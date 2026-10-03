Бруно Фернандеш Криштиану Роналду ҳақида нималарни айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бруно Фернандеш Криштиану Роналду билан суҳбатлашиб, унинг Португалия терма жамоаси учун энг буюк икон бўлиб қолишини таъкидлади.
- Роналдунинг Миллатлар лигаси доирасидаги Норвегияга қарши ўйинда захирада қолдирилиши ва кейинчалик терма жамоа лагерини тарк этиши катта шов-шувларга сабаб бўлди.
- Бу ҳодиса Португалия футбол федерациясининг Instagram саҳифасидан бир миллиондан ортиқ обуначининг йўқолишига олиб келди.
Манчестер Юнайтед сардори Бруно Фернандеш Португалия терма жамоаси ва Ал-Наср ҳужумчиси Криштиану Роналду лагерини тарк этгани юзасидан ўз фикрларини билдириб ўтди. Goal.com хабар беришича, 41 ёшли футболчининг Миллатлар лигаси доирасидаги баҳслар пайтида кутилмаганда терма жамоани тарк этиши футбол оламида катта шов-шувларга сабаб бўлди ва унинг миллий жамоадаги келажагини хавф остига қўйди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, ушбу можаронинг асосий сабаби Роналду ва бош мураббий Хорхе Жезус ўртасидаги муносабатларнинг ёмонлашуви билан боғлиқ. Норвегияга қарши кечган ва 2:1 ҳисобида якунланган ўйинда тажрибали ҳужумчи захирада қолдирилди ва майдонга туширилмади. Бу сўнгги 18 йил ичида илк бор унинг расмий ўйинда асосий таркибда майдонга тушмагани ва умуман ўйнамагани сифатида қайд этилди.
Инқирозли музокаралар ва кетиш қарориМазкур учрашувдан сўнг 234 та ўйинда майдонга тушган тажрибали ҳужумчи бош мураббий ва Португалия футбол федерацияси раҳбарияти билан шошилинч музокаралар ўтказди. Бироқ томонлар келишувга эриша олмади ва Роналду терма жамоа ихтиёрини тарк этишга қарор қилди.
Роналду ўзининг баёнотида шундай ёзган: "Матбуот анжумани ва федерация президенти билан суҳбатдан сўнг терма жамоа машғулотлар лагерини тарк этишга қарор қилдим. Вақти келиб, португалияликларга кетишимга сабаб бўлган ҳақиқатни айтиб бераман".
Жамоанинг муносабати ва рақамли йўқотишларGoal.com маълумотига кўра, Бруно Фернандеш беш карра Олтин тўп соҳиби билан бевосита мулоқотда бўлиб, уни қўллаб-қувватлаган. Фернандеш ўз баёнотида шундай деди: "Мен Криштиану билан гаплашдим ва у миллий жамоамиз ҳамда мамлакатимизнинг доимо энг буюк иконкаси бўлиб қолишини айтдим. Бизнинг терма жамоамиз бўлинган эмас, бирлашгандир".
Ушбу воқеадан сўнг Португалия футбол федерацияси рақамли майдонда ҳам жиддий зарба қабул қилди. Хабарларга кўра, терма жамоанинг расмий Instagram саҳифаси можаро чиққанидан кейинги бир кеча-кундуз ичида бир миллиондан ортиқ обуначисини йўқотган.
Шунингдек, футболчининг ўзи федерация ҳамда мураббийлар штабининг ҳаракатларини танқид қилган ижтимоий тармоқдаги постни ёқтиргани (лике босгани) вазиятни янада кескинлаштирди. Юзага келган танқидларга жавобан футбол федерацияси қисқа баёнот эълон қилиб, бутун делегация бўлажак ўйинларга ва белгиланган мақсадларга эришишга эътибор қаратганини билдирди.
Изоҳлар 0
…