Ҳўрмуз бўғози тўлиқ тозаланди: Трамп Эронга янги ультиматум эълон қилди!

·37·Дунё
Ҳўрмуз бўғози тўлиқ тозаланди: Трамп Эронга янги ультиматум эълон қилди!

Дунё энергия бозори ва глобал логистиканинг асосий тугуни бўлган Ҳўрмуз бўғози атрофидаги ҳарбий-сиёсий кескинлик янги босқичга чиқди. АҚШ президенти Дональд Трамп Truth Social тармоғидаги расмий саҳифасида АҚШ Ҳарбий-денгиз кучлари мазкур стратегик сув йўлагидаги барча денгиз миналарини тўлиқ зарарсизлантирганини маълум қилди.

Оқ уй раҳбари денгиз йўллари хавфсизлигини таъминлаш бўйича муросасиз позицияни эълон қилиб, Эрон томонига очиқ ва қатъий огоҳлантириш юборилганини таъкидлади.

«Мина қўйган ҳар қандай кема йўқ қилинади»: Трампнинг кескин баёноти

АҚШ президенти денгиз йўлагини қайта тўсишга бўладиган ҳар қандай уриниш қатъий ҳарбий жавобга дуч келишини билдирди:

«Эронга ҳар қандай янги мина ўрнатувчи кема ёки қайиқ зудлик билан ва тизимли равишда йўқ қилиниши ҳақида қатъий билдиришнома юборилди... Сув йўлларини миналаштиришга нисбатан мутлақо муросасизлик сиёсати тўлиқ кучга кирди», — деб ёзди Трамп.

Фазодан кузатув ва ядровий объектлар назорати

Америка маъмурияти нафақат сув ҳавзасини, балки Эрон ҳудудидаги муҳим стратегик нуқталарни ҳам тўлиқ кузатув остига олганини очиқлади:

  • АҚШ Космик кучлари ҳаракатда: Бўғоздаги ҳар бир денгиз кемаси ва қанотли аппаратлар ҳаракати Америка коинот кучлари (Space Force) сунъий йўлдошлари орқали 24/7 режимида реал вақтда мониторинг қилинмоқда;

  • Кирки тоғи ва уран бойитиш: Вашингтон версиясига кўра, Эрон уран қолдиқларини бойитаётган Кирки тоғи ҳудуди алоҳида разведка назоратига олинган;

  • Йўқ қилинган 3 та ядровий объект: Америка қуролли кучлари аввалги зарбалар натижасида ишдан чиқарилган учта ядровий иншоотни ҳам доимий равишда кузатиб бормоқда.

6 ойлик прогноз ва денгиз қарама-қаршилиги тарихи

Ҳўрмуз бўғозидаги мина инқирози баҳор фаслида кескин тус олган эди:

  • Март ойидаги блокада: Эрон томони АҚШ ва Исроилнинг қўшма амалиётларига жавобан март ойи бошида бўғоз сувларига миналар жойлаштиришни бошлаган ва нефть танкерлари ҳаракатини тўхтатишга уринганди;

  • Пентагон ҳисоб-китоби: Нуфузли «The Washington Post» нашри ёзганидек, Пентагон экспертлари бўғозни миналардан тўлиқ тозалаш амалиёти камида 6 ой давом этишини тахмин қилган эди. Бироқ АҚШ флоти махсус трал кучларини жалб қилган ҳолда вазифани қисқа фурсатда якунлади.

Бўғознинг қайта очилиши жаҳон нефть бозорига ижобий таъсир кўрсатиши кутилаётган бўлса-да, Трампнинг сўнгги баёнотлари Форс кўрфазида ҳарбий эскалация хавфи ҳамон юқори эканини кўрсатмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арманистон собиқ президенти Роберт Кочарян ва унинг ўғиллари ҳибсга олинди!Арманистон собиқ президенти Роберт Кочарян ва унинг ўғиллари ҳибсга олинди!Бугун, 06:58Ғазо болалари учун Швециялик миллиардердан кутилмаган 76 миллион долларлик ёрдамҒазо болалари учун Швециялик миллиардердан кутилмаган 76 миллион долларлик ёрдамБугун, 05:55Эфиопияда ёш йигитлар нега қозиқ оёқда юради? Сабаби ҳайратланарлиЭфиопияда ёш йигитлар нега қозиқ оёқда юради? Сабаби ҳайратланарлиБугун, 05:51Франция президенти Макронга кутилмаган зарба: оломон ичидан бир аёл унга шапалоқ тушурди (видео)Франция президенти Макронга кутилмаган зарба: оломон ичидан бир аёл унга шапалоқ тушурди (видео)Бугун, 05:411000 дан ортиқ дафтар! Хитойлик талабалар рекорд меҳнатини намойиш этди1000 дан ортиқ дафтар! Хитойлик талабалар рекорд меҳнатини намойиш этдиБугун, 05:29“Кулганим учун жарима” деган блогернинг видеоси ортидан шов-шув!“Кулганим учун жарима” деган блогернинг видеоси ортидан шов-шув!Бугун, 05:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди