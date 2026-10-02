Қирғизистон илк миллий сунъий йўлдошини коинотга учирди: Садир Жапаров шахсан кузатди

·5·Дунё
Қирғизистон илк миллий сунъий йўлдошини коинотга учирди: Садир Жапаров шахсан кузатди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қирғизистон ўзининг илк миллий сунъий йўлдошини муваффақиятли тарзда коинотга учириб, космик давлатлар қаторидан жой олди.
  • Ушбу тарихий воқеани кузатиш учун Қирғизистон президенти Садир Жапаров шахсан АҚШга ташриф буюрди.
  • Сунъий йўлдош SpaceX компаниясининг «Falcon 9» ракета-ташувчиси ёрдамида Калифорниядаги Ванденберг ҳарбий-ҳаво кучлари базасидан фазога олиб чиқилди.

Марказий Осиё минтақасининг коинотни забт этиш сари ташлаган қадамлари яна бир улкан тарихий ғалаба билан бойиди! Қирғизистон Республикаси ўзининг илк миллий сунъий йўлдошини муваффақиятли тарзда очиқ коинотга учириб, расман космик давлатлар қаторидан жой олди. Ушбу муҳим тарихий воқеани ўз кўзи билан кўриш ва қўллаб-қувватлаш мақсадида Қирғизистон президенти Садир Жапаров шахсан АҚШга ташриф буюриб, учириш жараёнида бевосита иштирок этди. Хўш, биринчи қирғиз сунъий йўлдоши қайси ракета ёрдамида фазога олиб чиқилди ва у мамлакат учун қандай стратегик вазифаларни бажаради?

Илон Маскнинг ракетаси ва Калифорниядаги старт

Ушбу тарихий миссия Илон Маск асос солган дунёнинг энг етакчи хусусий космик компанияси билан ҳамкорликда амалга оширилди:

  • Космодром танлови: Сунъий йўлдош АҚШнинг Калифорния штатида жойлашган машҳур Ванденберг ҳарбий-ҳаво кучлари базасидан коинот сари кўтарилди;

  • Falcon 9 қудрати: Қирғизистоннинг илк космик аппаратини орбитага олиб чиқиш вазифаси SpaceX компаниясининг ишончли ва кўп марталик «Falcon 9» оғир ракета-ташувчисига ишониб топширилди;

  • Президент иштироки: Қирғизистон етакчиси Садир Жапаров ушбу тарихий лаҳзаларни АҚШдаги учириш маросими марказидан туриб шахсан кузатиб борди;

  • Орбитага чиқиш: Ракета белгиланган вақтда муваффақиятли кўтарилиб, аппаратни фазовий орбитага эсон-омон жойлаштирди.

Қирғизистон учун коинот эшиги очилди

«Қирғизистоннинг илк миллий аппаратининг коинотга чиқарилиши нафақат мамлакат илм-фани ва технологиясининг энг катта ютуғи, балки минтақавий хавфсизлик, алоқа ва ерни масофадан кузатиш соҳасида янги давр бошланишини англатади».

Мазкур тарихий қадам келгусида қишлоқ хўжалиги, экология ва табиий офатларни мониторинг қилишда мамлакатнинг ўз мустақил маълумотлар манбасига эга бўлишини таъминлайди.

Илк қирғиз сунъий йўлдоши парвози (Жадвал)

Мезон / Кўрсаткич

Расмий маълумотлар ва фактлар

Аппарат мақоми

Қирғизистон тарихидаги илк миллий сунъий йўлдош

Ташувчи ракета

Falcon 9 (Илон Маскнинг SpaceX компанияси)

Старт майдончаси

Ванденберг ҳарбий-ҳаво кучлари базаси (Калифорния, АҚШ)

Олий даражали меҳмон

Қирғизистон президенти Садир Жапаров шахсан иштирок этди

Асосий мақсад

Миллий илм-фанни ривожлантириш ва космик мониторинг тизимини йўлга қўйиш

Сизнингча, Марказий Осиё давлатларининг коинот соҳасидаги бундай юришлари минтақа тараққиётига қандай таъсир кўрсатади? Қирғизистоннинг ўз сунъий йўлдошига эга бўлишини қандай баҳолайсиз?

Ўз табрикларингиз ва фикр-мулоҳазангизни пастда изоҳларда қолдиринг ҳамда қардош халқнинг ушбу улкан тарихий муваффақиятини дўстларингизга Телеграм орқали юборинг!

КиргизстанSpaceXFalcon 9Садир Жапаров
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тимати Қирғизистон орқали Россияга энг ноёб Bugatti W16 Mistral гиперкарини олиб кирдиТимати Қирғизистон орқали Россияга энг ноёб Bugatti W16 Mistral гиперкарини олиб кирди24 сентябр 18:31Тошкентда йил тўйи: Қирғизистонлик собиқ амалдор ўғлига дабдабали тўй қилдиТошкентда йил тўйи: Қирғизистонлик собиқ амалдор ўғлига дабдабали тўй қилди10 сентябр 14:27SpaceX Falcon 9 ракетаси орбитага 130 та космик аппаратни муваффақиятли чиқардиSpaceX Falcon 9 ракетаси орбитага 130 та космик аппаратни муваффақиятли чиқардиБугун 02:27SpaceX Falcon 9 ракета учун буюртмаларни тўхтатдиSpaceX Falcon 9 ракета учун буюртмаларни тўхтатди22 сентябр 00:51SpaceX навбатдаги Starlink сунъий йўлдошларини орбитага муваффақиятли чиқардиSpaceX навбатдаги Starlink сунъий йўлдошларини орбитага муваффақиятли чиқарди7 сентябр 15:56SpaceX яна 29 та Starlink сунъий йўлдошини орбитага муваффақиятли чиқардиSpaceX яна 29 та Starlink сунъий йўлдошини орбитага муваффақиятли чиқарди22 август 02:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота