Истанбул жаҳаннамида омон қолган «Рома»: ЕЧЛ 1-турида муросасиз дуранглар!
Европа Чемпионлар лигаси янги мавсумининг илк туридаёқ қитъанинг энг қайноқ ва босимга тўла стадионларидан бири — «Шюкрю Саражўғлу»да ҳақиқий тактик ва эмоционал жанг гувоҳига айландик. Римнинг «Рома» клуби сафарда Туркия гиганти «Фенербаҳче» билан тўқнаш келиб, 1:1 ҳисобидаги оғир ва қаҳрамонона дурангни расмийлаштирди. Туркиялик мухлисларнинг қулоқни қоматга келтирувчи босими, таркибдаги юлдузлар тўқнашуви ва иккинчи бўлим бошидаёқ қабул қилинган қақшатқич зарба римликлар иродасини синдира олмади. Бир вақтнинг ўзида Нидерландияда ПСВ Донецкнинг «Шахтёр» клуби мудофаасини ёриб ўтолмади ва бу баҳсда ҳам 1:1 ҳисоби қайд этилди.
Хўш, «Рома» сафида 39-дақиқада гол уриб, жамоани олдинга олиб чиққан қаҳрамон ким бўлди, «Фенербаҳче»нинг қайси легионери мувозанатни тиклади ва ҳар икки жамоанинг юлдузли таркиблари ўйинда қандай из қолдирди?
Триумф ва тубга қулаш: Истанбул қайнатмаси ва Эйндховендаги муроса
1-турнинг ушбу драматик тўқнашувлари турнир жадвалида муҳим очколар тақсимотини бошлаб берди:
Истанбулдаги 1:1 жанг: «Фенербаҳче» ўз майдонида «Рома»га қарши кескин ҳужумкор футбол намойиш этди, бироқ томонлар биттадан гол алмашиб, бир очко билан кифояланди;
Кристантенинг совуққонлиги: 39-дақиқада «бўрилар» етакчиси Брайан Кристанте ҳисобни очиб, бутун стадионни бир лаҳзага сукутга чўмдирди;
Иккинчи бўлимдаги қасос: Танаффусдан қайтиш билан мезбонлар тезкор ҳужум уюштирди ва 48-дақиқада Браун мувозанатни тиклаб, таблода 1:1 ҳисобини ўрнатди;
ПСВнинг кутилмаган дуранги: Нидерландия чемпиони ПСВ ўз майдонида «Шахтёр» билан баҳсда Мендосанинг 45-дақиқадаги голи туфайли мағлубият ёқасига келиб қолди, бироқ Сержиньо Дестнинг голи эвазига якунда мағлубиятдан қутулиб қолди (1:1).
«Ҳаммаси қандай бошланган эди?»: Истанбул босими ва юлдузлар армияси
Ушбу ўйин олдидан «Рома» жиддий руҳий ва тактик синов қаршисида турган эди:
«Фенербаҳче»нинг янги трансфер қудрати: Турк клуби таркибини Эдерсон, Шкриняр, Аке, Н’Голо Канте ва Мейсон Гринвуд каби жаҳон футболининг энг кўзга кўринган юлдузлари билан кучайтириб, бу мавсум ЕЧЛда катта мақсадларни кўзлаган эди;
Шовқин гирдоби: Туркиядаги сафар ўйинлари ҳар доим рақиб учун психологик дўзахга айланади — мезбон мухлисларнинг тўхтовсиз ҳуштаклари ва ҳайқириқлари остида ўйнаш меҳмонлардан темирдек асаб талаб қилар эди;
Римликларнинг эҳтиёткор режаси: Мануэль Пеллегрини бошчилигидаги «Рома» ҳимояни мустаҳкам ушлаб, Пауло Дибала ва Дониэлл Маленнинг қарши ҳужумдаги тезлигига таянишга қарор қилди.
Синдирилмас ирода: Рим мудофааси ва юлдузларга қарши жасорат
Мезбонларнинг иккинчи бўлимда босими икки баробар ошганига қарамай, «Рома» майдонда ҳақиқий матонат кўрсатди:
Кристанте ва Свилар сейвлари: Гол муаллифи Кристанте нафақат ҳужумда, балки ҳимояда ҳам фидойилик кўрсатди, дарвозабон Свилар эса турк клуби юлдузларининг кетма-кет зарбаларини бартараф этди;
Лукаку майдонга тушганда: 72-дақиқада «Фенербаҳче» сафида собиқ «Рома» ҳужумчиси Ромелу Лукаку майдонга туширилди ва римликлар мудофааси учун ҳақиқий даҳшатли дақиқалар бошланди;
Охирги нафасгача мудофаа: Манчини, Н’Дика ва Эрмосодан иборат мудофаа учлиги туркияликларнинг ёпирилма ҳужумларини мардонавор қайтариб, жамоага қимматли очкони сақлаб қолди.
«Истанбулдаги каби босим остида ҳар қандай жамоа ҳам синмай қола олмайди. Бугун майдонда фақат футбол эмас, ҳақиқий ирода ва характер жанги бўлди», — дея таъкидлади Европа спорти таҳлилчилари.
Тарихий кўрсаткич ва гуруҳдаги янги мувозанат
Ушбу дуранг ҳар икки жамоа учун турнирнинг стартида катта аҳамиятга эга. Сафардан олинган бир очко «Рома» учун муваффақиятли старт сифатида қабул қилинса, «Фенербаҳче» учун ўз майдонида йўқотилган икки очко кейинги турларда босимни оширади. ПСВ ва «Шахтёр» баҳсидаги кутилмаган 1:1 натижаси эса гуруҳдаги кураш мутлақо очиқ эканини ва ҳар бир очко олтинга тенглашишини яққол кўрсатди.
Сизнингча, «Рома» Истанбул сафаридан бир очкони тортиб олиб, ўз мақсадига эришдими ёки Канте, Гринвуд ва Лукаку сингари юлдузларга эга «Фенербаҳче» бу ўйинда ғалабага кўпроқ ҳақлимиди? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ЕЧЛнинг қайноқ баҳслари таҳлилини барча футбол ихлосмандларига улашинг!
…