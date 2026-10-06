Рио Фердинанд Жорж Жезусни танқид қилди

·1·Спорт
Рио Фердинанд Жорж Жезусни танқид қилди

Англия терма жамоаси ва Манчестер Юнайтеднинг собиқ ҳимоячиси Рио Фердинанд Португалия бош мураббийи Жорж Жезуснинг ҳатти-ҳаракатларини кескин танқид қилди. Унинг фикрича, мутахассис Криштиану Роналду билан муносабатларда ҳурматсизлик кўрсатган ва юлдуз футболчига нисбатан ноўрин муносабатда бўлган. Бу ҳолат футбол жамоатчилиги ва ОАВ эътиборини тортиб, жиддий муҳокамаларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, можаро сўнгги Миллатлар лигаси ўйинлари вақтида Португалия терма жамоаси лагерида юзага келган. Ал Насср ҳужумчиси мураббий билан ўзаро тушунмовчиликлар сабабли йиғинни муддатидан олдин тарк этгани айтилмоқда. Норвегияга қарши баҳсда асосий эътибор фахрий футболчининг майдондаги роли атрофида кечди.

Учрашув давомида Криштиану Роналду ўйиннинг сўнгги ярим соатида майдонга тушишга тайёргарлик кўриш учун қизиш машқларини бажаришга кўрсатма олган. Бироқ мураббий охир-оқибат 41 ёшли ҳужумчини майдонга туширмасликка қарор қилди. Реал Мадрид ва Ювентуснинг собиқ юлдузи захира ўриндиғида очиқдан-очиқ норозилик билдирган.

Мураббийнинг қарори ва тактик ўзгаришлар

Жорж Жезус ўйин давомидаги тактик ўзгаришлар унинг режасини ўзгартиришга мажбур қилганини даъво қилди. Шунга қарамай, мазкур тушунтириш мураббий ва футболчи ўртасидаги кескинликни юмшата олмади. Ваҳоланки, терма жамоанинг халқаро майдондаги барқарорлиги учун бундай зиддиятлар салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Рио Фердинанд ўзининг Рио Пресентс подкастида бу вазиятга алоҳида тўхталиб ўтди. Олд Траффордда 2003–2009-йилларда Криштиану Роналду билан бирга тўп сурган собиқ жамоадош мураббийнинг хатти-ҳаракатларини кескин қоралади. У мутахассиснинг футбол афсонасига нисбатан ҳурматсизлик қилганини таъкидлади.

Рио Фердинанднинг кескин баҳоси

Фердинанднинг сўзларига кўра, Жорж Жезус ўзини ўта юқори баҳоламоқда. "Бу мураббий ўзини Алекс Фергюсон ёки Пеп Гвардиола деб ўйлайди. Нима учун у ўзини буюк мураббийлар қаторига қўшишини тушунмаяпман. У Криштиану Роналдуга ўзи муносиб бўлган ҳурматни кўрсатиши керак эди", деди собиқ футболчи.

Экспертнинг фикрича, мураббийнинг футболчилар билан ишлашдаги заифлиги жамоада ноаниқлик муҳитини яратмоқда. Агар Жорж вазиятни юмшатиш учун очиқчасига кечирим сўрамаса, у ўз лавозимидан айрилиши мумкин. Фердинанд мураббий ўз хатосини тан олиши шартлигини қатъий таъкидлади.

Рио ФердинандКриштиану РоналдуЖорж ЖезусПортугалияФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рио Фердинанд Криштиану Роналду ва Хорхе Жезуш можароси ҳақида фикр билдирдиРио Фердинанд Криштиану Роналду ва Хорхе Жезуш можароси ҳақида фикр билдирдиБугун 14:52Рио Фердинанд Криштианунинг кетиши ортидан танқидчиларга «портловчи» жавоб қайтардиРио Фердинанд Криштианунинг кетиши ортидан танқидчиларга «портловчи» жавоб қайтарди2 октябр 18:34Криштиану Роналдунинг терма жамоадаги келажаги сўроқ остида қолдиКриштиану Роналдунинг терма жамоадаги келажаги сўроқ остида қолдиКеча 16:16Жорге Жесус Криштиану Роналдунинг терма жамоадаги келажагига ойдинлик киритдиЖорге Жесус Криштиану Роналдунинг терма жамоадаги келажагига ойдинлик киритдиКеча 10:14Криштиану Роналдунинг тер жамоадан кетиши сиёсий тус олдиКриштиану Роналдунинг тер жамоадан кетиши сиёсий тус олди4 октябр 21:38Криштиану Роналдунинг терма жамоадаги тақдири сўроқ остида қолдиКриштиану Роналдунинг терма жамоадаги тақдири сўроқ остида қолди3 октябр 23:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?