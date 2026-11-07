Сокулукдаги кутилмаган вазият: Садир Жапаров мадҳ этувчи шеърни нега тўхтатиб қўйди?

·69·Дунё
Сокулукдаги кутилмаган вазият: Садир Жапаров мадҳ этувчи шеърни нега тўхтатиб қўйди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қирғизистон Президенти Садир Жапаров 6 ноябр куни Сокулук туманида ўтказилган учрашувда уни мадҳ этувчи шеър ўқимоқчи бўлган аёлнинг сўзини тўхтатиб, оммавий мақтовларга йўл қўймаслигини билдирди.
  • Давлат раҳбари бундай ҳаракатлар сунъий таассурот уйғотиши ва одамларда ҳукумат фақат мақтовлар учун йиғилишлар ўтказади деган нотўғри фикр шаклланиши мумкинлигини таъкидлади.

Қирғизистон Президенти Садир Жапаров Чуй вилояти аҳолиси билан ўтказилган очиқ учрашув чоғида уни мадҳ этиб шеър ўқимоқчи бўлган аёлнинг сўзини бўлиб, омма олдида мақташга йўл қўймади.

Маҳаллий оммавий ахборот воситаларининг хабар беришича, 6 ноябрь куни Сокулук тумани фуқаролари билан кечган самимий ва очиқ мулоқотда давлат раҳбари бундай мақтовлар сунъий таассурот уйғотишини билдириб, ҳаммани лол қолдирди.

«Шеър ўқийман деган аёл ва Президентнинг рад жавоби»

Учрашув давомида фуқаролардан бири сўз олиб, ўз муаммосини баён қилганидан сўнг ноодатий ташаббус билан чиққан:

  • Мадҳияга уриниш: Аёл дастлаб ўз шахсий ва ижтимоий илтимосини билдирган, сўнгра Президентга атаб ёзилган махсус шеърни ўқиб бериш истагини айтган;

  • Президентнинг тўхтатиши: Садир Жапаров микрофон орқали унинг сўзини одоб билан тўхтатиб, бундай иш қилмасликни, давлат раҳбари шарафига шеър ўқиш ортиқча эканини қатъий таъкидлади.

«“Навбатчи” маддоҳлар йиғилган деган таассурот бўлмасин»

Давлат раҳбари нима сабабдан бундай оммавий мақтовларга кескин қарши эканини очиқ ва самимий тушунтириб берди:

  • «Ҳукуматни мақтаманг»: «Ҳукуматни мақтаманг. Бу билан сиз мени ҳам, ўзингизни ҳам хафа қиласиз. Одамлар бизни мақташлари учун йиғилишларга махсус чақириляпти деган гап-сўз келиб чиқиши керак эмас», — деди Президент;

  • Шаффофлик ва халқ фикри: «Кейин бошқалар мени фақат мақташ учунгина “навбатчи” фуқароларни йиғиб олган, деб ўйлашади», — дея таъкидлади Жапаров.

Бу баёнот залда йиғилганлар томонидан илиқ қарши олиниб, жамоатчилик орасида давлат хизматчилари ва раҳбарларнинг сохта маддоҳликка қарши чиқиши борасидаги ижобий мисол сифатида кенг муҳокама қилинмоқда.

Садир ЖапаровҚирғизистонСокулук туманиЧуй вилояти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"Ташиев президент бўлади" деб ясалган ҳайкал учун пул тўланмагани ортидан жанжал чиқди"Ташиев президент бўлади" деб ясалган ҳайкал учун пул тўланмагани ортидан жанжал чиқди5 ноябр 23:02Садир Жапаровдан кескин ташаббус: Қирғизистон энергетик ичимликлардан воз кечмоқчиСадир Жапаровдан кескин ташаббус: Қирғизистон энергетик ичимликлардан воз кечмоқчи5 ноябр 15:14Қирғизистонда вилоят ва туманлар тугатилиб, ўрнига 20 дан ортиқ аймоқ ташкил этиладиҚирғизистонда вилоят ва туманлар тугатилиб, ўрнига 20 дан ортиқ аймоқ ташкил этилади28 октябр 23:48Садир Жапаров оғир хаста акасига буйрагини бермоқчи бўлган маҳбусни қамоқдан чиқармоқдаСадир Жапаров оғир хаста акасига буйрагини бермоқчи бўлган маҳбусни қамоқдан чиқармоқда26 октябр 13:03Қирғизистон президенти Садир Жапаров қабулига кира олмаган фуқарога қандай жавоб берди?Қирғизистон президенти Садир Жапаров қабулига кира олмаган фуқарога қандай жавоб берди?23 октябр 16:05«Путиннинг олдига ёлғиз бордим»: Садир Жапаров шов-шувли тафсилотларни очиқлади«Путиннинг олдига ёлғиз бордим»: Садир Жапаров шов-шувли тафсилотларни очиқлади14 август 21:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди