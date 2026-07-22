Трамп Канада товарларига 50 фоизлик бож жорий қилди
АҚШ президенти Доналд Трамп Канададан импорт қилинадиган товарларнинг катта қисмига қўшимча 50 фоизлик божлар жорий этиш тўғрисидаги фармонни имзолади. Оқ уй маълумотига кўра, янги тарифлар 19 августдан кучга киради.
Чекловлар шароб, хоккей таёқчалари ва цемент каби маҳсулотларни қамраб олади. Бироқ энергия ресурслари, калийли ўғитлар, балиқ ҳамда муҳим минераллар божлардан мустасно қилинади.
Қайси маҳсулотларга янги тариф қўлланади?
Associated Press маълумотига кўра, янги чоралар Канададан АҚШга олиб кириладиган маҳсулотларнинг аксариятига таъсир қилиши мумкин.
Оқ уй баёнотида тарифлар татбиқ этиладиган товарлар орасида қуйидагилар алоҳида тилга олинган:
шароб ва бошқа алкоголь маҳсулотлари;
хоккей таёқчалари;
цемент;
саноат ва истеъмол товарларининг бошқа турлари.
Айни пайтда, АҚШ иқтисодиёти учун муҳим деб ҳисобланган айрим йўналишларга имтиёз сақлаб қолинади. Энергия манбалари, калийли ўғитлар, балиқ маҳсулотлари ва муҳим минераллар янги божларга тушмайди.
Оқ уй қарор сабабини тушунтирди
АҚШ маъмурияти қарорни Канаданинг Америка маҳсулотларига нисбатан «камситувчи муносабати»га жавоб сифатида изоҳлади.
Оқ уй 1930 йилда қабул қилинган «Тарифлар тўғрисидаги қонун»га таянган. Мазкур қонун президентга Америка товарларига нисбатан адолатсиз савдо чекловларини қўллаётган ҳамкор давлатларга 50 фоизгача бож жорий қилиш имконини беради.
Reuters таъкидлашича, ушбу ҳуқуқий механизмнинг деярли бир аср ичида илк бор қўлланиши кузатилмоқда.
«Президент Трамп Канаданинг Америка савдосига нисбатан камситувчи муносабати оқибатида юзага келган камчиликларни қоплайди ва АҚШнинг муҳим экспорт маҳсулотлари учун рақобат шароитларини тенглаштиради», — дейилади Оқ уй баёнотида.
Маъмурият автомобиллар, алкоголь ва сут маҳсулотларини Америка экспорти учун устувор йўналишлар сифатида кўрсатган.
Канада музокараларга тайёрлигини билдирди
Канада бош вазири Марк Карни янги тарифларга муносабат билдириб, Оттава эркин ва адолатли савдони қўллаб-қувватлашини таъкидлади.
Унинг сўзларига кўра, Канада ҳукумати Трамп маъмурияти билан ҳал этилмаган савдо масалалари бўйича музокараларни давом эттиришга тайёр.
«Канада барча фуқароларимиз манфаатлари йўлида АҚШ билан ҳал этилмаган масалаларни ҳал қилиш учун фаол ҳамкорлик қилишга тайёр», — деди Карни.
Канада раҳбари савдо можароси АҚШдаги оилалар харажатларига ҳам таъсир кўрсатаётганини қайд этди. Катта ҳажмдаги импорт божлари якуний маҳсулот нархига қўшилиши сабабли истеъмолчилар учун айрим товарлар қимматлашиши мумкин.
Трампнинг тариф сиёсати давом этмоқда
2025 йил апрель ойида Доналд Трамп 180 дан ортиқ мамлакатдан импорт қилинадиган товарларга 10 фоизлик асосий бож жорий этганди.
Шу билан бирга, АҚШнинг ўнлаб савдо ҳамкорларига нисбатан юқорироқ «ўзаро тарифлар» белгиланган. Бу қарорлар халқаро бозорларда кескинликни ошириб, бир қатор давлатларни Вашингтон билан музокара бошлашга ундаган эди.
Бироқ 2026 йил февраль ойида АҚШ Олий суди Трамп маъмуриятининг айрим божларини ноқонуний деб топди. Суд президент фавқулодда иқтисодий ваколатлар тўғрисидаги қонундан фойдаланиб, ўз ваколатларини ошириб юборган, деган хулосага келган.
Янги савдо зиддияти кучайиши мумкин
Канадага қарши навбатдаги тарифлар Вашингтон ва Оттава ўртасидаги савдо муносабатларини янада мураккаблаштириши мумкин.
19 августдан кейин янги божларнинг товарлар нархи, икки мамлакат компаниялари ва оддий истеъмолчилар харажатларига қандай таъсир қилиши асосий масалага айланади. Энди эътибор Канада ҳукуматининг жавоб чоралари ҳамда томонлар музокара орқали келишувга эриша олиш-олмаслигига қаратилади.
…