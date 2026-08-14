Туркияда имом томоғига ширинлик тиқилган қизалоқни қутқарди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Туркиянинг Измир шаҳрида ёзги Қуръон курсида таҳсил олаётган қизалоқнинг ҳаётини масжид имоми сақлаб қолди. Дарс вақтида унинг томоғига кутилмаганда ширинлик тиқилиб қолиб, қизалоқ ваҳима ичида ёрдам излаб югура бошлаган.
Вазиятни кўрган масжид имоми Muhammed Acar зудлик билан ёрдамга келиб, Геймлих манёврини қўллаган. Натижада қизалоқнинг нафас йўли очилиб, ҳаёти сақлаб қолинган.
Воқеадан сўнг қизнинг аҳволи яхши экани маълум қилинган. Ушбу ҳолат фавқулодда вазиятларда тезкор ва тўғри ҳаракат қилиш нақадар муҳим эканини яна бир бор кўрсатди.
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг
…