Финляндия Россия билан чегарада йирик истеҳкомлар қуришни режалаштирмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Финляндия Россия билан чегарада кенг кўламли мудофаа истеҳкомлари ва муҳандислик иншоотларини қуриш имкониятларини кўриб чиқмоқда.
- Мамлакат зарурат туғилганда бир неча кун ичида чегара бўйлаб кучли мудофаа чизиғини қуришга қодир тизимни шакллантирган.
- Финляндия ўзига хос стратегик йўлни танлаб, табиий релеф ва тез йиғилувчи блок тизимидан фойдаланмоқда.
Финляндия шарқий чегарасидаги дастлабки тўсиқлардан сўнг, Россия билан чегарадош ҳудудларда кенг кўламли мудофаа истеҳкомлари ва муҳандислик иншоотларини барпо этиш имкониятларини кўриб чиқмоқда. Маҳаллий оммавий ахборот воситалари, жумладан Yle нашрининг ҳарбий доиралардаги манбаларига таяниб хабар беришича, Хельсинки зарурат туғилганда бир неча кун ичида чегара бўйлаб кучли мудофаа чизиғини қуришга қодир тизимни шакллантирган.
Аввалроқ Польша ва Болтиқбўйи давлатлари чегарада доимий бункерлар тармоғини қуришни бошлаган бўлса, Финляндия ўзига хос стратегик йўлни танламоқда.
Табиий рельеф ва «конструктор» шаклидаги истеҳкомлар
Финляндия Қуролли кучларининг собиқ разведка раҳбари, захирадаги генерал Пекка Товери мамлакатнинг чегара мудофаасидаги ўзига хос устунликларини очиқлади:
Табиий ҳимоя омили: «Финляндияда ҳудуднинг мураккаб рельефи ва иқлими ҳужум қилувчига нисбатан ҳимояланувчи томон учун анча қулай. Фин ҳудудлари орқали олдинга силжиш душман учун ўта қийин вазифадир», — дея таъкидлади ҳарбий эксперт;
Украина уруши сабоқлари: Финляндия мудофаа тизими Иккинчи жаҳон урушидан кейин узлуксиз такомиллаштириб келинган, сўнгги тактикалар эса Украинадаги замонавий ҳарбий ҳаракатлар тажрибаси асосида қайта кўриб чиқилган;
Тезкор йиғилувчи блок тизими: Ҳозирда фин истеҳкомлари асосан олдиндан тайёрлаб қўйилган модулли бетон ва темир конструкциялардан иборат бўлиб, улар белгиланган нуқталарда худди «конструктор» каби тезда йиғилади ва вазият талаб қилган тақдирда қисқа муддатда тўлиқ мудофаа чизиғини ҳосил қилади.
Болтиқбўйи ва Польша «Шарқий қалқон» қурмоқда
Финляндия чегара мудофаасини кучайтираётган бир вақтда, минтақадаги бошқа НАТО давлатлари ҳам фаол чоралар кўрмоқда:
«Балтика мудофаа чизиғи»: Эстония, Латвия ва Литва чегара бўйлаб юзлаб бетон бункерлар, мина майдонлари ҳамда мудофаа тўсиқларини қуришни бошлаган;
Польшанинг «Шарқий қалқон» дастури: Варшава Россия ва Беларусь чегарасида улкан ҳарбий-муҳандислик тўсиқларини барпо этмоқда ҳамда ушбу лойиҳаларни молиялаштириш учун Европа Иттифоқидан қўшимча маблағ сўрамоқда.
Финляндия ҳукуматининг чегара хавфсизлиги бўйича кўраётган ушбу тайёргарлик чоралари Шимолий Европадаги хавфсизлик архитектураси мутлақо янги ва қаттиқ ҳарбий босқичга ўтганидан далолат беради.
Изоҳлар 0
…