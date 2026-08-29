Илк бор СИ ёрдамида миядаги ўсимта олиб ташланди

·4·Дунё
Илк бор СИ ёрдамида миядаги ўсимта олиб ташланди

Буюк Британияда дунёда биринчи марта мия жарроҳлиги операцияси сунъий интеллектнинг реал вақтдаги ёрдамида амалга оширилди. Янги технология жарроҳларга операция вақтида муҳим қон томирлари ва асабларни аниқроқ ажратиб, ўсмани хавфсизроқ олиб ташлашга ёрдам берди. Бу ҳақда BBC хабар берди.

Қайд этилишича, 48 ёшли Бедфордширлик икки фарзанд отаси Рис Хибберт Лондон университет коллежи шифохонасида операция қилинган. Шифокорларнинг таъкидлашича, ўсма ўз вақтида олиб ташланмаганида, бемор кўриш қобилиятидан айрилиши мумкин эди.

Хиббертда гипофиз безида 11 миллиметрлик, саратон бўлмаган ўсма аниқланган. Мия асосида жойлашган бу без ўсиш, модда алмашинуви, қон босими ва тана ҳароратини тартибга солувчи муҳим гормонларни ишлаб чиқаради.

Бироқ ўсманинг жойлашуви операцияни мураккаблаштирган. У мияни қон билан таъминлайдиган каротид артериялар ҳамда кўриш учун масъул кўрув асабларига жуда яқин жойлашган.

Вақт ўтиши билан ўсма кўрув асабларига босим ўтказиб, Хиббертнинг ён томонларни кўриш қобилиятини пасайтира бошлаган. Шу сабабли шифокорлар операцияни кечиктирмасликка қарор қилган.

Операция вақтида жарроҳлар эндоскоп — ингичка камера ўрнатилган қурилма ёрдамида бурун орқали мия асосига етиб борган. Аммо ўсма суяк ва қаттиқ мия пардаси қатламлари ортида жойлашгани учун уни эҳтиёткорлик билан олиб ташлаш талаб этилган.

Айнан шу жараёнда сунъий интеллект жарроҳларга ёрдам берган. СИ операциянинг жонли видеотасвирини таҳлил қилиб, жарроҳлик асбобларини кузатган ҳамда қон томирлари ва асаблар жойлашган эҳтимолий ҳудудларни белгилаб борган.

Натижада тизим мутахассисларга ўсмани қайси жойдан хавфсизроқ олиб ташлаш мумкинлигини аниқлашда кўмаклашган. Яъни сунъий интеллект жарроҳ ўрнини босмаган, балки операция вақтида унга қўшимча муҳим ахборот берган.

Тадқиқотчилар мазкур СИ тизимини гипофиз ўсмаларини олиб ташлаш бўйича юзлаб операцияларнинг видеолари асосида тайёрлаган. Мутахассислар видеоларда қон томирлари ва асабларни белгилаб, сунъий интеллектга миядаги муҳим тузилмаларни танишни ўргатган.

Жарроҳлардан бири профессор Ҳани Маркуснинг айтишича, сунъий интеллект тизими кўплаб мутахассислар ўз фаолияти давомида кўриши мумкин бўлганидан ҳам кўпроқ операция маълумотлари асосида ўқитилган.

Унинг таъкидлашича, бундай технология жарроҳ учун “иккинчи эксперт кўзи” вазифасини бажариши мумкин. Бу айниқса мия каби мураккаб ва нозик соҳаларда операция хавфини камайтиришга ёрдам бериши мумкин.

Мутахассислар ушбу натижани мия жарроҳлигида сунъий интеллектдан фойдаланиш имкониятларини кенгайтирувчи муҳим қадам сифатида баҳоламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кўршапалак аёлнинг оғзига кирмоқчи бўлди — шифокорлар нимадан огоҳлантирмоқда?Кўршапалак аёлнинг оғзига кирмоқчи бўлди — шифокорлар нимадан огоҳлантирмоқда?Бугун, 15:30Йиллар давомида таниш бўлган ит 20 ёшли қизга ҳужум қилдиЙиллар давомида таниш бўлган ит 20 ёшли қизга ҳужум қилдиБугун, 15:22Ўғрилар катта тезликда кетаётган юк машинасидан 105 килограмм товуқ гўштини ўғирлашди (видео)Ўғрилар катта тезликда кетаётган юк машинасидан 105 килограмм товуқ гўштини ўғирлашди (видео)Бугун, 13:57ЖЧ 2026 вақтида “сеҳргар” номи билан интернетда машҳур бўлган ганалик мухлис фирибгарликда айбланмоқдаЖЧ 2026 вақтида “сеҳргар” номи билан интернетда машҳур бўлган ганалик мухлис фирибгарликда айбланмоқдаБугун, 13:46Непалдаги вайронагарчиликлар орасида 105 ёшли аёл 24 соатдан сўнг тирик ҳолда топилдиНепалдаги вайронагарчиликлар орасида 105 ёшли аёл 24 соатдан сўнг тирик ҳолда топилдиБугун, 13:39Олмаота вилоятида Ўзбекистон фуқароси пичоқлаб ўлдирилдиОлмаота вилоятида Ўзбекистон фуқароси пичоқлаб ўлдирилдиБугун, 13:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди