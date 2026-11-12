Садир Жапаров қирғизлар ва ўзбеклар ўртасида низо чиқаришга уринишлар ҳақида гапирди

2 дақиқа ўқиш8
Садир Жапаров қирғизлар ва ўзбеклар ўртасида низо чиқаришга уринишлар ҳақида гапирди

Қирғизистон Республикаси Президенти Садир Жапаров мамлакатда келаси йилнинг январь ойида бўлиб ўтадиган президентлик сайловини барбод қилиш мақсадида қирғиз ва ўзбек халқлари ўртасида миллатлараро низо келтириб чиқаришга уринишлар бўлиши мумкинлигидан қаттиқ огоҳлантирди. Давлат раҳбари икки қардош халқни ҳар қандай иғвогарона хабарларга ишонмасликка ва тинчликни сақлашга чақирди.

«Қўйнида тоши бор» сиёсатчиларнинг режалари

Президентнинг ижтимоий тармоқларда ёзишича, «қўйнида тоши бор» инсофсиз сиёсатчилар республика жанубида миллатлараро можаро қўзғатиш режаларини муҳокама қилмоқда. Бундай маълумотлар бир қатор ишончли манбалардан келиб тушган.

Жапаровнинг сўзларига кўра, провокаторлар одамларнинг ҳис-туйғулари билан ўйнашиб, миллий ғурурига тегадиган ёлғон миш-мишларни тарқатиш орқали сунъий равишда келишмовчиликлар келтириб чиқаришмоқчи. У 1990- ва 2010- йиллардаги аянчли фожиаларни эслатиб ўтиб, ўшанда оддий оилаларнинг фарзандлари жабр кўргани, ташкилотчилар эса четда қолиб кетганини таъкидлади.

Муҳим жиҳатлар ва омиллар

Тафсилотлар

Хавф манбаси

Президентлик сайловини барбод қилишга уринаётган «инсофсиз сиёсатчилар»

Хавфли йўналиш

Қирғизлар ва ўзбеклар ўртасида миллатлараро низо келтириб чиқариш

Ташқи/иқтисодий омил

«Хитой — Қирғизистон — Ўзбекистон» темир йўли қурилишидан хавфсираётганлар

Давлатнинг позицияси

Ҳар қандай тартибсизликка қарши бир-икки кунда чора кўришга куч етади

Хитой — Қирғизистон — Ўзбекистон темир йўли ва янги иғволар

Давлат раҳбарининг қайд этишича, илгари бошқа бузғунчи ғоялар иш бермагач, ғанимлар икки қардош халқни бир-биридан ажратиш режаларига ўтишган. Улар орасида «Хитой — Қирғизистон — Ўзбекистон» темир йўли қурилишининг якунланишидан хавфсираётган узоқни кўра олмайдиган кимсалар ҳам бор.

Давлатнинг қатъий жавоби ва оқсоқолларга мурожаат

Садир Жапаров мамлакат оқсоқолларига мурожаат қилиб, 20–25 ёшдаги қизиққон ёшларни огоҳлантиришни илтимос қилди. Шу билан бирга, у бугунги Қирғизистон аввалгидек ожиз эмаслигини, хавфли вазият юзага келса, давлат тартибсизликларга бир неча кун ичида чек қўйишга қодирлигини қатъият билан билдирди.

Президент ҳуқуқ-тартибот идораларининг техник имкониятлари юқори эканлигини, ўн минглаб видеокамералар ишлаб турганини ва ҳар қандай жиноий режа 40 дақиқа ичида фош этилишини эслатиб, қонунбузарларни ноқонуний ҳаракатларни тўхтатишга чақирди.

Сизнингча, икки қардош халқ ўртасидаги аҳилликка раҳна солишга уринаётганларга қарши курашишда жамоатчилик ва ёшларнинг ўрни қандай бўлиши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари