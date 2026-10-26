Садир Жапаров оғир хаста акасига буйрагини бермоқчи бўлган маҳбусни қамоқдан чиқармоқда

·88·Дунё
Садир Жапаров оғир хаста акасига буйрагини бермоқчи бўлган маҳбусни қамоқдан чиқармоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қирғизистон президенти Садир Жапаров оғир хасталикка чалинган акасига буйрагини беришга рози бўлган маҳбусни афв этиб, озодликка чиқариш бўйича кўрсатма берди.
  • Рустам Гапуровнинг укаси 10 йиллик жазонинг 7 йилини ўтаб бўлгани сабабли, давлат раҳбари уни бир ой ичида қамоқдан чиқариш ва жарроҳлик амалиётини шахсий назоратига олишини маълум қилди.

Қирғизистон президенти Садир Жапаров Жалолобод вилоятининг Оқсув тумани аҳолиси билан ўтказилган очиқ учрашув чоғида оғир дардга чалинган акасига буйрагини беришга тайёр бўлган маҳбусни афв этиш бўйича кўрсатма берди. Давлат раҳбари маҳкумни бир ой муддат ичида озодликка чиқариш ва зарур операцияни тезлаштириш масаласини ўз шахсий назоратига олишини маълум қилди.

Учрашув давомида Кербен шаҳрида истиқомат қилувчи фуқаро Рустам Гапуров бевосита президентга мурожаат қилиб, оила бошига тушган мусибат ва туғишган укасининг фидойилиги ҳақида гапириб берган.

«Укам мен учун буйрагини беришга тайёр»: Рустам Гапуровнинг мурожаати

Фуқаро ва президент ўртасидаги самимий мулоқотда вазиятнинг оғир жиҳатлари очиқланди:

  • Сурункали хасталик ва гемодиализ: Рустам Гапуров сурункали буйрак етишмовчилиги сабабли кунора гемодиализ муолажасини олиб келаётгани, унинг ҳаётини сақлаб қолишнинг ягона йўли шошилинч трансплантация эканини айтди;

  • 10 йиллик жазонинг 7 йили ўталган: Мурожаатчининг укаси аввалроқ Россия Федерациясида судланиб, 7 йиллик жазони ўтаганидан сўнг жорий йилда Қирғизистонга экстрадиция қилинган ва унинг жазо муддати тугашига яна 3 йил қолган;

  • Қамоқдан туриб донор бўлиш имконсиз: Укаси акасининг ҳаётини сақлаб қолиш учун ўз буйрагини беришга тўлиқ рози бўлган, аммо маҳкумлик ҳолати мураккаб тиббий операцияни амалга оширишга монелик қилаётган эди.

Президентдан тезкор ечим ва бепул трансплантация

Садир Жапаров мурожаатни тинглагач, унга дарҳол ижобий ечим топиб, трансплантация харажатлари ҳам қопланишини билдирди:

  • «Бир ой ичида озод қиламиз»: «Уканг 7 йил ўтирган бўлса, демак, жазонинг асосий қисмини ўтаб бўлибди. Зудлик билан афв этиш бўйича ариза ёзинг, бир ой ичида уни озодликка чиқарамиз. Мен бу масалани шахсан назоратга оламан», — дея таъкидлади давлат раҳбари;

  • Давлат ҳисобидан бепул операция: Президент операция учун катта маблағ талаб этилмаслигини уқтирди: буйрак кўчириб ўтказиш жарроҳлиги Бишкекда бепул амалга оширилади ва унга кетадиган 7000–8000 доллар атрофидаги харажат тўлиқ давлат бюджети ҳисобидан қопланади;

  • Гемодиализ ва донорлик аҳамияти: Жапаров Қирғизистонда гемодиализ олувчи беморлар сони 4500 нафарга етгани ва давлат ҳар бир беморга йилига 15 минг доллардан маблағ ажратаётганини эслатиб, яқинлари донор бўлаётган ҳолатлар ҳам инсон ҳаётини сақлаши, ҳам давлат тиббиётига катта енгиллик яратишини қўшимча қилди.

Президентнинг мазкур инсонпарварлик қарори туфайли оғир аҳволда қолган фуқаро ҳаётини сақлаб қолиш ҳамда оиланинг эркинликка қайтган аъзоси ёрдамида янги ҳаёт бошлаш имконияти юзага келди.

Садир ЖапаровҚирғизистонафв этишбуйрак трансплантацияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қирғизистон президенти Садир Жапаров қабулига кира олмаган фуқарога қандай жавоб берди?Қирғизистон президенти Садир Жапаров қабулига кира олмаган фуқарога қандай жавоб берди?23 октябр 16:05«Путиннинг олдига ёлғиз бордим»: Садир Жапаров шов-шувли тафсилотларни очиқлади«Путиннинг олдига ёлғиз бордим»: Садир Жапаров шов-шувли тафсилотларни очиқлади14 август 21:49Қирғизистонда марҳумларни кремация қилиш тақиқландиҚирғизистонда марҳумларни кремация қилиш тақиқланди4 август 18:00Иссиқкўлда тарихий келишув: Ўзбекистон Президенти ташрифи якунландиИссиқкўлда тарихий келишув: Ўзбекистон Президенти ташрифи якунланди1 август 23:28Муҳим учрашув: Шавкат Мирзиёев Қирғизистондаги халқаро тадбирларга таклиф этилдиМуҳим учрашув: Шавкат Мирзиёев Қирғизистондаги халқаро тадбирларга таклиф этилди30 июл 23:19Иссиқкўлда янги туризм магнити: президентлар илк халқаро голф клубини очдиИссиқкўлда янги туризм магнити: президентлар илк халқаро голф клубини очди30 июл 22:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди