугун, 13:37Дигитал Ассет компанияси a16z бошчилигида 355 миллион доллар жалб қилдиДигитал Ассет компанияси a16z бошчилигида 355 миллион доллар жалб қилдиБугун, 13:18Япония криптовалюталар учун ETF ва солиқ ислоҳотини жорий этмоқдаЯпония криптовалюталар учун ETF ва солиқ ислоҳотини жорий этмоқдаБугун, 13:13Венгрия криптовалюта савдосидаги чекловларни бекор қилмоқдаВенгрия криптовалюта савдосидаги чекловларни бекор қилмоқдаБугун, 13:13AI моделлари крипто хавфсизликда заифликлар апокалипсисига сабаб бўлдиAI моделлари крипто хавфсизликда заифликлар апокалипсисига сабаб бўлдиБугун, 12:1512 июн учун валюта курслари эълон қилинди12 июн учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 11:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди