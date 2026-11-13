Криштиану Роналдонинг қизи Алана 9 ёшга тўлди: футболчидан меҳрли табрик!
Роналдо Instagram саҳифасининг ҳикоялар бўлимида байрам учун безатилган хонадон акс этган суратни жойлаштирди. Унга португал тилида «Туғилган кунинг билан, маликажон Алана! Сени жуда яхши кўраман!» дея меҳрга тўла сўзларни ёзиб қолдирди.
Бу сафарги байрам безаклари ҳам эътибордан четда қолмади. Оиланинг Португалиядаги Каскайс шаҳрида жойлашган уйида пушти, оқ ва кумуш рангли шарлар билан чиройли муҳит яратилган. Хонага Алана исми ёзилган катта ҳарфлар, шарлар билан безатилган 9 рақами ва турли совғалар жойлаштирилган. Байрам дастурхонига эса гуллар ва пушти шамлар қўйилган.
Роналдонинг турмуш ўртоғи Георгина Родригес ҳам қизининг туғилган кунидан лавҳаларни ўз саҳифасида бўлишди. У суратлар остига «Менинг маликамсиз тўққиз йил» мазмунидаги изоҳни ёзган.
Маълумот учун, Алана Мартина 2017 йил 12 ноябрда туғилган. У Криштиану Роналдо ва Георгина Родригеснинг илк қизи ҳисобланади. Футболчининг жами беш нафар фарзанди бор: Криштиану Жуниор, эгизаклар Эва ва Матео, Алана ҳамда Белла Эсмералда.
Роналдонинг қизалоғига йўллаган табриги мухлислар эътиборини тортди. Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари ҳам изоҳларда Аланани туғилган куни билан қутлаб, унга бахтли болалик ва қувончли кунлар тилашмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…