Садир Жапаров оғир хаста акасига буйрагини бермоқчи бўлган маҳбусни қамоқдан чиқармоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қирғизистон президенти Садир Жапаров оғир хасталикка чалинган акасига буйрагини беришга рози бўлган маҳбусни афв этиб, озодликка чиқариш бўйича кўрсатма берди.
- Рустам Гапуровнинг укаси 10 йиллик жазонинг 7 йилини ўтаб бўлгани сабабли, давлат раҳбари уни бир ой ичида қамоқдан чиқариш ва жарроҳлик амалиётини шахсий назоратига олишини маълум қилди.
Қирғизистон президенти Садир Жапаров Жалолобод вилоятининг Оқсув тумани аҳолиси билан ўтказилган очиқ учрашув чоғида оғир дардга чалинган акасига буйрагини беришга тайёр бўлган маҳбусни афв этиш бўйича кўрсатма берди. Давлат раҳбари маҳкумни бир ой муддат ичида озодликка чиқариш ва зарур операцияни тезлаштириш масаласини ўз шахсий назоратига олишини маълум қилди.
Учрашув давомида Кербен шаҳрида истиқомат қилувчи фуқаро Рустам Гапуров бевосита президентга мурожаат қилиб, оила бошига тушган мусибат ва туғишган укасининг фидойилиги ҳақида гапириб берган.
«Укам мен учун буйрагини беришга тайёр»: Рустам Гапуровнинг мурожаати
Фуқаро ва президент ўртасидаги самимий мулоқотда вазиятнинг оғир жиҳатлари очиқланди:
Сурункали хасталик ва гемодиализ: Рустам Гапуров сурункали буйрак етишмовчилиги сабабли кунора гемодиализ муолажасини олиб келаётгани, унинг ҳаётини сақлаб қолишнинг ягона йўли шошилинч трансплантация эканини айтди;
10 йиллик жазонинг 7 йили ўталган: Мурожаатчининг укаси аввалроқ Россия Федерациясида судланиб, 7 йиллик жазони ўтаганидан сўнг жорий йилда Қирғизистонга экстрадиция қилинган ва унинг жазо муддати тугашига яна 3 йил қолган;
Қамоқдан туриб донор бўлиш имконсиз: Укаси акасининг ҳаётини сақлаб қолиш учун ўз буйрагини беришга тўлиқ рози бўлган, аммо маҳкумлик ҳолати мураккаб тиббий операцияни амалга оширишга монелик қилаётган эди.
Президентдан тезкор ечим ва бепул трансплантация
Садир Жапаров мурожаатни тинглагач, унга дарҳол ижобий ечим топиб, трансплантация харажатлари ҳам қопланишини билдирди:
«Бир ой ичида озод қиламиз»: «Уканг 7 йил ўтирган бўлса, демак, жазонинг асосий қисмини ўтаб бўлибди. Зудлик билан афв этиш бўйича ариза ёзинг, бир ой ичида уни озодликка чиқарамиз. Мен бу масалани шахсан назоратга оламан», — дея таъкидлади давлат раҳбари;
Давлат ҳисобидан бепул операция: Президент операция учун катта маблағ талаб этилмаслигини уқтирди: буйрак кўчириб ўтказиш жарроҳлиги Бишкекда бепул амалга оширилади ва унга кетадиган 7000–8000 доллар атрофидаги харажат тўлиқ давлат бюджети ҳисобидан қопланади;
Гемодиализ ва донорлик аҳамияти: Жапаров Қирғизистонда гемодиализ олувчи беморлар сони 4500 нафарга етгани ва давлат ҳар бир беморга йилига 15 минг доллардан маблағ ажратаётганини эслатиб, яқинлари донор бўлаётган ҳолатлар ҳам инсон ҳаётини сақлаши, ҳам давлат тиббиётига катта енгиллик яратишини қўшимча қилди.
Президентнинг мазкур инсонпарварлик қарори туфайли оғир аҳволда қолган фуқаро ҳаётини сақлаб қолиш ҳамда оиланинг эркинликка қайтган аъзоси ёрдамида янги ҳаёт бошлаш имконияти юзага келди.
Изоҳлар 0
…