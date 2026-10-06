Рио Фердинанд Жорж Жезусни танқид қилди
Англия терма жамоаси ва Манчестер Юнайтеднинг собиқ ҳимоячиси Рио Фердинанд Португалия бош мураббийи Жорж Жезуснинг ҳатти-ҳаракатларини кескин танқид қилди. Унинг фикрича, мутахассис Криштиану Роналду билан муносабатларда ҳурматсизлик кўрсатган ва юлдуз футболчига нисбатан ноўрин муносабатда бўлган. Бу ҳолат футбол жамоатчилиги ва ОАВ эътиборини тортиб, жиддий муҳокамаларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, можаро сўнгги Миллатлар лигаси ўйинлари вақтида Португалия терма жамоаси лагерида юзага келган. Ал Насср ҳужумчиси мураббий билан ўзаро тушунмовчиликлар сабабли йиғинни муддатидан олдин тарк этгани айтилмоқда. Норвегияга қарши баҳсда асосий эътибор фахрий футболчининг майдондаги роли атрофида кечди.
Учрашув давомида Криштиану Роналду ўйиннинг сўнгги ярим соатида майдонга тушишга тайёргарлик кўриш учун қизиш машқларини бажаришга кўрсатма олган. Бироқ мураббий охир-оқибат 41 ёшли ҳужумчини майдонга туширмасликка қарор қилди. Реал Мадрид ва Ювентуснинг собиқ юлдузи захира ўриндиғида очиқдан-очиқ норозилик билдирган.
Мураббийнинг қарори ва тактик ўзгаришларЖорж Жезус ўйин давомидаги тактик ўзгаришлар унинг режасини ўзгартиришга мажбур қилганини даъво қилди. Шунга қарамай, мазкур тушунтириш мураббий ва футболчи ўртасидаги кескинликни юмшата олмади. Ваҳоланки, терма жамоанинг халқаро майдондаги барқарорлиги учун бундай зиддиятлар салбий таъсир кўрсатиши мумкин.
Рио Фердинанд ўзининг Рио Пресентс подкастида бу вазиятга алоҳида тўхталиб ўтди. Олд Траффордда 2003–2009-йилларда Криштиану Роналду билан бирга тўп сурган собиқ жамоадош мураббийнинг хатти-ҳаракатларини кескин қоралади. У мутахассиснинг футбол афсонасига нисбатан ҳурматсизлик қилганини таъкидлади.
Рио Фердинанднинг кескин баҳосиФердинанднинг сўзларига кўра, Жорж Жезус ўзини ўта юқори баҳоламоқда. "Бу мураббий ўзини Алекс Фергюсон ёки Пеп Гвардиола деб ўйлайди. Нима учун у ўзини буюк мураббийлар қаторига қўшишини тушунмаяпман. У Криштиану Роналдуга ўзи муносиб бўлган ҳурматни кўрсатиши керак эди", деди собиқ футболчи.
Экспертнинг фикрича, мураббийнинг футболчилар билан ишлашдаги заифлиги жамоада ноаниқлик муҳитини яратмоқда. Агар Жорж вазиятни юмшатиш учун очиқчасига кечирим сўрамаса, у ўз лавозимидан айрилиши мумкин. Фердинанд мураббий ўз хатосини тан олиши шартлигини қатъий таъкидлади.
Изоҳлар 0
…