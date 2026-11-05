Садир Жапаровдан кескин ташаббус: Қирғизистон энергетик ичимликлардан воз кечмоқчи

·75·Дунё
Садир Жапаровдан кескин ташаббус: Қирғизистон энергетик ичимликлардан воз кечмоқчи
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қирғизистон президенти Садир Жапаров мамлакатда энергетик ичимликларни ишлаб чиқариш ва импорт қилишни тўлиқ тақиқлаш бўйича Вазирлар Маҳкамасига қатъий топшириқ берди.
  • Давлат раҳбари ушбу чорани ёш авлод ўртасида хавфли қарамликнинг олдини олиш ҳамда миллат генофондини асраш мақсадида зарур деб ҳисоблайди.
  • Ҳукуматга масалани таҳлил қилиш учун бир ой, чекловларни қонуний жорий этиш учун эса олти ой муҳлат ажратилди.

Қирғизистон президенти Садир Жапаров мамлакат Вазирлар Маҳкамасига бир ой муҳлат ичида энергетик ичимликларни ишлаб чиқариш ва четдан олиб киришни (импортни) тўлиқ тақиқлаш масаласини кўриб чиқиш бўйича қатъий топшириқ берди. Давлат раҳбари ушбу маҳсулотлар аҳоли, айниқса ёш авлод ўртасида хавфли қарамликни келтириб чиқараётганини ва келажак генофондига рахна солаётганини таъкидлади.

«Ушбу ичимликлар аста-секин қарамликни келтириб чиқариши мумкин. Уларни истеъмол қилиш одатга айланиб, одам кейинчалик улардан воз кеча олмай қолади. Нафақат касалликлар оқибатларига қарши курашиш, балки уларнинг олдини олиш ва комплекс тезкор чоралар кўриш вақти келди, деб ҳисоблайман», — дея қайд этди Садир Жапаров.

Ташаббус сабаблари ва ижро муҳлатлари

Давлат раҳбари қўйган талаб ва режаларнинг асосий муддатлари белгилаб берилди:

  • Фуқаролар саломатлиги устуворлиги: Бош мақсад — энергетик ичимликларни кундалик одатга айлантириб олишнинг олдини олиш ва жамиятни эҳтимолий оғир касалликлар хавфидан ҳимоя қилиш;

  • Босқичма-босқич муҳлатлар: Вазирлар Маҳкамасига муаммони тўлиқ таҳлил қилиб, ўрганиб чиқиш учун бир ой муҳлат, қонунчилик доирасида тегишли тартибга солиш ва чеклов чораларини тўлиқ жорий этиш учун эса олти ой вақт ажратилди.

Ваҳимали рақамлар: Истеъмол ва бозор ҳажми қандай?

Қирғизистонда энергетик ичимликлар савдоси ва истеъмоли сўнгги йилларда мисли кўрилмаган даражада ошиб кетган:

  • 2025 йилги даҳшатли кўрсаткич: Биргина 2025 йилнинг ўзида мамлакат бўйича 54 миллион 199 минг литр (тахминан 129 миллион қути/банка) энергетик ичимлик истеъмол қилинган;

  • 2026 йилги ўсиш суръати: 2026 йилнинг дастлабки олти ойидаёқ бу рақам 36 миллион 83 минг литрдан (қарийб 85,9 миллион банка) ошиб кетди;

  • Ишлаб чиқариш ва импорт ҳажми: 2025 йилда республиканинг ўзида 25 миллион 263 минг литр маҳсулот ишлаб чиқарилган бўлса, ЕОИИ давлатларидан 28 миллион 430 минг литр, бошқа хорижий мамлакатлардан эса 1 миллион 239 минг литр ичимлик импорт қилинган.

1,5 миллиард сомлик йўқотиш: «Саломатлик пул билан баҳоланмайди»

Кутилаётган чеклов республика бюджетига молиявий жиҳатдан сезиларли таъсир кўрсатади, аммо расмий ҳукумат танлови инсон ҳаёти томонида:

  • Бюджет йўқотишлари: Дастлабки таҳлилларга кўра, тўлиқ тақиқ амалга кирса, давлат ғазнаси солиқ тушумларидан тахминан 1,5 миллиард сом (қарийб 17,15 миллион доллар) маблағ йўқотиши мумкин;

  • Президентдан қатъий жавоб: Президент Садир Жапаров ушбу йўқотишларга қарамай, миллатнинг соғлом келажаги ҳар қандай пул ва молиявий даромаддан устун туришини қатъий билдирди.

Садир ЖапаровҚирғизистонэнергетик ичимликларВазирлар Маҳкамаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қирғизистонда вилоят ва туманлар тугатилиб, ўрнига 20 дан ортиқ аймоқ ташкил этиладиҚирғизистонда вилоят ва туманлар тугатилиб, ўрнига 20 дан ортиқ аймоқ ташкил этилади28 октябр 23:48Садир Жапаров оғир хаста акасига буйрагини бермоқчи бўлган маҳбусни қамоқдан чиқармоқдаСадир Жапаров оғир хаста акасига буйрагини бермоқчи бўлган маҳбусни қамоқдан чиқармоқда26 октябр 13:03Қирғизистон президенти Садир Жапаров қабулига кира олмаган фуқарога қандай жавоб берди?Қирғизистон президенти Садир Жапаров қабулига кира олмаган фуқарога қандай жавоб берди?23 октябр 16:05Келажакни хавф остига қўяди: Энергетик ичимликларнинг яширин хавфи фош бўлдиКелажакни хавф остига қўяди: Энергетик ичимликларнинг яширин хавфи фош бўлди30 октябр 21:23«Путиннинг олдига ёлғиз бордим»: Садир Жапаров шов-шувли тафсилотларни очиқлади«Путиннинг олдига ёлғиз бордим»: Садир Жапаров шов-шувли тафсилотларни очиқлади14 август 21:49Қирғизистонда марҳумларни кремация қилиш тақиқландиҚирғизистонда марҳумларни кремация қилиш тақиқланди4 август 18:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди