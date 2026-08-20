Ҳарбий эксперт Россиянинг «Посейдон» тизимига қандай баҳо берди?

·2·Дунё
Ҳарбий эксперт Россиянинг «Посейдон» тизимига қандай баҳо берди?
Қисқача

Ҳарбий таҳлилчи Алексей Леонков «Посейдон» тизимини жуда катта вайронкорлик салоҳиятига эга қурол сифатида баҳолади. Унинг фикрича, қурилманинг сув остида ҳаракатланиши ва аниқлаш қийинлиги асосий устунликларидан бўлиб, бу жиҳатлар Pentagonда хавотир уйғотмоқда. Эксперт «Посейдон» ташувчиси сифатида тилга олинадиган «Хабаровск» атом сувости кемасининг денгизга чиқишини ҳам қайд этди.

Россиянинг «Посейдон» тизими атрофидаги баҳслар яна кучайди. Ҳарбий таҳлилчи Алексей Леонков Lenta.ru билан суҳбатда мазкур қурилмаларни жуда катта вайронкорлик салоҳиятига эга қурол сифатида баҳолади.

Бироқ экспертнинг айрим даъволари, хусусан, «бутун бир давлатни йўқ қилиш» ёки уни умуман ушлаб бўлмаслиги ҳақидаги фикрлари унинг баҳоси эканини алоҳида таъкидлаш керак.

Леонков «Посейдон»нинг асосий устунлиги ҳақида гапирди

Таҳлилчи фикрича, «Посейдон»нинг асосий хусусиятларидан бири унинг сув остида ҳаракатланиши ва анъанавий кузатув воситалари учун мураккаб нишон бўлиши билан боғлиқ.

«Посейдон»нинг ҳаракат траекторияси ва сув остидаги хусусиятлари уни анъанавий воситалар билан аниқлаш ҳамда тўхтатишни қийинлаштиради, деб ҳисоблайди эксперт.

Леонков шу жиҳатлар Пентагонда хавотир уйғотаётганини таъкидлаган.

«Хабаровск» масаласи ҳам тилга олинди

Эксперт «Посейдон» тизимининг ташувчиси сифатида тилга олинадиган «Хабаровск» атом сувости кемасининг денгизга чиқишини ҳам алоҳида қайд этди.

Унинг фикрича, бу Россиянинг мазкур стратегик тизимни ривожлантириш ва жанговор тайёргарлик даражасига эътибор қаратаётганини кўрсатади.

Шу билан бирга, қурол тизимининг ҳақиқий имкониятлари ҳақидаги кўплаб маълумотлар очиқ манбаларда тўлиқ тасдиқланмаган.

АҚШнинг мина тўсиқлари режасига муносабат

Леонков АҚШ томонидан «Посейдон»ларнинг эҳтимолий ҳаракат йўналишларини тўсиш учун сувости мина тўсиқларидан фойдаланиш ғоясига ҳам шубҳа билан қаради.

Унинг таъкидлашича, бир нечта қурилмалардан иборат тизимга қарши бундай тўсиқ самарасиз бўлиши мумкин.

Эксперт фикрича, битта қурилманинг мина тўсиғини бузиб ўтиши бошқа қурилмалар учун ҳам йўл очиши мумкин.

«Посейдон» атрофидаги баҳслар давом этмоқда

«Посейдон» Россиянинг энг кўп муҳокама қилинаётган стратегик қурол тизимларидан бири бўлиб қолмоқда. Москва уни ядровий тўхтатиб туриш салоҳиятини кучайтирувчи восита сифатида кўрсатади, экспертлар эса унинг ҳақиқий техник имкониятлари ва самарадорлиги ҳақида турлича баҳолар билдириб келмоқда.

Шу сабабли «Посейдон бутун бир давлатни йўқ қила олади» каби қатъий баёнотларни тасдиқланган факт эмас, балки таҳлилчининг баҳоси сифатида қабул қилиш тўғри бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ давлат қарзи бўйича янги рекорд ўрнатдиАҚШ давлат қарзи бўйича янги рекорд ўрнатдиБугун, 14:45JD.com компанияси Пекинда 24 соат ишлайдиган робот-қаҳвахона очдиJD.com компанияси Пекинда 24 соат ишлайдиган робот-қаҳвахона очдиБугун, 13:10Гренландияда музлар эриши ортидан юзлаб китлар пайдо бўлдиГренландияда музлар эриши ортидан юзлаб китлар пайдо бўлдиБугун, 10:50Ўргимчак чақиши оқибатида комага тушган эркак 42 кг оздиЎргимчак чақиши оқибатида комага тушган эркак 42 кг оздиБугун, 10:40Ғазолик рассом вайроналар устида америкалик актёр Марк Руффалога ноодатий эҳтиром кўрсатдиҒазолик рассом вайроналар устида америкалик актёр Марк Руффалога ноодатий эҳтиром кўрсатдиБугун, 10:36Дональд Трамп кузда Ким Чен Ин билан янги музокаралар ўтказмоқчиДональд Трамп кузда Ким Чен Ин билан янги музокаралар ўтказмоқчиБугун, 09:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди