Финляндия Россия билан чегарада йирик истеҳкомлар қуришни режалаштирмоқда

·34·Дунё
Финляндия Россия билан чегарада йирик истеҳкомлар қуришни режалаштирмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Финляндия Россия билан чегарада кенг кўламли мудофаа истеҳкомлари ва муҳандислик иншоотларини қуриш имкониятларини кўриб чиқмоқда.
  • Мамлакат зарурат туғилганда бир неча кун ичида чегара бўйлаб кучли мудофаа чизиғини қуришга қодир тизимни шакллантирган.
  • Финляндия ўзига хос стратегик йўлни танлаб, табиий релеф ва тез йиғилувчи блок тизимидан фойдаланмоқда.

Финляндия шарқий чегарасидаги дастлабки тўсиқлардан сўнг, Россия билан чегарадош ҳудудларда кенг кўламли мудофаа истеҳкомлари ва муҳандислик иншоотларини барпо этиш имкониятларини кўриб чиқмоқда. Маҳаллий оммавий ахборот воситалари, жумладан Yle нашрининг ҳарбий доиралардаги манбаларига таяниб хабар беришича, Хельсинки зарурат туғилганда бир неча кун ичида чегара бўйлаб кучли мудофаа чизиғини қуришга қодир тизимни шакллантирган.

Аввалроқ Польша ва Болтиқбўйи давлатлари чегарада доимий бункерлар тармоғини қуришни бошлаган бўлса, Финляндия ўзига хос стратегик йўлни танламоқда.

Табиий рельеф ва «конструктор» шаклидаги истеҳкомлар

Финляндия Қуролли кучларининг собиқ разведка раҳбари, захирадаги генерал Пекка Товери мамлакатнинг чегара мудофаасидаги ўзига хос устунликларини очиқлади:

  • Табиий ҳимоя омили: «Финляндияда ҳудуднинг мураккаб рельефи ва иқлими ҳужум қилувчига нисбатан ҳимояланувчи томон учун анча қулай. Фин ҳудудлари орқали олдинга силжиш душман учун ўта қийин вазифадир», — дея таъкидлади ҳарбий эксперт;

  • Украина уруши сабоқлари: Финляндия мудофаа тизими Иккинчи жаҳон урушидан кейин узлуксиз такомиллаштириб келинган, сўнгги тактикалар эса Украинадаги замонавий ҳарбий ҳаракатлар тажрибаси асосида қайта кўриб чиқилган;

  • Тезкор йиғилувчи блок тизими: Ҳозирда фин истеҳкомлари асосан олдиндан тайёрлаб қўйилган модулли бетон ва темир конструкциялардан иборат бўлиб, улар белгиланган нуқталарда худди «конструктор» каби тезда йиғилади ва вазият талаб қилган тақдирда қисқа муддатда тўлиқ мудофаа чизиғини ҳосил қилади.

Болтиқбўйи ва Польша «Шарқий қалқон» қурмоқда

Финляндия чегара мудофаасини кучайтираётган бир вақтда, минтақадаги бошқа НАТО давлатлари ҳам фаол чоралар кўрмоқда:

  • «Балтика мудофаа чизиғи»: Эстония, Латвия ва Литва чегара бўйлаб юзлаб бетон бункерлар, мина майдонлари ҳамда мудофаа тўсиқларини қуришни бошлаган;

  • Польшанинг «Шарқий қалқон» дастури: Варшава Россия ва Беларусь чегарасида улкан ҳарбий-муҳандислик тўсиқларини барпо этмоқда ҳамда ушбу лойиҳаларни молиялаштириш учун Европа Иттифоқидан қўшимча маблағ сўрамоқда.

Финляндия ҳукуматининг чегара хавфсизлиги бўйича кўраётган ушбу тайёргарлик чоралари Шимолий Европадаги хавфсизлик архитектураси мутлақо янги ва қаттиқ ҳарбий босқичга ўтганидан далолат беради.

ФинляндияНАТОШарқий қалқончегара хавфсизлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Путин фармони: Россиядан Ўзбекистонга 1 млн рублдан ортиқ нақд пул олиб чиқиш тақиқландиПутин фармони: Россиядан Ўзбекистонга 1 млн рублдан ортиқ нақд пул олиб чиқиш тақиқланди30 сентябр 10:27«Путин билан фақат максимал позицияда гаплашаман!»: Кая Каллас Кремль шартларига қарши чиқди«Путин билан фақат максимал позицияда гаплашаман!»: Кая Каллас Кремль шартларига қарши чиқди15 сентябр 23:08АЭС қувватининг ярмини Google олиб қўядими?: Финляндияда электр танқислиги хавфиАЭС қувватининг ярмини Google олиб қўядими?: Финляндияда электр танқислиги хавфи11 сентябр 22:44Финляндия соҳилларида заҳарли ўргимчак пайдо бўлдиФинляндия соҳилларида заҳарли ўргимчак пайдо бўлди20 сентябр 11:37Сеул Киевдан узр сўрашни талаб қилди: КХДР асирлари бўйича махфий можаро!Сеул Киевдан узр сўрашни талаб қилди: КХДР асирлари бўйича махфий можаро!28 сентябр 14:36Ёпиқ чегаралар зарбаси: Финляндиянинг шарқий минтақаларида нималар бўлмоқда?Ёпиқ чегаралар зарбаси: Финляндиянинг шарқий минтақаларида нималар бўлмоқда?29 август 17:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда