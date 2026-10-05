Жорге Жесус Криштиано Роналдонинг терма жамоадаги келажагига ойдинлик киритди

·56·Спорт
Жорге Жесус Криштиано Роналдонинг терма жамоадаги келажагига ойдинлик киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Португалия терма жамоаси бош мураббийи Жорге Жесуснинг айтишича, Криштиано Роналдо исталган вақтда миллий жамоага қайтиши мумкин ва унинг тақдири фақат ўзига боғлиқ.
  • Бу баёнот, 41 ёшли ҳужумчининг Миллатлар лигаси ўйинлари олдидан жамоа лагерини тарк этишига сабаб бўлган можаро ортидан янгради.
  • Жорге Жесус ноябр ойидаги ўйинлар олдидан тажрибали сардор билан мулоқот қилишга тайёрлигини билдирди.

Португалия терма жамоаси бош мураббийи Жорге Жесус Миллатлар лигаси ўйинларидан сўнг тўпурар ҳужумчи Криштиано Роналдо исталган вақтда миллий жамоага қайтиши мумкинлигини маълум қилди. Мутахассиснинг сўзларига кўра, афсонавий сардорнинг тақдири фақат унинг ўзига боғлиқ бўлиб, эшиклар ҳамон очиқ қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу вазият жамоанинг сўнгги йиғинларида келиб чиққан можаро ортидан юзага келди. Португалия сафарда Уелс устидан қозонилган ғалабадан сўнг, Норвегия ва Дания баҳсларига тайёргарлик кўраётган эди. Жамоадаги асосий таркибдаги ўрнини йўқотганидан норози бўлган 41 ёшли ҳужумчи Норвегияга қарши ўйинда захирада қолдирилган ва майдонга туширилмаганди.

Goal.com хабар беришича, бу ҳолат таниқли футболчининг 2008 йилдан бери илк бор расмий ўйинда захирада қолиб, майдонга тушмагани эди. Бош мураббий навбатдаги учрашувда ҳам уни асосий таркибда туширмаслигини тасдиқлаганидан сўнг, Ал-Насср клуби ҳужумчиси терма жамоа лагерини кескин тарзда тарк этган эди.

Кейинчалик ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида футболчи бу қадамнинг сабабларини вақтида барча португалияликларга ўзи тушунтириб беришини ёзиб қолдирди. Шунга қарамай, бош мураббий Жорге Жесус вазиятни юмшатишга ҳаракат қилиб, ноябрь ойидаги ўйинлар олдидан тажрибали сардор билан мулоқот қилишга тайёрлигини билдирди.

Жамоанинг муносабати ва натижалар

Роналду йўқлигига қарамай, амалдаги чемпионлар Миллатлар лигасидаги ғалабали юришини давом эттирди. Норвегия устидан қозонилган 2:1 ҳисобидаги муваффақият жамоага чорак финал йўлланмасини тақдим этди ва гуруҳда Даниядан олти очко олдинга ўзиб кетишини таъминлади.

Унинг йўқлигидаҳужум чизиғида имкониятга эга бўлган Милан ҳужумчиси Гонкало Ramос майдонга тушган барча учта ўйинда ҳам гол уришга муваффақ бўлди. Шунга қарамай, терма жамоа футболчилари ўз сардорини қўллаб-қувватлашда давом этмоқдалар.

Учрашувдан кейин РТП каналига интервю берган ҳимоячи Жоау Канцело шундай деди: “Криштиано бизнинг сардоримиз, Португалия тарихидаги энг яхши футболчи. Ҳаммаси энг яхши якун топишига ишонамиз”. Жамоадош Нуно Мендес ҳам агар Крис терма жамоага қайтса, уни қучоқ очиб кутиб олишларини таъкидлади.

Криштиано РоналдоЖорге ЖесусПортугалияМиллатлар лигасиФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиано Роналдо Португалия терма жамоаси ихтиёрини тарк этдиКриштиано Роналдо Португалия терма жамоаси ихтиёрини тарк этди1 октябр 00:52Криштиано Роналдонинг тер жамоадаги тақдири сўроқ остида қолдиКриштиано Роналдонинг тер жамоадаги тақдири сўроқ остида қолди3 октябр 23:30Криштиано Роналдунинг Португалия термасини тарк этиши жанжалга сабаб бўлдиКриштиано Роналдунинг Португалия термасини тарк этиши жанжалга сабаб бўлди3 октябр 21:50Криштиано Роналдо Португалия йиғинини тарк этдиКриштиано Роналдо Португалия йиғинини тарк этди30 сентябр 23:16Жорге Жесус: Бешта Олтин тўп Криштиануга имтиёз бермайдиЖорге Жесус: Бешта Олтин тўп Криштиануга имтиёз бермайди19 сентябр 09:35Жорге Жесус: Роналду воқеаси терма жамоани парчалай олмайдиЖорге Жесус: Роналду воқеаси терма жамоани парчалай олмайди2 октябр 09:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди