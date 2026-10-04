Криштиано Роналдонинг тер жамоадан кетиши сиёсий тус олди

·4·Спорт
Криштиано Роналдонинг тер жамоадан кетиши сиёсий тус олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Криштиано Роналдонинг терма жамоани тарк этиши Португалия сиёсий доираларида ҳам муҳокамаларга сабаб бўлди, иқтисодиёт вазири Мануэль Кастро Алмеида унинг нафақат спортда, балки иқтисодий ва маданий жиҳатдан ҳам мамлакат учун муҳимлигини таъкидлади.
  • Вазир Роналдуни "Португалиянинг энг машҳур компанияси" деб атаб, унинг халқаро майдондаги таъсирини Португалия брендини тарғиб қилишда ҳал қилувчи омил деб билади.

Португалия терма жамоаси сардори Криштиано Роналдонинг лагердан кутилмаганда кетиб қолиши мамлакат сиёсий доираларида ҳам қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Goal.com хабар қилишича, иқтисодиёт вазири Мануэль Кастро Алмеида Ал-Насср клуби ҳужумчисининг миллат учун нафақат спортда, балки иқтисодий ва маданий жиҳатдан ҳам қанчалик улкан аҳамиятга эга эканлигини очиқ эътироф этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Роналду — Португалиянинг энг машҳур бренди

Вазирнинг таъкидлашича, дунёнинг кўплаб нуқталарида одамлар айнан Криштиано Роналду орқали Португалия давлатини танишади. Нов Канал телеканалига берган интервюсида юқори мартабали мулозим тажрибали футболчини ҳазиломуз тарзда «Португалиянинг энг машҳур компанияси» деб атади. У бош мураббий Жорге Жесус билан юзага келган тактик келишмовчиликларга аралашмаслигини билдирган бўлса-да, мамлакат шундай глобал миқёсдаги шахсни қўлдан бой бермаслиги кераклигини алоҳида таъкидлади.

Эслатиб ўтамиз, Норвегия билан ўйинда майдонга туширилмагани ва захирада қолдирилгани 41 ёшли футболчининг норозилигига сабаб бўлганди. Шундан сўнг Копенгагендаги машғулотларни тарк этган ҳужумчи Португалия футбол федерацияси президенти Педро Проэнка билан суҳбатдан кейин сешанба куни терма жамоа ихтиёридан расман чиқиб кетди.

Рақамли норозилик ва мухлислар муносабати

Ушбу воқеадан сўнг рақамли платформаларда «Роналду эффекти» яққол сезила бошлади. Португалия терма жамоасининг расмий Instagram саҳифаси 48 соат ичида 1,5 миллиондан ортиқ обуначисини йўқотди. Мухлислар футболчининг жамоадан кетишига норозилик сифатида саҳифани оммавий равишда тарк этишди.

Лиссабон ва Оейрас кўчаларида эса номаълум шахслар томонидан Португалия футбол федерацияси қароргоҳи яқинига сирли баннерлар ўрнатилди. Уларда «Сиз доимо бизнинг сардоримиз бўласиз» деган ёзувлар акс этиб, бош мураббий Жорге Жесуснинг қарорлари танқид остига олинди. Гарчи терма жамоа Роналду иштирок этмаган ўйинда Дания устидан 4:2 ҳисобида ғалаба қозонган бўлса-да, жамоатчилик фикри ҳозирча афсонавий ҳужумчи томонида қолмоқда.

Вазир Мануэль Кастро Алмеида мамлакат бу каби қимматли активни йўқотишга ҳақли эмаслигини яна бир бор эслатиб ўтди. Спортдаги зиддиятларга қараммай, Криштиано Роналдонинг халқаро майдондаги нуфузи Португалия брендини тарғиб қилишда ҳал қилувчи аҳамият касб этишда давом этмоқда.

Криштиано РоналдуПортугалияФутболМануэль Кастро АлмеидаАл-Насср
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиано Роналдонинг тер жамоадаги тақдири сўроқ остида қолдиКриштиано Роналдонинг тер жамоадаги тақдири сўроқ остида қолдиКеча 23:30Бруно Фернандеш Криштиану Роналду ҳақида нималарни айтдиБруно Фернандеш Криштиану Роналду ҳақида нималарни айтдиКеча 22:33Криштиано Роналдунинг Португалия термасини тарк этиши жанжалга сабаб бўлдиКриштиано Роналдунинг Португалия термасини тарк этиши жанжалга сабаб бўлдиКеча 21:50Роналдо Назарио Криштиану Роналдунинг 2030-йилги Жаҳон чемпионатидаги иштирокига шубҳа қилдиРоналдо Назарио Криштиану Роналдунинг 2030-йилги Жаҳон чемпионатидаги иштирокига шубҳа қилди21 июл 00:37Гонсалу Ramуш Криштиану Роналду кетиши терма жамоага таъсир қилмаганини айтдиГонсалу Ramуш Криштиану Роналду кетиши терма жамоага таъсир қилмаганини айтди2 октябр 11:30Ренато Вейга Криштиану Роналду можароси ҳақида гапиришдан бош тортдиРенато Вейга Криштиану Роналду можароси ҳақида гапиришдан бош тортди2 октябр 11:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди