Жорге Жесус Криштиано Роналдонинг терма жамоадаги келажагига ойдинлик киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Португалия терма жамоаси бош мураббийи Жорге Жесуснинг айтишича, Криштиано Роналдо исталган вақтда миллий жамоага қайтиши мумкин ва унинг тақдири фақат ўзига боғлиқ.
- Бу баёнот, 41 ёшли ҳужумчининг Миллатлар лигаси ўйинлари олдидан жамоа лагерини тарк этишига сабаб бўлган можаро ортидан янгради.
- Жорге Жесус ноябр ойидаги ўйинлар олдидан тажрибали сардор билан мулоқот қилишга тайёрлигини билдирди.
Португалия терма жамоаси бош мураббийи Жорге Жесус Миллатлар лигаси ўйинларидан сўнг тўпурар ҳужумчи Криштиано Роналдо исталган вақтда миллий жамоага қайтиши мумкинлигини маълум қилди. Мутахассиснинг сўзларига кўра, афсонавий сардорнинг тақдири фақат унинг ўзига боғлиқ бўлиб, эшиклар ҳамон очиқ қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу вазият жамоанинг сўнгги йиғинларида келиб чиққан можаро ортидан юзага келди. Португалия сафарда Уелс устидан қозонилган ғалабадан сўнг, Норвегия ва Дания баҳсларига тайёргарлик кўраётган эди. Жамоадаги асосий таркибдаги ўрнини йўқотганидан норози бўлган 41 ёшли ҳужумчи Норвегияга қарши ўйинда захирада қолдирилган ва майдонга туширилмаганди.
Goal.com хабар беришича, бу ҳолат таниқли футболчининг 2008 йилдан бери илк бор расмий ўйинда захирада қолиб, майдонга тушмагани эди. Бош мураббий навбатдаги учрашувда ҳам уни асосий таркибда туширмаслигини тасдиқлаганидан сўнг, Ал-Насср клуби ҳужумчиси терма жамоа лагерини кескин тарзда тарк этган эди.
Кейинчалик ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида футболчи бу қадамнинг сабабларини вақтида барча португалияликларга ўзи тушунтириб беришини ёзиб қолдирди. Шунга қарамай, бош мураббий Жорге Жесус вазиятни юмшатишга ҳаракат қилиб, ноябрь ойидаги ўйинлар олдидан тажрибали сардор билан мулоқот қилишга тайёрлигини билдирди.
Жамоанинг муносабати ва натижаларРоналду йўқлигига қарамай, амалдаги чемпионлар Миллатлар лигасидаги ғалабали юришини давом эттирди. Норвегия устидан қозонилган 2:1 ҳисобидаги муваффақият жамоага чорак финал йўлланмасини тақдим этди ва гуруҳда Даниядан олти очко олдинга ўзиб кетишини таъминлади.
Унинг йўқлигидаҳужум чизиғида имкониятга эга бўлган Милан ҳужумчиси Гонкало Ramос майдонга тушган барча учта ўйинда ҳам гол уришга муваффақ бўлди. Шунга қарамай, терма жамоа футболчилари ўз сардорини қўллаб-қувватлашда давом этмоқдалар.
Учрашувдан кейин РТП каналига интервю берган ҳимоячи Жоау Канцело шундай деди: “Криштиано бизнинг сардоримиз, Португалия тарихидаги энг яхши футболчи. Ҳаммаси энг яхши якун топишига ишонамиз”. Жамоадош Нуно Мендес ҳам агар Крис терма жамоага қайтса, уни қучоқ очиб кутиб олишларини таъкидлади.
Изоҳлар 0
…