Истанбулдаги кафе қаҳвани "капелнитса" идишларида тақдим этиб, интернетда машҳур бўлди
Туркиянинг Истанбул шаҳридаги кафелардан бири мижозларга қаҳвани ноодатий усулда тақдим этиши билан ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотди. Муассасада анъанавий финжон ва стаканлар ўрнига тиббий томчилатиш тизимига ўхшаш махсус халтачалардан фойдаланилади.
Кафе ходимлари оқ халат кийиб хизмат кўрсатади. Совуқ қаҳва ва турли махсус ичимликлар шаффоф, озиқ-овқат учун мўлжалланган халтачаларга қуйилиб, мижозларга узатилади. Идишларга эса ичимлик таркиби ёзилган ҳазиломуз ёрлиқлар ёпиштирилган. Меҳмонлар қаҳвани халтачага уланган найча орқали ичишади.
Мазкур ғоя ташқи кўриниши билан тиббий муолажаларда ишлатиладиган капелнитсаларни эслатгани сабабли кўпчиликнинг эътиборини тортди. Кафега ташриф буюрган мижозлар ноодатий тақдимот акс этган сурат ва видеоларни ижтимоий тармоқларда улашишни бошлади.
Натижада кафе ҳақидаги тасвирлар тезда оммалашиб, ушбу ўзига хос қаҳвани татиб кўришни истаганлар муассаса олдида навбат ҳосил қила бошлади.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…