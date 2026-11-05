"Ташиев президент бўлади" деб ясалган ҳайкал учун пул тўланмагани ортидан жанжал чиқди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қирғизистонда ҳайкалтарош Алмаз Укуев Камчибек Ташиевнинг президентлиги шарафига атаб ясалган Кўкум-бий ҳайкали учун ваъда қилинган 5,4 миллион сўм ҳақини ололмаётгани сабабли Президент Садир Жапаровга мурожаат қилди.
- Буюртмачи Абдилдабек Кўчўрбаев ҳайкални Ташиевга совға қилиш мақсадида ясаттирган, бироқ кутилган сиёсий ўзгариш рўй бермагач, харажатларни тўлашдан бош тортган.
Қирғизистонда собиқ Миллий хавфсизлик давлат қўмитаси (МХДҚ/ГКНБ) раҳбари Камчибек Ташиевнинг эҳтимолий президентлиги шарафига аталган улкан тарихий ҳайкал атрофида кутилмаган молиявий ва сиёсий можаро авж олди. Машҳур ҳайкалтарош ўз меҳнати ва кетган харажатлари учун ваъда қилинган миллионлаб маблағни ололмагани сабабли бевосита амалдаги давлат раҳбарига ёрдам сўраб мурожаат қилди.
24.kg ахборот агентлиги маълумотларига кўра, воқеа Президент Садир Жапаровнинг Талас вилояти аҳолиси билан ўтказган очиқ учрашуви чоғида ошкор бўлди.
«Президент бўлганида совға қилмоқчи эдик»: 5,4 миллион сўмлик қарз
Таласдаги учрашувда ҳайкалтарош Алмаз Укуев сўз олиб, буюртмачи тадбиркор уни алдаб кетгани ва кетган ҳаққини ундира олмаётганини баён қилди:
Бажарилган буюртма: Ҳайкалтарош XVII асрнинг машҳур давлат арбоби Кўкум-бийнинг муҳташам ҳайкалини ясаб топширган;
Тўланмаган миллионлар: Тадбиркор Абдилдабек Кўчўрбаев ҳайкал учун келишилган 5,4 миллион сўм пулни шу кунгача тўламай келмоқда;
Қариндошлик ва режа: Ички ишлар вазири ўринбосари Жапаровга вазиятни тушунтирар экан, буюртмачи Кўчўрбаев аслида собиқ МХДҚ раҳбари Камчибек Ташиев билан қариндош эканини маълум қилди. У ҳайкалтарошга: «Кўкум-бий ҳайкалини ясаб бер, яқинда Ташиев президент бўлади, унга совға қиламан», дея мурожаат қилган. Бироқ кутилган президентлик амалга ошмагач, пул ҳам тўланмай қолган.
Садир Жапаровнинг реакцияси: «Бу уят эмасми?»
Президент Садир Жапаров мазкур можароли вазият тафсилотларини самимий табассум билан тинглади ва буюртмачининг хатти-ҳаракатини кескин қоралади:
Адолатни тиклаш талаби: «Агар буюртма берган бўлса, ҳайкал тайёрланиб топширилган бўлса, нега пулини тўламайди? Инсон қанча харажат қилган, меҳнат қилган, пулини эса беришмаяпти. Бу уят эмасми?» — деди давлат раҳбари;
Расмий топшириқ: Президент ҳуқуқ-тартибот органлари ва масъулларга ҳайкалтарошнинг 5,4 миллион сўмлик ҳаққини тўлиқ ундириб бериш бўйича аниқ кўрсатма берди.
Кўкум-бий ким ва нега айнан унга ҳайкал ясалган?
Тарихий манбаларга кўра, Кўкум-бий XVII асрда яшаб ўтган йирик қирғиз давлат арбобларидан бири ҳисобланади. Ушбу ҳайкални яратиш ташаббуси айнан Кўкум-бий ва Камчибек Ташиев мансуб бўлган уруғ (қабила) вакиллари томонидан илгари сурилгани маълум қилинган.
Минтақадаги сиёсий ва жамоатчилик доираларида ушбу воқеа ҳокимиятга интилиш ва унинг ортидан юзага келган антиқа ҳолат сифатида кенг муҳокама қилинмоқда.
Изоҳлар 0
…