Сингапурда эркак қизининг бошини силаган қарияга ташланди
Сингапурда 40 ёшли эркак қизининг бошини силаган 73 ёшли Ео Сонг Ҳунни тортишув пайтида қўлидан ушлаб, ерга йиқитгани ортидан тергов бошланди. Ҳодиса савдо марказининг овқатланиш ҳудудида юз берган ва видеокузатув камераларига тушган. Ео Сонг Ҳун қизалоқни ёқимтой деб билгани учун меҳр кўрсатиш мақсадида унинг бошини силаганини айтган.
Сингапурда 40 ёшли эркак қизининг бошини силаган 73 ёшли эркакка ҳужум қилиб, уни ерга йиқитгани ортидан тергов бошланди.
Ҳодиса савдо марказидаги овқатланиш ҳудудида юз берган. Видеокузатув камераларига тушган тасвирларда кекса эркак қизалоқ ёнидан ўтаётиб, унинг бошини силагани, шундан сўнг боланинг онаси уни тўхтатгани кўринади. Кейин эса қизалоқнинг отаси кекса эркак билан тортишиб, унинг қўлидан ушлаб ерга йиқитган.
Маҳаллий манбаларга кўра, жабрланувчи Ео Сонг Ҳун исмли эркак бўлиб, у қарийб 40 йилдан буён мазкур савдо марказида кафе бошқариб келади. Унинг айтишича, қизалоқни ёқимтой деб билгани учун меҳр кўрсатиш мақсадида бошини силаган. Бироқ бу ҳаракат боланинг отаси томонидан бошқача талқин қилинган.
Ҳодисадан кейин кекса эркак белида кучли оғриқ сезгани сабабли шифокорга мурожаат қилган. Унинг оиласи маълум қилишича, Ео аввалдан оёғи ва сонидаги жароҳатлар туфайли қийналиб юрган.
Воқеа юзасидан ҳуқуқ-тартибот идоралари текширув олиб бормоқда. Эркакка ҳужум қилган шахс аниқланган, унинг кейинги тақдири тергов натижаларига кўра ҳал қилинади.
…