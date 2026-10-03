Криштиано Роналдонинг тер жамоадаги тақдири сўроқ остида қолди
Португалия терма жамоаси атрофидаги можаролар кундан-кунга кучайиб бормоқда. Жамоа етакчиси Криштиано Роналдонинг миллий жамоадан кутилмаганда кетиши футбол оламида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлаётган бир пайтда, футболчининг яқинлари ҳам бу зиддиятга аралашди. Goal.com хабар беришича, можаро нафақат спорт масалаларини, балки шахсий қарама-қаршиликларни ҳам қамраб олган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Криштиано Роналдонинг турмуш ўртоғи Георгина Родригуез ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида Португалия терма жамоаси бош мураббийи Жорге Жесуснинг қарорларини кескин танқид остига олди. У ўзининг Instagram саҳифасида афсонавий мураббий Сир Алекс Фергусоннинг сўзларидан иборат иқтибосни улашиб, мураббийнинг хатти-ҳаракатларини шубҳа остига қўйди. Ушбу баёнот тез орада жамоатчилик эътиборини тортди.
Сир Алекс Фергусон иқтибоси ва шахсий эътирозларГеоргина Родригуез улашган суратдаги матнда мураббийнинг қарорлари ҳақида оғир баҳо берилганди. Унда шундай дейилган эди: «Агар Жорге Жесус унинг хизматидан фойдаланиш нияти йўқлигини юрагидан сезган бўлса, унда нега уни терма жамоага чақирди? Қандайдир мавқени кўрсатиш учуми? Бу ҳокимият эмас, бу ожизликдир».
Мазкур иқтибоснинг асл манбаси мустақил равишда тасдиқланмаганига қарамай, Георгина Родригуез унга ўзининг шахсий изоҳини ҳам қўшди. У мураббийнинг фамилиясига ишора қилиб, ўткир танқидий фикрларини ёзиб қолдирди. Гарчи бу пост кўп ўтмай ўчириб юборилган бўлса-да, у кенг жамоатчилик эътиборидан четда қолмади ва улкан шов-шув келтириб чиқарди.
Оила аъзоларининг муносабати ва терма жамоадаги муҳитОила номидан фақат Георгина эмас, балки Криштиано Роналдонинг опаси Элма Авеиро ҳам миллий матбуотни танқид қилди. У ҳужумчига нисбатан қаттиққўл муносабатда бўлаётган ОАВ ходимларининг ёндашувини қоралаб, «Тудо дито», яни «барчаси айтиб бўлинди», деб ёзди. Бу ҳолат футболчи оиласининг бир тану бир жон бўлиб унинг ортида турганини яна бир бор кўрсатди.
Шунга қарамай, бош мураббий Жорге Жесус терма жамоада ҳеч қандай зиддият йўқлигини таъкидлашда давом этмоқда. Унинг сўзларига кўра, таркибни танлаш масаласида барча футболчиларга бир хил қоидалар амал қилади ва у фақат ўзи жавобгар бўлган қарорларни қабул қилмоқда. Ҳозирда Португалия терма жамоаси қолган 24 нафар футболчи билан олдиндаги ўйинларга тайёргарлик кўрмоқда.
Таъкидлаш жоизки, Криштиано Роналдо ҳозирча халқаро миқёсдаги фаолиятини якунлагани ҳақида расмий баёнот бермаган. Шунга қарамай, унинг келгусида ушбу мураббий қўл остида терма жамоа сафида яна майдонга тушиш-тушмаслиги ҳали ҳам номаълумлигича қолмоқда. Мухлислар эса футболчининг вазиятга ойдинлик киритувчи расмий баёнотини интизорлик билан кутишмоқда.
Изоҳлар 0
…