"Ташиев президент бўлади" деб ясалган ҳайкал учун пул тўланмагани ортидан жанжал чиқди

·73·Дунё
"Ташиев президент бўлади" деб ясалган ҳайкал учун пул тўланмагани ортидан жанжал чиқди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қирғизистонда ҳайкалтарош Алмаз Укуев Камчибек Ташиевнинг президентлиги шарафига атаб ясалган Кўкум-бий ҳайкали учун ваъда қилинган 5,4 миллион сўм ҳақини ололмаётгани сабабли Президент Садир Жапаровга мурожаат қилди.
  • Буюртмачи Абдилдабек Кўчўрбаев ҳайкални Ташиевга совға қилиш мақсадида ясаттирган, бироқ кутилган сиёсий ўзгариш рўй бермагач, харажатларни тўлашдан бош тортган.

Қирғизистонда собиқ Миллий хавфсизлик давлат қўмитаси (МХДҚ/ГКНБ) раҳбари Камчибек Ташиевнинг эҳтимолий президентлиги шарафига аталган улкан тарихий ҳайкал атрофида кутилмаган молиявий ва сиёсий можаро авж олди. Машҳур ҳайкалтарош ўз меҳнати ва кетган харажатлари учун ваъда қилинган миллионлаб маблағни ололмагани сабабли бевосита амалдаги давлат раҳбарига ёрдам сўраб мурожаат қилди.

24.kg ахборот агентлиги маълумотларига кўра, воқеа Президент Садир Жапаровнинг Талас вилояти аҳолиси билан ўтказган очиқ учрашуви чоғида ошкор бўлди.

«Президент бўлганида совға қилмоқчи эдик»: 5,4 миллион сўмлик қарз

Таласдаги учрашувда ҳайкалтарош Алмаз Укуев сўз олиб, буюртмачи тадбиркор уни алдаб кетгани ва кетган ҳаққини ундира олмаётганини баён қилди:

  • Бажарилган буюртма: Ҳайкалтарош XVII асрнинг машҳур давлат арбоби Кўкум-бийнинг муҳташам ҳайкалини ясаб топширган;

  • Тўланмаган миллионлар: Тадбиркор Абдилдабек Кўчўрбаев ҳайкал учун келишилган 5,4 миллион сўм пулни шу кунгача тўламай келмоқда;

  • Қариндошлик ва режа: Ички ишлар вазири ўринбосари Жапаровга вазиятни тушунтирар экан, буюртмачи Кўчўрбаев аслида собиқ МХДҚ раҳбари Камчибек Ташиев билан қариндош эканини маълум қилди. У ҳайкалтарошга: «Кўкум-бий ҳайкалини ясаб бер, яқинда Ташиев президент бўлади, унга совға қиламан», дея мурожаат қилган. Бироқ кутилган президентлик амалга ошмагач, пул ҳам тўланмай қолган.

Садир Жапаровнинг реакцияси: «Бу уят эмасми?»

Президент Садир Жапаров мазкур можароли вазият тафсилотларини самимий табассум билан тинглади ва буюртмачининг хатти-ҳаракатини кескин қоралади:

  • Адолатни тиклаш талаби: «Агар буюртма берган бўлса, ҳайкал тайёрланиб топширилган бўлса, нега пулини тўламайди? Инсон қанча харажат қилган, меҳнат қилган, пулини эса беришмаяпти. Бу уят эмасми?» — деди давлат раҳбари;

  • Расмий топшириқ: Президент ҳуқуқ-тартибот органлари ва масъулларга ҳайкалтарошнинг 5,4 миллион сўмлик ҳаққини тўлиқ ундириб бериш бўйича аниқ кўрсатма берди.

Кўкум-бий ким ва нега айнан унга ҳайкал ясалган?

Тарихий манбаларга кўра, Кўкум-бий XVII асрда яшаб ўтган йирик қирғиз давлат арбобларидан бири ҳисобланади. Ушбу ҳайкални яратиш ташаббуси айнан Кўкум-бий ва Камчибек Ташиев мансуб бўлган уруғ (қабила) вакиллари томонидан илгари сурилгани маълум қилинган.

Минтақадаги сиёсий ва жамоатчилик доираларида ушбу воқеа ҳокимиятга интилиш ва унинг ортидан юзага келган антиқа ҳолат сифатида кенг муҳокама қилинмоқда.

ҚирғизистонСадир ЖапаровКамчибек ТашиевКўкум-бий
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Садир Жапаровдан кескин ташаббус: Қирғизистон энергетик ичимликлардан воз кечмоқчиСадир Жапаровдан кескин ташаббус: Қирғизистон энергетик ичимликлардан воз кечмоқчиБугун 15:14Қирғизистонда вилоят ва туманлар тугатилиб, ўрнига 20 дан ортиқ аймоқ ташкил этиладиҚирғизистонда вилоят ва туманлар тугатилиб, ўрнига 20 дан ортиқ аймоқ ташкил этилади28 октябр 23:48Садир Жапаров оғир хаста акасига буйрагини бермоқчи бўлган маҳбусни қамоқдан чиқармоқдаСадир Жапаров оғир хаста акасига буйрагини бермоқчи бўлган маҳбусни қамоқдан чиқармоқда26 октябр 13:03Қирғизистон президенти Садир Жапаров қабулига кира олмаган фуқарога қандай жавоб берди?Қирғизистон президенти Садир Жапаров қабулига кира олмаган фуқарога қандай жавоб берди?23 октябр 16:05«Путиннинг олдига ёлғиз бордим»: Садир Жапаров шов-шувли тафсилотларни очиқлади«Путиннинг олдига ёлғиз бордим»: Садир Жапаров шов-шувли тафсилотларни очиқлади14 август 21:49Қирғизистонда марҳумларни кремация қилиш тақиқландиҚирғизистонда марҳумларни кремация қилиш тақиқланди4 август 18:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди