Ҳарбий эксперт Россиянинг «Посейдон» тизимига қандай баҳо берди?
Ҳарбий таҳлилчи Алексей Леонков «Посейдон» тизимини жуда катта вайронкорлик салоҳиятига эга қурол сифатида баҳолади. Унинг фикрича, қурилманинг сув остида ҳаракатланиши ва аниқлаш қийинлиги асосий устунликларидан бўлиб, бу жиҳатлар Pentagonда хавотир уйғотмоқда. Эксперт «Посейдон» ташувчиси сифатида тилга олинадиган «Хабаровск» атом сувости кемасининг денгизга чиқишини ҳам қайд этди.
Россиянинг «Посейдон» тизими атрофидаги баҳслар яна кучайди. Ҳарбий таҳлилчи Алексей Леонков Lenta.ru билан суҳбатда мазкур қурилмаларни жуда катта вайронкорлик салоҳиятига эга қурол сифатида баҳолади.
Бироқ экспертнинг айрим даъволари, хусусан, «бутун бир давлатни йўқ қилиш» ёки уни умуман ушлаб бўлмаслиги ҳақидаги фикрлари унинг баҳоси эканини алоҳида таъкидлаш керак.
Леонков «Посейдон»нинг асосий устунлиги ҳақида гапирди
Таҳлилчи фикрича, «Посейдон»нинг асосий хусусиятларидан бири унинг сув остида ҳаракатланиши ва анъанавий кузатув воситалари учун мураккаб нишон бўлиши билан боғлиқ.
«Посейдон»нинг ҳаракат траекторияси ва сув остидаги хусусиятлари уни анъанавий воситалар билан аниқлаш ҳамда тўхтатишни қийинлаштиради, деб ҳисоблайди эксперт.
Леонков шу жиҳатлар Пентагонда хавотир уйғотаётганини таъкидлаган.
«Хабаровск» масаласи ҳам тилга олинди
Эксперт «Посейдон» тизимининг ташувчиси сифатида тилга олинадиган «Хабаровск» атом сувости кемасининг денгизга чиқишини ҳам алоҳида қайд этди.
Унинг фикрича, бу Россиянинг мазкур стратегик тизимни ривожлантириш ва жанговор тайёргарлик даражасига эътибор қаратаётганини кўрсатади.
Шу билан бирга, қурол тизимининг ҳақиқий имкониятлари ҳақидаги кўплаб маълумотлар очиқ манбаларда тўлиқ тасдиқланмаган.
АҚШнинг мина тўсиқлари режасига муносабат
Леонков АҚШ томонидан «Посейдон»ларнинг эҳтимолий ҳаракат йўналишларини тўсиш учун сувости мина тўсиқларидан фойдаланиш ғоясига ҳам шубҳа билан қаради.
Унинг таъкидлашича, бир нечта қурилмалардан иборат тизимга қарши бундай тўсиқ самарасиз бўлиши мумкин.
Эксперт фикрича, битта қурилманинг мина тўсиғини бузиб ўтиши бошқа қурилмалар учун ҳам йўл очиши мумкин.
«Посейдон» атрофидаги баҳслар давом этмоқда
«Посейдон» Россиянинг энг кўп муҳокама қилинаётган стратегик қурол тизимларидан бири бўлиб қолмоқда. Москва уни ядровий тўхтатиб туриш салоҳиятини кучайтирувчи восита сифатида кўрсатади, экспертлар эса унинг ҳақиқий техник имкониятлари ва самарадорлиги ҳақида турлича баҳолар билдириб келмоқда.
Шу сабабли «Посейдон бутун бир давлатни йўқ қила олади» каби қатъий баёнотларни тасдиқланган факт эмас, балки таҳлилчининг баҳоси сифатида қабул қилиш тўғри бўлади.
…