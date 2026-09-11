«Қозоғистон Россияга топширадими ёки БМТ қутқариб қолади?»: Чеченистонлик Мансур Мовлаев иши
Марказий Осиё минтақасида инсон ҳуқуқлари, сиёсий бошпана ва халқаро экстрадиция мажбуриятлари тўқнаш келган энг драматик ва шов-шувли суд жараёнларидан бирида кескин бурилиш юз берди. 2026 йил 10 сентябрь куни Қозоғистон Маъмурий ишлар бўйича кассация суди Россия ҳукумати қидирувга берган чеченистонлик мухолифатчи фаол Мансур Мовлаевга қочқинлик мақомини беришни узил-кесил рад этди. Россия томони уни йирик товламачиликда айблаб, дарҳол экстрадиция қилишни қатъий талаб қилмоқда. Фаолнинг ўзи, халқаро адвокатлар ва БМТнинг махсус маърузачиси эса бу айбловларни тўқима деб атаб, экстрадиция уни тўғридан-тўғри қийноқлар ёки судсиз қатл гирдобига ташлашидан бонг урмоқда. Хўш, Остона ва Москва ўртасидаги расмий келишувлар устун келадими ёки халқаро конвенциялар ва инсон ҳаёти?
Биринчи томон зарбаси: Россиянинг қидирув ордери ва Қозоғистон судининг қатъий рад жавоблари
Россия ҳуқуқ-тартибот органлари ҳамда Қозоғистоннинг расмий суд тизими ушбу масалага қатъий жиноий ва юридик асос сифатида ёндашмоқда:
Интим видеолар билан товламачилик айблови: Россия Федерацияси Мовлаевни 50 минг рубль миқдоридаги маблағни шахсий видеоларни тарқатиш таҳдиди остида талаб қилганликда айблаб, халқаро қидирувга берган ва бу экстрадиция талабининг бош юридик пойдевори ҳисобланади;
Экстремизм ва гиёҳвандлик моддалари моддалари: Чеченистон ҳуқуқ-тартибот идоралари уни 2020 йилда гиёҳванд моддалар савдоси (РФ ЖК 228-моддаси) бўйича қамаган бўлса, 2022 йилда мухолифатдаги «1ADAT» ҳаракатини молиялаштиришда айблаб, экстремизм бўйича қўшимча иш очган;
Қозоғистон судидаги тўсиқлар занжири: 2025 йил май ойида Олмаотадаги «Esentai Mall»да қўлга олинган фаолнинг қочқинлик мақоми бўйича барча аризалари кетма-кет рад этилди (2025 йил декабрь — қочқинлар комиссияси; 2026 йил февраль — маъмурий суд; май — апелляция; сентябрь — кассация);
Экстрадицияга расмий «яшил чироқ»: 2026 йилнинг январь ойида Қозоғистон Бош прокурори ўринбосари Мовлаевни Россияга топширишни расман маъқуллаган ва экстрадиция ҳибси 2027 йил 13 январгача узайтирилган.
Иккинчи томон ҳимояси: «Тўқима ишлар, қийноқлар хавфи ва БМТнинг шошилинч бонги»
Мансур Мовлаевнинг ҳимоячилари, мухолифат вакиллари ва нуфузли халқаро инсон ҳуқуқлари ташкилотлари эса бутун жараён сиёсий қасос эканини билдирмоқда:
«Қурбонларни ҳатто танимайман»: Мовлаев 50 минг рубллик товламачилик иши тўлиқ уюштирилганини, унда кўрсатилган «жабрланувчилар»ни ҳаётида кўрмаганини ва экстремизм айбловидаги пул ўтказмаларини куч ишлатар тизим ходимларининг ўзлари сохталаштирганини айтмоқда;
Қодиров режими танқиди учун жазо: Фаол барча таъқиблар унинг Чеченистон раҳбарияти сиёсатини очиқ танқид қилгани ортидан бошланганини ва унинг фаолияти сўз эркинлиги билан боғлиқлигини таъкидлайди;
БМТнинг очиқ огоҳлантириши: БМТнинг махсус маърузачиси Мариана Кацарова Мовлаев Россияга топширилган тақдирда уни шафқатсиз қийноқлар, сиёсий таъқиб ёки судсиз қатл кутаётгани ҳақида расмий баёнот бериб, уни топширмасликка чақирган;
Қирғизистондаги ноодатий илтимос: 2023 йилда Бишкек судида ноқонуний чегара кесиб ўтишда айбланганда, Мовлаев суддан максимал қамоқ жазосини сўраганди — чунки унинг фикрича, Қирғизистон турмасида ўтириш «Россиядаги эркинликдан минг чандон хавфсизроқ» эди.
«Қозоғистон томони халқаро мажбуриятларга кўра, инсонни қийноқлар хавфи муқаррар бўлган давлатга топшириши мумкин эмас. Бу ишда юридик формализм инсон ҳаётидан устун қўйилмоқда», — дея муносабат билдиришди мустақил ҳуқуқ ҳимоячилари.
Тарози палласи: Дипломатик босим ва инсон ҳаёти тўқнашуви
Баҳолаш мезонлари
Россия ва Қозоғистон прокуратураси позицияси
Мовлаев ва БМТ инсон ҳуқуқлари позицияси
Ҳуқуқий асос
Товламачилик бўйича халқаро қидирув ва Минск конвенцияси
Қочқинлар тўғрисидаги Женева конвенцияси ва қийноқларга қарши пакт
Ишнинг моҳияти
50 минг рубллик жиноий товламачилик ва экстремизм
Сўз эркинлиги ва Қодиров сиёсатини танқид қилгани учун қасос
Келгуси хавфлар
Қонуний суд ва тергов ҳаракатларини ўтказиш ваъдаси
Қийноқлар, ноинсоний муомала ёки судсиз йўқ қилиниш хавфи
Қозоғистон суди қарори
Қочқинлик мақомини рад этиш, экстрадицияни маъқуллаш
Халқаро инсонпарварлик нормаларини бузиш деб баҳоланмоқда
Тарозининг бир томонида Қозоғистон ва Россия ўртасидаги ўнлаб йиллик ҳуқуқий келишувлар, прокуратура розилиги ва расмий жиноий моддалар турган бўлса, иккинчи томонида БМТ минбарларидан янграётган инсонпарварлик бонги ва фаолнинг ҳаёти турибди. Қозоғистон учун бу иш нафақат битта одамнинг тақдири, балки мамлакатнинг халқаро саҳнадаги имижини синовдан ўтказаётган энг катта дилеммадир.
Сизнингча, Қозоғистон ўз ҳудудида сиёсий бошпана сўраган шахсларни Москва талаби билан топшириши керакми ёки БМТ огоҳлантиришларига қулоқ тутиб, инсонпарварлик позициясини танлагани маъқулми? Мансур Мовлаевнинг тақдири энди қандай кечади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва минтақадаги энг қайноқ сиёсий-ҳуқуқий тўқнашув таҳлилини барча қизиқувчиларга улашинг!
…