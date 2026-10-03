Бруно Фернандеш Криштиану Роналду ҳақида нималарни айтди

·14·Спорт
Бруно Фернандеш Криштиану Роналду ҳақида нималарни айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бруно Фернандеш Криштиану Роналду билан суҳбатлашиб, унинг Португалия терма жамоаси учун энг буюк икон бўлиб қолишини таъкидлади.
  • Роналдунинг Миллатлар лигаси доирасидаги Норвегияга қарши ўйинда захирада қолдирилиши ва кейинчалик терма жамоа лагерини тарк этиши катта шов-шувларга сабаб бўлди.
  • Бу ҳодиса Португалия футбол федерациясининг Instagram саҳифасидан бир миллиондан ортиқ обуначининг йўқолишига олиб келди.

Манчестер Юнайтед сардори Бруно Фернандеш Португалия терма жамоаси ва Ал-Наср ҳужумчиси Криштиану Роналду лагерини тарк этгани юзасидан ўз фикрларини билдириб ўтди. Goal.com хабар беришича, 41 ёшли футболчининг Миллатлар лигаси доирасидаги баҳслар пайтида кутилмаганда терма жамоани тарк этиши футбол оламида катта шов-шувларга сабаб бўлди ва унинг миллий жамоадаги келажагини хавф остига қўйди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, ушбу можаронинг асосий сабаби Роналду ва бош мураббий Хорхе Жезус ўртасидаги муносабатларнинг ёмонлашуви билан боғлиқ. Норвегияга қарши кечган ва 2:1 ҳисобида якунланган ўйинда тажрибали ҳужумчи захирада қолдирилди ва майдонга туширилмади. Бу сўнгги 18 йил ичида илк бор унинг расмий ўйинда асосий таркибда майдонга тушмагани ва умуман ўйнамагани сифатида қайд этилди.

Инқирозли музокаралар ва кетиш қарори

Мазкур учрашувдан сўнг 234 та ўйинда майдонга тушган тажрибали ҳужумчи бош мураббий ва Португалия футбол федерацияси раҳбарияти билан шошилинч музокаралар ўтказди. Бироқ томонлар келишувга эриша олмади ва Роналду терма жамоа ихтиёрини тарк этишга қарор қилди.

Роналду ўзининг баёнотида шундай ёзган: "Матбуот анжумани ва федерация президенти билан суҳбатдан сўнг терма жамоа машғулотлар лагерини тарк этишга қарор қилдим. Вақти келиб, португалияликларга кетишимга сабаб бўлган ҳақиқатни айтиб бераман".

Жамоанинг муносабати ва рақамли йўқотишлар

Goal.com маълумотига кўра, Бруно Фернандеш беш карра Олтин тўп соҳиби билан бевосита мулоқотда бўлиб, уни қўллаб-қувватлаган. Фернандеш ўз баёнотида шундай деди: "Мен Криштиану билан гаплашдим ва у миллий жамоамиз ҳамда мамлакатимизнинг доимо энг буюк иконкаси бўлиб қолишини айтдим. Бизнинг терма жамоамиз бўлинган эмас, бирлашгандир".

Ушбу воқеадан сўнг Португалия футбол федерацияси рақамли майдонда ҳам жиддий зарба қабул қилди. Хабарларга кўра, терма жамоанинг расмий Instagram саҳифаси можаро чиққанидан кейинги бир кеча-кундуз ичида бир миллиондан ортиқ обуначисини йўқотган.

Шунингдек, футболчининг ўзи федерация ҳамда мураббийлар штабининг ҳаракатларини танқид қилган ижтимоий тармоқдаги постни ёқтиргани (лике босгани) вазиятни янада кескинлаштирди. Юзага келган танқидларга жавобан футбол федерацияси қисқа баёнот эълон қилиб, бутун делегация бўлажак ўйинларга ва белгиланган мақсадларга эришишга эътибор қаратганини билдирди.

Криштиану РоналдуБруно ФернандешПортугалияФутболМиллатлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гонсалу Ramуш Криштиану Роналду кетиши терма жамоага таъсир қилмаганини айтдиГонсалу Ramуш Криштиану Роналду кетиши терма жамоага таъсир қилмаганини айтдиКеча 11:30Ренато Вейга Криштиану Роналду можароси ҳақида гапиришдан бош тортдиРенато Вейга Криштиану Роналду можароси ҳақида гапиришдан бош тортдиКеча 11:10Криштиану Роналду ва терма жамоа устози ўртасидаги вазиятга ойдинлик киритилдиКриштиану Роналду ва терма жамоа устози ўртасидаги вазиятга ойдинлик киритилди30 сентябр 22:58Рубен Диас Криштиану Роналду атрофидаги шов-шувларга муносабат билдирдиРубен Диас Криштиану Роналду атрофидаги шов-шувларга муносабат билдирди30 сентябр 21:18Гонсалу Ramуш Криштиану Роналду ўрнида майдонга тушиб, Португалияга ғалаба келтирдиГонсалу Ramуш Криштиану Роналду ўрнида майдонга тушиб, Португалияга ғалаба келтирди28 сентябр 09:53Криштиану Роналду 18 йилда илк бор захирада қолди ва мухлисларни ранжитдиКриштиану Роналду 18 йилда илк бор захирада қолди ва мухлисларни ранжитди28 сентябр 09:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди