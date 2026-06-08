Тошкент меҳнат бозори таҳлили: энг кўп қайси соҳаларда меҳнат қилинмоқда?

·0·Ўзбекистон
Тошкент меҳнат бозори таҳлили: энг кўп қайси соҳаларда меҳнат қилинмоқда?

Ҳар қандай йирик мегаполиснинг иқтисодий қуввати ва ижтимоий барқарорлиги ундаги меҳнат бозорининг ҳолати ҳамда аҳолининг қайси тармоқларда банд эканлиги билан белгиланади. Миллий статистика агентлиги томонидан тақдим этилган сўнгги рақамлар Ўзбекистон пойтахти — Тошкент шаҳрида хизмат кўрсатиш, саноат ва замонавий технологиялар тизими нақадар тез ривожланаётганини кўрсатмоқда. Ушбу маълумотлар асосида Тошкент шаҳри иқтисодиётининг драйвер соҳаларини таҳлил қилиб чиқиш мумкин.

Иқтисодиётнинг уч устуни: Савдо, Саноат ва Қурилиш

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, Тошкент шаҳрида тадбиркорлик, ички истеъмол ва инфратузилма лойиҳалари бандликнинг бош ҳаракатлантирувчи кучи бўлиб хизмат қилмоқда.

  • Улгуржи ва чакана савдо: Пойтахт меҳнат бозорида мутлақ етакчиликни савдо соҳаси эгаллаб турибди. Айни пайтда мазкур йўналишда 241,6 минг нафар фуқаро меҳнат қилмоқда. Бу Тошкентнинг нафақат маъмурий, балки Марказий Осиёдаги йирик савдо ва хаб маркази эканлигидан далолат беради.

  • Ишлаб чиқариш саноати: Иккинчи ўринда бораётган саноат тармоғида 188,9 минг киши банд. Бу пойтахтда кичик саноат зоналари, тўқимачилик, озиқ-овқат ва машинасозлик корхоналарининг салмоғи ҳали ҳамон юқори эканини кўрсатади.

  • Қурилиш соҳаси: Тошкентдаги улкан бунёдкорлик ишлари шарофати билан қурилиш тармоғи 161,2 минг нафар аҳолини иш билан таъминлаб, кучли учликни якунлаб бермоқда.

Ижтимоий соҳа ва Давлат бошқарувининг барқарорлиги

Пойтахтда интеллектуал меҳнат ва давлат секторида банд бўлганлар улуши ҳам анча юқори. Хусусан, келажак авлод таълим-тарбияси билан машғул бўлган 139,4 минг нафар аҳоли таълим тизимида фаолият юритмоқда.

Давлат бошқаруви, мудофаа ва мажбурий ижтимоий таъминот органларида эса 118,6 минг киши меҳнат қилаётган бўлса, аҳоли саломатлиги посбонлари — соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар соҳасида ходимлар сони 79,1 минг нафарни ташкил этмоқда. Бу рақамлар шаҳарда ижтимоий инфратузилманинг кенгайиб бораётгани билан изоҳланади.

Логистика, Сервис ва Рақамли келажак

Замонавий дунёнинг энг тез ўсиб бораётган йўналишларидан бири шубҳасиз ахборот технологияларидир. Тошкентда ахборот ва алоқа соҳасида 71,1 минг кишининг бандлиги қайд этилган. Бу рақамли иқтисодиёт, стартаплар ва IT-паркларнинг ривожланиши ортидан янги авлод иш ўринлари яратилаётганининг яққол исботидир. Шаҳарнинг интеллектуал салоҳиятини белгиловчи профессионал, илмий ва техник фаолиятда эса 71,2 минг киши меҳнат қилмоқда.

Шунингдек, транспорт ва логистика (ташиш ва сақлаш) тармоғида 103,1 минг, умумий овқатланиш ва меҳмонхона бизнесида (яшаш ва овқатланиш) 77,1 минг ҳамда бошқа турдаги хизматлар соҳасида 96,2 минг фуқаро меҳнат қилмоқда. Молия ва суғурта йўналишида 43,5 минг, кўчмас мулк операцияларида эса 31 минг ходим банд.

Энг кам бандлик кузатилган тармоқлар

Табиийки, йирик мегаполис ва урбанизациялашган ҳудуд бўлгани сабабли Тошкентда қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги соҳасида бандлик энг паст кўрсаткичда — бор-йўғи 5,8 минг кишини ташкил этади.

Шаҳар ҳаёти таъминоти учун масъул бўлган коммунал соҳаларда эса кўрсаткичлар қуйидагича:

  • Электр, газ ва ҳавони кондициялаш соҳасида: 7,7 минг ходим.

  • Сув таъминоти, оқова сув ва чиқиндиларни бошқаришда: 13,5 минг ходим.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Тошкент шаҳри меҳнат бозори классик хизмат кўрсатиш ва савдо иқтисодиёти моделига асосланган. Шу билан бирга, IT, илм-фан ва молия соҳаларининг ўсиб бориши яқин йилларда пойтахтда юқори даромадли ва юқори технологияли иш ўринлари улуши янада ортишидан далолат беради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда қайси ҳудуд аҳолиси энг ёш экани очиқландиЎзбекистонда қайси ҳудуд аҳолиси энг ёш экани очиқландиБугун, 13:33Ўзбекистонда йигитлар неча ёшда уйланаётгани очиқландиЎзбекистонда йигитлар неча ёшда уйланаётгани очиқландиБугун, 12:57Ўзбек майизи 44 та давлат бозорига етказилдиЎзбек майизи 44 та давлат бозорига етказилдиБугун, 12:50Пойтахтда нотўғри тўхташларга қарши назорат кучайтириладиПойтахтда нотўғри тўхташларга қарши назорат кучайтириладиБугун, 07:39Ўзбекистонда ҳафта давомида кутилаётган об-ҳаво маълумоти эълон қилиндиЎзбекистонда ҳафта давомида кутилаётган об-ҳаво маълумоти эълон қилиндиБугун, 07:01Ўзбекистон банклари тўрт ойда рекорд фойда кўрдиЎзбекистон банклари тўрт ойда рекорд фойда кўрдиКеча, 17:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди