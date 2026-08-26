Ҳўрмуз бўғози тўлиқ тозаланди: Трамп Эронга янги ультиматум эълон қилди!
Дунё энергия бозори ва глобал логистиканинг асосий тугуни бўлган Ҳўрмуз бўғози атрофидаги ҳарбий-сиёсий кескинлик янги босқичга чиқди. АҚШ президенти Дональд Трамп Truth Social тармоғидаги расмий саҳифасида АҚШ Ҳарбий-денгиз кучлари мазкур стратегик сув йўлагидаги барча денгиз миналарини тўлиқ зарарсизлантирганини маълум қилди.
Оқ уй раҳбари денгиз йўллари хавфсизлигини таъминлаш бўйича муросасиз позицияни эълон қилиб, Эрон томонига очиқ ва қатъий огоҳлантириш юборилганини таъкидлади.
«Мина қўйган ҳар қандай кема йўқ қилинади»: Трампнинг кескин баёноти
АҚШ президенти денгиз йўлагини қайта тўсишга бўладиган ҳар қандай уриниш қатъий ҳарбий жавобга дуч келишини билдирди:
«Эронга ҳар қандай янги мина ўрнатувчи кема ёки қайиқ зудлик билан ва тизимли равишда йўқ қилиниши ҳақида қатъий билдиришнома юборилди... Сув йўлларини миналаштиришга нисбатан мутлақо муросасизлик сиёсати тўлиқ кучга кирди», — деб ёзди Трамп.
Фазодан кузатув ва ядровий объектлар назорати
Америка маъмурияти нафақат сув ҳавзасини, балки Эрон ҳудудидаги муҳим стратегик нуқталарни ҳам тўлиқ кузатув остига олганини очиқлади:
АҚШ Космик кучлари ҳаракатда: Бўғоздаги ҳар бир денгиз кемаси ва қанотли аппаратлар ҳаракати Америка коинот кучлари (Space Force) сунъий йўлдошлари орқали 24/7 режимида реал вақтда мониторинг қилинмоқда;
Кирки тоғи ва уран бойитиш: Вашингтон версиясига кўра, Эрон уран қолдиқларини бойитаётган Кирки тоғи ҳудуди алоҳида разведка назоратига олинган;
Йўқ қилинган 3 та ядровий объект: Америка қуролли кучлари аввалги зарбалар натижасида ишдан чиқарилган учта ядровий иншоотни ҳам доимий равишда кузатиб бормоқда.
6 ойлик прогноз ва денгиз қарама-қаршилиги тарихи
Ҳўрмуз бўғозидаги мина инқирози баҳор фаслида кескин тус олган эди:
Март ойидаги блокада: Эрон томони АҚШ ва Исроилнинг қўшма амалиётларига жавобан март ойи бошида бўғоз сувларига миналар жойлаштиришни бошлаган ва нефть танкерлари ҳаракатини тўхтатишга уринганди;
Пентагон ҳисоб-китоби: Нуфузли «The Washington Post» нашри ёзганидек, Пентагон экспертлари бўғозни миналардан тўлиқ тозалаш амалиёти камида 6 ой давом этишини тахмин қилган эди. Бироқ АҚШ флоти махсус трал кучларини жалб қилган ҳолда вазифани қисқа фурсатда якунлади.
Бўғознинг қайта очилиши жаҳон нефть бозорига ижобий таъсир кўрсатиши кутилаётган бўлса-да, Трампнинг сўнгги баёнотлари Форс кўрфазида ҳарбий эскалация хавфи ҳамон юқори эканини кўрсатмоқда.
…