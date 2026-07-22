Трамп Канада товарларига 50 фоизлик бож жорий қилди

·0·Дунё
Трамп Канада товарларига 50 фоизлик бож жорий қилди

АҚШ президенти Доналд Трамп Канададан импорт қилинадиган товарларнинг катта қисмига қўшимча 50 фоизлик божлар жорий этиш тўғрисидаги фармонни имзолади. Оқ уй маълумотига кўра, янги тарифлар 19 августдан кучга киради.

Чекловлар шароб, хоккей таёқчалари ва цемент каби маҳсулотларни қамраб олади. Бироқ энергия ресурслари, калийли ўғитлар, балиқ ҳамда муҳим минераллар божлардан мустасно қилинади.

Қайси маҳсулотларга янги тариф қўлланади?

Associated Press маълумотига кўра, янги чоралар Канададан АҚШга олиб кириладиган маҳсулотларнинг аксариятига таъсир қилиши мумкин.

Оқ уй баёнотида тарифлар татбиқ этиладиган товарлар орасида қуйидагилар алоҳида тилга олинган:

  • шароб ва бошқа алкоголь маҳсулотлари;

  • хоккей таёқчалари;

  • цемент;

  • саноат ва истеъмол товарларининг бошқа турлари.

Айни пайтда, АҚШ иқтисодиёти учун муҳим деб ҳисобланган айрим йўналишларга имтиёз сақлаб қолинади. Энергия манбалари, калийли ўғитлар, балиқ маҳсулотлари ва муҳим минераллар янги божларга тушмайди.

Оқ уй қарор сабабини тушунтирди

АҚШ маъмурияти қарорни Канаданинг Америка маҳсулотларига нисбатан «камситувчи муносабати»га жавоб сифатида изоҳлади.

Оқ уй 1930 йилда қабул қилинган «Тарифлар тўғрисидаги қонун»га таянган. Мазкур қонун президентга Америка товарларига нисбатан адолатсиз савдо чекловларини қўллаётган ҳамкор давлатларга 50 фоизгача бож жорий қилиш имконини беради.

Reuters таъкидлашича, ушбу ҳуқуқий механизмнинг деярли бир аср ичида илк бор қўлланиши кузатилмоқда.

«Президент Трамп Канаданинг Америка савдосига нисбатан камситувчи муносабати оқибатида юзага келган камчиликларни қоплайди ва АҚШнинг муҳим экспорт маҳсулотлари учун рақобат шароитларини тенглаштиради», — дейилади Оқ уй баёнотида.

Маъмурият автомобиллар, алкоголь ва сут маҳсулотларини Америка экспорти учун устувор йўналишлар сифатида кўрсатган.

Канада музокараларга тайёрлигини билдирди

Канада бош вазири Марк Карни янги тарифларга муносабат билдириб, Оттава эркин ва адолатли савдони қўллаб-қувватлашини таъкидлади.

Унинг сўзларига кўра, Канада ҳукумати Трамп маъмурияти билан ҳал этилмаган савдо масалалари бўйича музокараларни давом эттиришга тайёр.

«Канада барча фуқароларимиз манфаатлари йўлида АҚШ билан ҳал этилмаган масалаларни ҳал қилиш учун фаол ҳамкорлик қилишга тайёр», — деди Карни.

Канада раҳбари савдо можароси АҚШдаги оилалар харажатларига ҳам таъсир кўрсатаётганини қайд этди. Катта ҳажмдаги импорт божлари якуний маҳсулот нархига қўшилиши сабабли истеъмолчилар учун айрим товарлар қимматлашиши мумкин.

Трампнинг тариф сиёсати давом этмоқда

2025 йил апрель ойида Доналд Трамп 180 дан ортиқ мамлакатдан импорт қилинадиган товарларга 10 фоизлик асосий бож жорий этганди.

Шу билан бирга, АҚШнинг ўнлаб савдо ҳамкорларига нисбатан юқорироқ «ўзаро тарифлар» белгиланган. Бу қарорлар халқаро бозорларда кескинликни ошириб, бир қатор давлатларни Вашингтон билан музокара бошлашга ундаган эди.

Бироқ 2026 йил февраль ойида АҚШ Олий суди Трамп маъмуриятининг айрим божларини ноқонуний деб топди. Суд президент фавқулодда иқтисодий ваколатлар тўғрисидаги қонундан фойдаланиб, ўз ваколатларини ошириб юборган, деган хулосага келган.

Янги савдо зиддияти кучайиши мумкин

Канадага қарши навбатдаги тарифлар Вашингтон ва Оттава ўртасидаги савдо муносабатларини янада мураккаблаштириши мумкин.

19 августдан кейин янги божларнинг товарлар нархи, икки мамлакат компаниялари ва оддий истеъмолчилар харажатларига қандай таъсир қилиши асосий масалага айланади. Энди эътибор Канада ҳукуматининг жавоб чоралари ҳамда томонлар музокара орқали келишувга эриша олиш-олмаслигига қаратилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект актрисаси катта кинода илк бор бош ролни ижро этадиСунъий интеллект актрисаси катта кинода илк бор бош ролни ижро этадиБугун, 05:47 Ферран Торрес Жаҳон чемпионати кубоги нусхасини ерга тушириб юборди Ферран Торрес Жаҳон чемпионати кубоги нусхасини ерга тушириб юбордиБугун, 05:43178 миллион долларлик соат рекорд нархда сотилди178 миллион долларлик соат рекорд нархда сотилдиБугун, 05:38Ҳиндистонда 10 минг зинага замбилда олиб чиқилаётган семиз эркак тармоқларда баҳс уйғотдиҲиндистонда 10 минг зинага замбилда олиб чиқилаётган семиз эркак тармоқларда баҳс уйғотдиБугун, 05:29Ногирон бўлишига қарамай аравачада қизини мактабга олиб борадиган ота барчанинг эътиборида!Ногирон бўлишига қарамай аравачада қизини мактабга олиб борадиган ота барчанинг эътиборида!Бугун, 05:19340 миллион обуначига эга YouTuber MrBeast уйланди!340 миллион обуначига эга YouTuber MrBeast уйланди!Бугун, 05:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?