Сокулукдаги кутилмаган вазият: Садир Жапаров мадҳ этувчи шеърни нега тўхтатиб қўйди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қирғизистон Президенти Садир Жапаров 6 ноябр куни Сокулук туманида ўтказилган учрашувда уни мадҳ этувчи шеър ўқимоқчи бўлган аёлнинг сўзини тўхтатиб, оммавий мақтовларга йўл қўймаслигини билдирди.
- Давлат раҳбари бундай ҳаракатлар сунъий таассурот уйғотиши ва одамларда ҳукумат фақат мақтовлар учун йиғилишлар ўтказади деган нотўғри фикр шаклланиши мумкинлигини таъкидлади.
Қирғизистон Президенти Садир Жапаров Чуй вилояти аҳолиси билан ўтказилган очиқ учрашув чоғида уни мадҳ этиб шеър ўқимоқчи бўлган аёлнинг сўзини бўлиб, омма олдида мақташга йўл қўймади.
Маҳаллий оммавий ахборот воситаларининг хабар беришича, 6 ноябрь куни Сокулук тумани фуқаролари билан кечган самимий ва очиқ мулоқотда давлат раҳбари бундай мақтовлар сунъий таассурот уйғотишини билдириб, ҳаммани лол қолдирди.
«Шеър ўқийман деган аёл ва Президентнинг рад жавоби»
Учрашув давомида фуқаролардан бири сўз олиб, ўз муаммосини баён қилганидан сўнг ноодатий ташаббус билан чиққан:
Мадҳияга уриниш: Аёл дастлаб ўз шахсий ва ижтимоий илтимосини билдирган, сўнгра Президентга атаб ёзилган махсус шеърни ўқиб бериш истагини айтган;
Президентнинг тўхтатиши: Садир Жапаров микрофон орқали унинг сўзини одоб билан тўхтатиб, бундай иш қилмасликни, давлат раҳбари шарафига шеър ўқиш ортиқча эканини қатъий таъкидлади.
«“Навбатчи” маддоҳлар йиғилган деган таассурот бўлмасин»
Давлат раҳбари нима сабабдан бундай оммавий мақтовларга кескин қарши эканини очиқ ва самимий тушунтириб берди:
«Ҳукуматни мақтаманг»: «Ҳукуматни мақтаманг. Бу билан сиз мени ҳам, ўзингизни ҳам хафа қиласиз. Одамлар бизни мақташлари учун йиғилишларга махсус чақириляпти деган гап-сўз келиб чиқиши керак эмас», — деди Президент;
Шаффофлик ва халқ фикри: «Кейин бошқалар мени фақат мақташ учунгина “навбатчи” фуқароларни йиғиб олган, деб ўйлашади», — дея таъкидлади Жапаров.
Бу баёнот залда йиғилганлар томонидан илиқ қарши олиниб, жамоатчилик орасида давлат хизматчилари ва раҳбарларнинг сохта маддоҳликка қарши чиқиши борасидаги ижобий мисол сифатида кенг муҳокама қилинмоқда.
Изоҳлар 0
…