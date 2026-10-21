Финляндия 1 миллион дона пиёдаларга қарши мина харид қилмоқчи

·0·Дунё
Финляндия 1 миллион дона пиёдаларга қарши мина харид қилмоқчи

Финляндия Қуролли кучлари мамлакатдаги хавфсизлик вазиятининг ёмонлашиши сабабли маҳаллий ишлаб чиқарувчилардан 1 миллион дона пиёдаларга қарши мина сотиб олишни режалаштирмоқда. Харид учун тахминан 100 миллион евро ажратилиши кўзда тутилган. Бу ҳақда Yle хабар берди.

Маълум қилинишича, Финляндия армияси миналарни мамлакатнинг ўзида ишлаб чиқаришни йўлга қўйишни мақсад қилган. Бу жараённи 2028 йилгача амалга ошириш режалаштирилмоқда. Финляндия Қуруқлик қўшинлари қўмондонлиги полковниги Рику Микконеннинг айтишича, мамлакатда бундай қуролларни ишлаб чиқариш имкониятига эга тахминан олтита компания мавжуд.

Мазкур режа Финляндиянинг пиёдаларга қарши миналарни тақиқловчи Оттава конвенциясидан чиқиши ортидан амалга оширилмоқда. Мамлакатнинг ушбу халқаро келишувдан чиқиши 2026 йил 10 январда кучга кирган. Финляндия ҳукумати қарорни мудофаа эҳтиёжлари ва хавфсизлик шароитининг ўзгариши билан изоҳлаган.

Бундан аввал Финляндия бош вазири Петтери Орпо Россияни мамлакат ва Европа хавфсизлиги учун узоқ муддатли таҳдид деб атаган эди.

Финляндия Оттава конвенциясидан чиқиш тўғрисидаги қарорини 2025 йил июль ойида расман билдирган. Ушбу қадамни Россия билан чегарадош бошқа давлатлар — Эстония, Латвия, Литва ва Польша ҳам қўллаган.

2026 йил январь ойида Финляндия мудофаа вазири Антти Хакканен пиёдаларга қарши миналарни қайтадан қуролли кучлар ихтиёрига қайтариш, уларни ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш ва ҳарбийларни ушбу қуроллардан фойдаланишга ўргатиш режаларини маълум қилган.

Финляндия расмийлари конвенциядан чиқиш мамлакатнинг халқаро гуманитар ҳуқуқ бўйича мажбуриятларини бекор қилмаслигини таъкидлаган.

ФинляндияОттава конвенциясипиёдага қарши минаПеттери Орпо
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АЭС қувватининг ярмини Google олиб қўядими?: Финляндияда электр танқислиги хавфиАЭС қувватининг ярмини Google олиб қўядими?: Финляндияда электр танқислиги хавфи11 сентябр 22:44Финляндия Россия билан чегарада йирик истеҳкомлар қуришни режалаштирмоқдаФинляндия Россия билан чегарада йирик истеҳкомлар қуришни режалаштирмоқда13 октябр 10:28Мисрлик насроний йигит Умра йўлланмасини қўшнисига совға қилдиМисрлик насроний йигит Умра йўлланмасини қўшнисига совға қилди3 сентябр 10:4740 йиллик дугоналар ДНК орқали опа-сингил эканини билди40 йиллик дугоналар ДНК орқали опа-сингил эканини билди13 август 17:40Ҳўрмуз бўғози тўлиқ тозаланди: Трамп Эронга янги ультиматум эълон қилди!Ҳўрмуз бўғози тўлиқ тозаланди: Трамп Эронга янги ультиматум эълон қилди!26 август 07:12Ҳарбий эксперт Россиянинг «Посейдон» тизимига қандай баҳо берди?Ҳарбий эксперт Россиянинг «Посейдон» тизимига қандай баҳо берди?20 август 17:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда