Криштиано Роналдонинг тер жамоадаги тақдири сўроқ остида қолди

·3·Спорт
Криштиано Роналдонинг тер жамоадаги тақдири сўроқ остида қолди

Португалия терма жамоаси атрофидаги можаролар кундан-кунга кучайиб бормоқда. Жамоа етакчиси Криштиано Роналдонинг миллий жамоадан кутилмаганда кетиши футбол оламида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлаётган бир пайтда, футболчининг яқинлари ҳам бу зиддиятга аралашди. Goal.com хабар беришича, можаро нафақат спорт масалаларини, балки шахсий қарама-қаршиликларни ҳам қамраб олган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Криштиано Роналдонинг турмуш ўртоғи Георгина Родригуез ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида Португалия терма жамоаси бош мураббийи Жорге Жесуснинг қарорларини кескин танқид остига олди. У ўзининг Instagram саҳифасида афсонавий мураббий Сир Алекс Фергусоннинг сўзларидан иборат иқтибосни улашиб, мураббийнинг хатти-ҳаракатларини шубҳа остига қўйди. Ушбу баёнот тез орада жамоатчилик эътиборини тортди.

Сир Алекс Фергусон иқтибоси ва шахсий эътирозлар

Георгина Родригуез улашган суратдаги матнда мураббийнинг қарорлари ҳақида оғир баҳо берилганди. Унда шундай дейилган эди: «Агар Жорге Жесус унинг хизматидан фойдаланиш нияти йўқлигини юрагидан сезган бўлса, унда нега уни терма жамоага чақирди? Қандайдир мавқени кўрсатиш учуми? Бу ҳокимият эмас, бу ожизликдир».

Мазкур иқтибоснинг асл манбаси мустақил равишда тасдиқланмаганига қарамай, Георгина Родригуез унга ўзининг шахсий изоҳини ҳам қўшди. У мураббийнинг фамилиясига ишора қилиб, ўткир танқидий фикрларини ёзиб қолдирди. Гарчи бу пост кўп ўтмай ўчириб юборилган бўлса-да, у кенг жамоатчилик эътиборидан четда қолмади ва улкан шов-шув келтириб чиқарди.

Оила аъзоларининг муносабати ва терма жамоадаги муҳит

Оила номидан фақат Георгина эмас, балки Криштиано Роналдонинг опаси Элма Авеиро ҳам миллий матбуотни танқид қилди. У ҳужумчига нисбатан қаттиққўл муносабатда бўлаётган ОАВ ходимларининг ёндашувини қоралаб, «Тудо дито», яни «барчаси айтиб бўлинди», деб ёзди. Бу ҳолат футболчи оиласининг бир тану бир жон бўлиб унинг ортида турганини яна бир бор кўрсатди.

Шунга қарамай, бош мураббий Жорге Жесус терма жамоада ҳеч қандай зиддият йўқлигини таъкидлашда давом этмоқда. Унинг сўзларига кўра, таркибни танлаш масаласида барча футболчиларга бир хил қоидалар амал қилади ва у фақат ўзи жавобгар бўлган қарорларни қабул қилмоқда. Ҳозирда Португалия терма жамоаси қолган 24 нафар футболчи билан олдиндаги ўйинларга тайёргарлик кўрмоқда.

Таъкидлаш жоизки, Криштиано Роналдо ҳозирча халқаро миқёсдаги фаолиятини якунлагани ҳақида расмий баёнот бермаган. Шунга қарамай, унинг келгусида ушбу мураббий қўл остида терма жамоа сафида яна майдонга тушиш-тушмаслиги ҳали ҳам номаълумлигича қолмоқда. Мухлислар эса футболчининг вазиятга ойдинлик киритувчи расмий баёнотини интизорлик билан кутишмоқда.

Криштиано РоналдоГеоргина РодригуезЖорге ЖесусПортугалияФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиано Роналдунинг Португалия термасини тарк этиши жанжалга сабаб бўлдиКриштиано Роналдунинг Португалия термасини тарк этиши жанжалга сабаб бўлдиКеча 21:50Криштиано Роналдо Португалия терма жамоаси ихтиёрини тарк этдиКриштиано Роналдо Португалия терма жамоаси ихтиёрини тарк этди1 октябр 00:52Криштиано Роналдо Португалия сафидан чиқиб кетгани учун дисквалификация қилиниши мумкинКриштиано Роналдо Португалия сафидан чиқиб кетгани учун дисквалификация қилиниши мумкин1 октябр 11:18Криштиано Роналдо Португалия йиғинини тарк этдиКриштиано Роналдо Португалия йиғинини тарк этди30 сентябр 23:16Жорге Жесус: Бешта Олтин тўп Криштиануга имтиёз бермайдиЖорге Жесус: Бешта Олтин тўп Криштиануга имтиёз бермайди19 сентябр 09:35Португалманинг Криштиано Роналдосиз илк ўйини ва Дания билан шиддатли баҳсПортугалманинг Криштиано Роналдосиз илк ўйини ва Дания билан шиддатли баҳс2 октябр 10:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди