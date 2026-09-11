Истанбул жаҳаннамида омон қолган «Рома»: ЕЧЛ 1-турида муросасиз дуранглар!

·4·Спорт
Истанбул жаҳаннамида омон қолган «Рома»: ЕЧЛ 1-турида муросасиз дуранглар!

Европа Чемпионлар лигаси янги мавсумининг илк туридаёқ қитъанинг энг қайноқ ва босимга тўла стадионларидан бири — «Шюкрю Саражўғлу»да ҳақиқий тактик ва эмоционал жанг гувоҳига айландик. Римнинг «Рома» клуби сафарда Туркия гиганти «Фенербаҳче» билан тўқнаш келиб, 1:1 ҳисобидаги оғир ва қаҳрамонона дурангни расмийлаштирди. Туркиялик мухлисларнинг қулоқни қоматга келтирувчи босими, таркибдаги юлдузлар тўқнашуви ва иккинчи бўлим бошидаёқ қабул қилинган қақшатқич зарба римликлар иродасини синдира олмади. Бир вақтнинг ўзида Нидерландияда ПСВ Донецкнинг «Шахтёр» клуби мудофаасини ёриб ўтолмади ва бу баҳсда ҳам 1:1 ҳисоби қайд этилди.

Хўш, «Рома» сафида 39-дақиқада гол уриб, жамоани олдинга олиб чиққан қаҳрамон ким бўлди, «Фенербаҳче»нинг қайси легионери мувозанатни тиклади ва ҳар икки жамоанинг юлдузли таркиблари ўйинда қандай из қолдирди?

Триумф ва тубга қулаш: Истанбул қайнатмаси ва Эйндховендаги муроса

1-турнинг ушбу драматик тўқнашувлари турнир жадвалида муҳим очколар тақсимотини бошлаб берди:

  • Истанбулдаги 1:1 жанг: «Фенербаҳче» ўз майдонида «Рома»га қарши кескин ҳужумкор футбол намойиш этди, бироқ томонлар биттадан гол алмашиб, бир очко билан кифояланди;

  • Кристантенинг совуққонлиги: 39-дақиқада «бўрилар» етакчиси Брайан Кристанте ҳисобни очиб, бутун стадионни бир лаҳзага сукутга чўмдирди;

  • Иккинчи бўлимдаги қасос: Танаффусдан қайтиш билан мезбонлар тезкор ҳужум уюштирди ва 48-дақиқада Браун мувозанатни тиклаб, таблода 1:1 ҳисобини ўрнатди;

  • ПСВнинг кутилмаган дуранги: Нидерландия чемпиони ПСВ ўз майдонида «Шахтёр» билан баҳсда Мендосанинг 45-дақиқадаги голи туфайли мағлубият ёқасига келиб қолди, бироқ Сержиньо Дестнинг голи эвазига якунда мағлубиятдан қутулиб қолди (1:1).

«Ҳаммаси қандай бошланган эди?»: Истанбул босими ва юлдузлар армияси

Ушбу ўйин олдидан «Рома» жиддий руҳий ва тактик синов қаршисида турган эди:

  • «Фенербаҳче»нинг янги трансфер қудрати: Турк клуби таркибини Эдерсон, Шкриняр, Аке, Н’Голо Канте ва Мейсон Гринвуд каби жаҳон футболининг энг кўзга кўринган юлдузлари билан кучайтириб, бу мавсум ЕЧЛда катта мақсадларни кўзлаган эди;

  • Шовқин гирдоби: Туркиядаги сафар ўйинлари ҳар доим рақиб учун психологик дўзахга айланади — мезбон мухлисларнинг тўхтовсиз ҳуштаклари ва ҳайқириқлари остида ўйнаш меҳмонлардан темирдек асаб талаб қилар эди;

  • Римликларнинг эҳтиёткор режаси: Мануэль Пеллегрини бошчилигидаги «Рома» ҳимояни мустаҳкам ушлаб, Пауло Дибала ва Дониэлл Маленнинг қарши ҳужумдаги тезлигига таянишга қарор қилди.

Синдирилмас ирода: Рим мудофааси ва юлдузларга қарши жасорат

Мезбонларнинг иккинчи бўлимда босими икки баробар ошганига қарамай, «Рома» майдонда ҳақиқий матонат кўрсатди:

  • Кристанте ва Свилар сейвлари: Гол муаллифи Кристанте нафақат ҳужумда, балки ҳимояда ҳам фидойилик кўрсатди, дарвозабон Свилар эса турк клуби юлдузларининг кетма-кет зарбаларини бартараф этди;

  • Лукаку майдонга тушганда: 72-дақиқада «Фенербаҳче» сафида собиқ «Рома» ҳужумчиси Ромелу Лукаку майдонга туширилди ва римликлар мудофааси учун ҳақиқий даҳшатли дақиқалар бошланди;

  • Охирги нафасгача мудофаа: Манчини, Н’Дика ва Эрмосодан иборат мудофаа учлиги туркияликларнинг ёпирилма ҳужумларини мардонавор қайтариб, жамоага қимматли очкони сақлаб қолди.

«Истанбулдаги каби босим остида ҳар қандай жамоа ҳам синмай қола олмайди. Бугун майдонда фақат футбол эмас, ҳақиқий ирода ва характер жанги бўлди», — дея таъкидлади Европа спорти таҳлилчилари.

Тарихий кўрсаткич ва гуруҳдаги янги мувозанат

Ушбу дуранг ҳар икки жамоа учун турнирнинг стартида катта аҳамиятга эга. Сафардан олинган бир очко «Рома» учун муваффақиятли старт сифатида қабул қилинса, «Фенербаҳче» учун ўз майдонида йўқотилган икки очко кейинги турларда босимни оширади. ПСВ ва «Шахтёр» баҳсидаги кутилмаган 1:1 натижаси эса гуруҳдаги кураш мутлақо очиқ эканини ва ҳар бир очко олтинга тенглашишини яққол кўрсатди.

Сизнингча, «Рома» Истанбул сафаридан бир очкони тортиб олиб, ўз мақсадига эришдими ёки Канте, Гринвуд ва Лукаку сингари юлдузларга эга «Фенербаҳче» бу ўйинда ғалабага кўпроқ ҳақлимиди? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ЕЧЛнинг қайноқ баҳслари таҳлилини барча футбол ихлосмандларига улашинг!

Европа Чемпионлар лигиФенербаҳчеРомаПСВШахтёрИстанбулТуркия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ҳеч қачон қайтмайман!»: Истанбулдаги 1:1 ҳисобидан сўнг Исмоил Картал истеъфо берди«Ҳеч қачон қайтмайман!»: Истанбулдаги 1:1 ҳисобидан сўнг Исмоил Картал истеъфо бердиБугун, 07:15Раҳмоналиев «МЮ»га қарши майдонга тушди — ЕЧЛ 1-турида сенсацион голларРаҳмоналиев «МЮ»га қарши майдонга тушди — ЕЧЛ 1-турида сенсацион голларБугун, 06:57Роналду «Ан-Наср»га ғалаба келтириб, сирли мурожаат йўллади — фаолиятидаги 979-гол!Роналду «Ан-Наср»га ғалаба келтириб, сирли мурожаат йўллади — фаолиятидаги 979-гол!Кеча, 21:43«Динамо» ўз майдонида «Қизилқум»ни мағлубиятга учратди«Динамо» ўз майдонида «Қизилқум»ни мағлубиятга учратдиКеча, 21:37«Андижон» 90+1-дақиқада «Қўқон-1912»ни мағлуб этди: Стадионни ларзага солган голлар!«Андижон» 90+1-дақиқада «Қўқон-1912»ни мағлуб этди: Стадионни ларзага солган голлар!Кеча, 21:31Баҳодир Жалолов WBC рейтингида яна кўтарилди: У кучли ўнликка яқинлашмоқдаБаҳодир Жалолов WBC рейтингида яна кўтарилди: У кучли ўнликка яқинлашмоқдаКеча, 20:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди