Финляндия 1 миллион дона пиёдаларга қарши мина харид қилмоқчи
Финляндия Қуролли кучлари мамлакатдаги хавфсизлик вазиятининг ёмонлашиши сабабли маҳаллий ишлаб чиқарувчилардан 1 миллион дона пиёдаларга қарши мина сотиб олишни режалаштирмоқда. Харид учун тахминан 100 миллион евро ажратилиши кўзда тутилган. Бу ҳақда Yle хабар берди.
Маълум қилинишича, Финляндия армияси миналарни мамлакатнинг ўзида ишлаб чиқаришни йўлга қўйишни мақсад қилган. Бу жараённи 2028 йилгача амалга ошириш режалаштирилмоқда. Финляндия Қуруқлик қўшинлари қўмондонлиги полковниги Рику Микконеннинг айтишича, мамлакатда бундай қуролларни ишлаб чиқариш имкониятига эга тахминан олтита компания мавжуд.
Мазкур режа Финляндиянинг пиёдаларга қарши миналарни тақиқловчи Оттава конвенциясидан чиқиши ортидан амалга оширилмоқда. Мамлакатнинг ушбу халқаро келишувдан чиқиши 2026 йил 10 январда кучга кирган. Финляндия ҳукумати қарорни мудофаа эҳтиёжлари ва хавфсизлик шароитининг ўзгариши билан изоҳлаган.
Бундан аввал Финляндия бош вазири Петтери Орпо Россияни мамлакат ва Европа хавфсизлиги учун узоқ муддатли таҳдид деб атаган эди.
Финляндия Оттава конвенциясидан чиқиш тўғрисидаги қарорини 2025 йил июль ойида расман билдирган. Ушбу қадамни Россия билан чегарадош бошқа давлатлар — Эстония, Латвия, Литва ва Польша ҳам қўллаган.
2026 йил январь ойида Финляндия мудофаа вазири Антти Хакканен пиёдаларга қарши миналарни қайтадан қуролли кучлар ихтиёрига қайтариш, уларни ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш ва ҳарбийларни ушбу қуроллардан фойдаланишга ўргатиш режаларини маълум қилган.
Финляндия расмийлари конвенциядан чиқиш мамлакатнинг халқаро гуманитар ҳуқуқ бўйича мажбуриятларини бекор қилмаслигини таъкидлаган.
Изоҳлар 0
…