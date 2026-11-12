Садир Жапаров қирғизлар ва ўзбеклар ўртасида низо чиқаришга уринишлар ҳақида гапирди
Қирғизистон Республикаси Президенти Садир Жапаров мамлакатда келаси йилнинг январь ойида бўлиб ўтадиган президентлик сайловини барбод қилиш мақсадида қирғиз ва ўзбек халқлари ўртасида миллатлараро низо келтириб чиқаришга уринишлар бўлиши мумкинлигидан қаттиқ огоҳлантирди. Давлат раҳбари икки қардош халқни ҳар қандай иғвогарона хабарларга ишонмасликка ва тинчликни сақлашга чақирди.
«Қўйнида тоши бор» сиёсатчиларнинг режалари
Президентнинг ижтимоий тармоқларда ёзишича, «қўйнида тоши бор» инсофсиз сиёсатчилар республика жанубида миллатлараро можаро қўзғатиш режаларини муҳокама қилмоқда. Бундай маълумотлар бир қатор ишончли манбалардан келиб тушган.
Жапаровнинг сўзларига кўра, провокаторлар одамларнинг ҳис-туйғулари билан ўйнашиб, миллий ғурурига тегадиган ёлғон миш-мишларни тарқатиш орқали сунъий равишда келишмовчиликлар келтириб чиқаришмоқчи. У 1990- ва 2010- йиллардаги аянчли фожиаларни эслатиб ўтиб, ўшанда оддий оилаларнинг фарзандлари жабр кўргани, ташкилотчилар эса четда қолиб кетганини таъкидлади.
Муҳим жиҳатлар ва омиллар
Тафсилотлар
Хавф манбаси
Президентлик сайловини барбод қилишга уринаётган «инсофсиз сиёсатчилар»
Хавфли йўналиш
Қирғизлар ва ўзбеклар ўртасида миллатлараро низо келтириб чиқариш
Ташқи/иқтисодий омил
«Хитой — Қирғизистон — Ўзбекистон» темир йўли қурилишидан хавфсираётганлар
Давлатнинг позицияси
Ҳар қандай тартибсизликка қарши бир-икки кунда чора кўришга куч етади
Хитой — Қирғизистон — Ўзбекистон темир йўли ва янги иғволар
Давлат раҳбарининг қайд этишича, илгари бошқа бузғунчи ғоялар иш бермагач, ғанимлар икки қардош халқни бир-биридан ажратиш режаларига ўтишган. Улар орасида «Хитой — Қирғизистон — Ўзбекистон» темир йўли қурилишининг якунланишидан хавфсираётган узоқни кўра олмайдиган кимсалар ҳам бор.
Давлатнинг қатъий жавоби ва оқсоқолларга мурожаат
Садир Жапаров мамлакат оқсоқолларига мурожаат қилиб, 20–25 ёшдаги қизиққон ёшларни огоҳлантиришни илтимос қилди. Шу билан бирга, у бугунги Қирғизистон аввалгидек ожиз эмаслигини, хавфли вазият юзага келса, давлат тартибсизликларга бир неча кун ичида чек қўйишга қодирлигини қатъият билан билдирди.
Президент ҳуқуқ-тартибот идораларининг техник имкониятлари юқори эканлигини, ўн минглаб видеокамералар ишлаб турганини ва ҳар қандай жиноий режа 40 дақиқа ичида фош этилишини эслатиб, қонунбузарларни ноқонуний ҳаракатларни тўхтатишга чақирди.
Сизнингча, икки қардош халқ ўртасидаги аҳилликка раҳна солишга уринаётганларга қарши курашишда жамоатчилик ва ёшларнинг ўрни қандай бўлиши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…