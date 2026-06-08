Тошкент меҳнат бозори таҳлили: энг кўп қайси соҳаларда меҳнат қилинмоқда?
Ҳар қандай йирик мегаполиснинг иқтисодий қуввати ва ижтимоий барқарорлиги ундаги меҳнат бозорининг ҳолати ҳамда аҳолининг қайси тармоқларда банд эканлиги билан белгиланади. Миллий статистика агентлиги томонидан тақдим этилган сўнгги рақамлар Ўзбекистон пойтахти — Тошкент шаҳрида хизмат кўрсатиш, саноат ва замонавий технологиялар тизими нақадар тез ривожланаётганини кўрсатмоқда. Ушбу маълумотлар асосида Тошкент шаҳри иқтисодиётининг драйвер соҳаларини таҳлил қилиб чиқиш мумкин.
Иқтисодиётнинг уч устуни: Савдо, Саноат ва Қурилиш
Таҳлиллар шуни кўрсатадики, Тошкент шаҳрида тадбиркорлик, ички истеъмол ва инфратузилма лойиҳалари бандликнинг бош ҳаракатлантирувчи кучи бўлиб хизмат қилмоқда.
Улгуржи ва чакана савдо: Пойтахт меҳнат бозорида мутлақ етакчиликни савдо соҳаси эгаллаб турибди. Айни пайтда мазкур йўналишда 241,6 минг нафар фуқаро меҳнат қилмоқда. Бу Тошкентнинг нафақат маъмурий, балки Марказий Осиёдаги йирик савдо ва хаб маркази эканлигидан далолат беради.
Ишлаб чиқариш саноати: Иккинчи ўринда бораётган саноат тармоғида 188,9 минг киши банд. Бу пойтахтда кичик саноат зоналари, тўқимачилик, озиқ-овқат ва машинасозлик корхоналарининг салмоғи ҳали ҳамон юқори эканини кўрсатади.
Қурилиш соҳаси: Тошкентдаги улкан бунёдкорлик ишлари шарофати билан қурилиш тармоғи 161,2 минг нафар аҳолини иш билан таъминлаб, кучли учликни якунлаб бермоқда.
Ижтимоий соҳа ва Давлат бошқарувининг барқарорлиги
Пойтахтда интеллектуал меҳнат ва давлат секторида банд бўлганлар улуши ҳам анча юқори. Хусусан, келажак авлод таълим-тарбияси билан машғул бўлган 139,4 минг нафар аҳоли таълим тизимида фаолият юритмоқда.
Давлат бошқаруви, мудофаа ва мажбурий ижтимоий таъминот органларида эса 118,6 минг киши меҳнат қилаётган бўлса, аҳоли саломатлиги посбонлари — соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар соҳасида ходимлар сони 79,1 минг нафарни ташкил этмоқда. Бу рақамлар шаҳарда ижтимоий инфратузилманинг кенгайиб бораётгани билан изоҳланади.
Логистика, Сервис ва Рақамли келажак
Замонавий дунёнинг энг тез ўсиб бораётган йўналишларидан бири шубҳасиз ахборот технологияларидир. Тошкентда ахборот ва алоқа соҳасида 71,1 минг кишининг бандлиги қайд этилган. Бу рақамли иқтисодиёт, стартаплар ва IT-паркларнинг ривожланиши ортидан янги авлод иш ўринлари яратилаётганининг яққол исботидир. Шаҳарнинг интеллектуал салоҳиятини белгиловчи профессионал, илмий ва техник фаолиятда эса 71,2 минг киши меҳнат қилмоқда.
Шунингдек, транспорт ва логистика (ташиш ва сақлаш) тармоғида 103,1 минг, умумий овқатланиш ва меҳмонхона бизнесида (яшаш ва овқатланиш) 77,1 минг ҳамда бошқа турдаги хизматлар соҳасида 96,2 минг фуқаро меҳнат қилмоқда. Молия ва суғурта йўналишида 43,5 минг, кўчмас мулк операцияларида эса 31 минг ходим банд.
Энг кам бандлик кузатилган тармоқлар
Табиийки, йирик мегаполис ва урбанизациялашган ҳудуд бўлгани сабабли Тошкентда қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги соҳасида бандлик энг паст кўрсаткичда — бор-йўғи 5,8 минг кишини ташкил этади.
Шаҳар ҳаёти таъминоти учун масъул бўлган коммунал соҳаларда эса кўрсаткичлар қуйидагича:
Электр, газ ва ҳавони кондициялаш соҳасида: 7,7 минг ходим.
Сув таъминоти, оқова сув ва чиқиндиларни бошқаришда: 13,5 минг ходим.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Тошкент шаҳри меҳнат бозори классик хизмат кўрсатиш ва савдо иқтисодиёти моделига асосланган. Шу билан бирга, IT, илм-фан ва молия соҳаларининг ўсиб бориши яқин йилларда пойтахтда юқори даромадли ва юқори технологияли иш ўринлари улуши янада ортишидан далолат беради.
…