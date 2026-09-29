Мушук тўрт ўғрини 45 дақиқа уйга киритмади
Туркияда Мучизе лақабли мушук уй эгаларининг йўқлигидан фойдаланиб, хонадонга киришга уринган тўрт нафар аёлга қаршилик кўрсатди.
Маълум бўлишича, аёллар эшикни бузиб, уйга киришга ҳаракат қилган. Бироқ уларни хонадон остонасида Мучизе кутиб олган. Мушук қарийб 45 дақиқа давомида аёлларга ташланиб, панжалари билан қаршилик кўрсатган ва уларнинг уй ичига киришига йўл қўймаган.
Кутилмаган қаршиликка дуч келган аёллар охир-оқибат ниятидан воз кечган. Улар хонадондан ҳеч қандай буюмни олиб чиқолмай, воқеа жойини тарк этган.
Шу тариқа, хонадон эгалари йўқ пайтда мушук уйни қаровсиз қолдирмаган ва ўғриликнинг олди олинган.
Изоҳлар 0
…