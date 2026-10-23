Қирғизистон президенти Садир Жапаров қабулига кира олмаган фуқарога қандай жавоб берди?
Қирғизистон Республикаси Президенти Садир Жапаров шахсий қабулига кира олмаётганидан норози бўлиб шикоят қилган фуқаронинг эътирозига очиқ ва кескин муносабат билдирди.
Давлат раҳбари ўз мурожаатида мамлакат аҳолиси сони ҳамда президент сифатидаги вақт ресурслари чекланганини таъкидлаб, ўзининг кунлик ўта тиғиз иш жадвали ҳақидаги тафсилотларни ошкор қилди.
«Олдимга келган ҳар бир кишини қабул қилолмайман»: Президентнинг жавоби
Садир Жапаров фуқароларнинг шикоятларига жавоб қайтарар экан, ҳар бир масалани шахсан президент орқали ҳал қилиш имконсиз эканини тушунтирди:
Масъулият ва нисбат: «Сизлар 7,5 миллион кишисиз, мен эса биттаман. Менинг олдимга келган ҳар бир фуқарони шахсан қабул қилишга жисмонан имкон йўқ;
Қатъий иш тартиби: Менда аниқ белгиланган давлат аҳамиятига молик иш жадвали мавжуд ва фаолиятим шу асосда олиб борилади», — дея таъкидлади Жапаров.
Кунига атиги 4 соат уйқу ва 20 соатлик меҳнат
Давлат раҳбари ўз соғлиғи ва кун тартиби ҳақида ҳам тўхталиб, суткасига ниҳоятда кам ухлашини қайд этди:
Иш юкламаси: «Шундоқ ҳам бир суткадаги 24 соат вақтнинг атиги 4 соатида ухлайман, қолган 20 соатини эса тўлиқ ишда, хизмат вазифаларини бажаришда ўтказаман», — деди Қирғизистон президенти.
Садир Жапаровнинг фуқаро билан очиқ ва тўғридан-тўғри тарздаги ушбу суҳбати ижтимоий тармоқлар ҳамда Марказий Осиё жамоатчилиги орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
Изоҳлар 0
…