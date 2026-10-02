Қирғизистон илк миллий сунъий йўлдошини коинотга учирди: Садир Жапаров шахсан кузатди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қирғизистон ўзининг илк миллий сунъий йўлдошини муваффақиятли тарзда коинотга учириб, космик давлатлар қаторидан жой олди.
- Ушбу тарихий воқеани кузатиш учун Қирғизистон президенти Садир Жапаров шахсан АҚШга ташриф буюрди.
- Сунъий йўлдош SpaceX компаниясининг «Falcon 9» ракета-ташувчиси ёрдамида Калифорниядаги Ванденберг ҳарбий-ҳаво кучлари базасидан фазога олиб чиқилди.
Марказий Осиё минтақасининг коинотни забт этиш сари ташлаган қадамлари яна бир улкан тарихий ғалаба билан бойиди! Қирғизистон Республикаси ўзининг илк миллий сунъий йўлдошини муваффақиятли тарзда очиқ коинотга учириб, расман космик давлатлар қаторидан жой олди. Ушбу муҳим тарихий воқеани ўз кўзи билан кўриш ва қўллаб-қувватлаш мақсадида Қирғизистон президенти Садир Жапаров шахсан АҚШга ташриф буюриб, учириш жараёнида бевосита иштирок этди. Хўш, биринчи қирғиз сунъий йўлдоши қайси ракета ёрдамида фазога олиб чиқилди ва у мамлакат учун қандай стратегик вазифаларни бажаради?
Илон Маскнинг ракетаси ва Калифорниядаги старт
Ушбу тарихий миссия Илон Маск асос солган дунёнинг энг етакчи хусусий космик компанияси билан ҳамкорликда амалга оширилди:
Космодром танлови: Сунъий йўлдош АҚШнинг Калифорния штатида жойлашган машҳур Ванденберг ҳарбий-ҳаво кучлари базасидан коинот сари кўтарилди;
Falcon 9 қудрати: Қирғизистоннинг илк космик аппаратини орбитага олиб чиқиш вазифаси SpaceX компаниясининг ишончли ва кўп марталик «Falcon 9» оғир ракета-ташувчисига ишониб топширилди;
Президент иштироки: Қирғизистон етакчиси Садир Жапаров ушбу тарихий лаҳзаларни АҚШдаги учириш маросими марказидан туриб шахсан кузатиб борди;
Орбитага чиқиш: Ракета белгиланган вақтда муваффақиятли кўтарилиб, аппаратни фазовий орбитага эсон-омон жойлаштирди.
Қирғизистон учун коинот эшиги очилди
«Қирғизистоннинг илк миллий аппаратининг коинотга чиқарилиши нафақат мамлакат илм-фани ва технологиясининг энг катта ютуғи, балки минтақавий хавфсизлик, алоқа ва ерни масофадан кузатиш соҳасида янги давр бошланишини англатади».
Мазкур тарихий қадам келгусида қишлоқ хўжалиги, экология ва табиий офатларни мониторинг қилишда мамлакатнинг ўз мустақил маълумотлар манбасига эга бўлишини таъминлайди.
Илк қирғиз сунъий йўлдоши парвози (Жадвал)
Мезон / Кўрсаткич
Расмий маълумотлар ва фактлар
Аппарат мақоми
Қирғизистон тарихидаги илк миллий сунъий йўлдош
Ташувчи ракета
Falcon 9 (Илон Маскнинг SpaceX компанияси)
Старт майдончаси
Ванденберг ҳарбий-ҳаво кучлари базаси (Калифорния, АҚШ)
Олий даражали меҳмон
Қирғизистон президенти Садир Жапаров шахсан иштирок этди
Асосий мақсад
Миллий илм-фанни ривожлантириш ва космик мониторинг тизимини йўлга қўйиш
Сизнингча, Марказий Осиё давлатларининг коинот соҳасидаги бундай юришлари минтақа тараққиётига қандай таъсир кўрсатади? Қирғизистоннинг ўз сунъий йўлдошига эга бўлишини қандай баҳолайсиз?
Ўз табрикларингиз ва фикр-мулоҳазангизни пастда изоҳларда қолдиринг ҳамда қардош халқнинг ушбу улкан тарихий муваффақиятини дўстларингизга Телеграм орқали юборинг!
Изоҳлар 0
…