Қирғизистон президенти Садир Жапаров қабулига кира олмаган фуқарога қандай жавоб берди?

·66·Дунё
Қирғизистон президенти Садир Жапаров қабулига кира олмаган фуқарога қандай жавоб берди?

Қирғизистон Республикаси Президенти Садир Жапаров шахсий қабулига кира олмаётганидан норози бўлиб шикоят қилган фуқаронинг эътирозига очиқ ва кескин муносабат билдирди.

Давлат раҳбари ўз мурожаатида мамлакат аҳолиси сони ҳамда президент сифатидаги вақт ресурслари чекланганини таъкидлаб, ўзининг кунлик ўта тиғиз иш жадвали ҳақидаги тафсилотларни ошкор қилди.

«Олдимга келган ҳар бир кишини қабул қилолмайман»: Президентнинг жавоби

Садир Жапаров фуқароларнинг шикоятларига жавоб қайтарар экан, ҳар бир масалани шахсан президент орқали ҳал қилиш имконсиз эканини тушунтирди:

  • Масъулият ва нисбат: «Сизлар 7,5 миллион кишисиз, мен эса биттаман. Менинг олдимга келган ҳар бир фуқарони шахсан қабул қилишга жисмонан имкон йўқ;

  • Қатъий иш тартиби: Менда аниқ белгиланган давлат аҳамиятига молик иш жадвали мавжуд ва фаолиятим шу асосда олиб борилади», — дея таъкидлади Жапаров.

Кунига атиги 4 соат уйқу ва 20 соатлик меҳнат

Давлат раҳбари ўз соғлиғи ва кун тартиби ҳақида ҳам тўхталиб, суткасига ниҳоятда кам ухлашини қайд этди:

  • Иш юкламаси: «Шундоқ ҳам бир суткадаги 24 соат вақтнинг атиги 4 соатида ухлайман, қолган 20 соатини эса тўлиқ ишда, хизмат вазифаларини бажаришда ўтказаман», — деди Қирғизистон президенти.

Садир Жапаровнинг фуқаро билан очиқ ва тўғридан-тўғри тарздаги ушбу суҳбати ижтимоий тармоқлар ҳамда Марказий Осиё жамоатчилиги орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Садир ЖапаровҚирғизистонПрезидент маъмурияти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Путиннинг олдига ёлғиз бордим»: Садир Жапаров шов-шувли тафсилотларни очиқлади«Путиннинг олдига ёлғиз бордим»: Садир Жапаров шов-шувли тафсилотларни очиқлади14 август 21:49Қирғизистонда марҳумларни кремация қилиш тақиқландиҚирғизистонда марҳумларни кремация қилиш тақиқланди4 август 18:00Иссиқкўлда тарихий келишув: Ўзбекистон Президенти ташрифи якунландиИссиқкўлда тарихий келишув: Ўзбекистон Президенти ташрифи якунланди1 август 23:28Муҳим учрашув: Шавкат Мирзиёев Қирғизистондаги халқаро тадбирларга таклиф этилдиМуҳим учрашув: Шавкат Мирзиёев Қирғизистондаги халқаро тадбирларга таклиф этилди30 июл 23:19Иссиқкўлда янги туризм магнити: президентлар илк халқаро голф клубини очдиИссиқкўлда янги туризм магнити: президентлар илк халқаро голф клубини очди30 июл 22:46Хушхабар: Фуқароларнинг мажбурий рўйхатдан ўтиш муддати узайтирилдиХушхабар: Фуқароларнинг мажбурий рўйхатдан ўтиш муддати узайтирилди30 июл 22:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди