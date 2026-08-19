Сингапурда эркак қизининг бошини силаган қарияга ташланди

·24·Дунё
Сингапурда эркак қизининг бошини силаган қарияга ташланди
Қисқача

Сингапурда 40 ёшли эркак қизининг бошини силаган 73 ёшли Ео Сонг Ҳунни тортишув пайтида қўлидан ушлаб, ерга йиқитгани ортидан тергов бошланди. Ҳодиса савдо марказининг овқатланиш ҳудудида юз берган ва видеокузатув камераларига тушган. Ео Сонг Ҳун қизалоқни ёқимтой деб билгани учун меҳр кўрсатиш мақсадида унинг бошини силаганини айтган.

Сингапурда 40 ёшли эркак қизининг бошини силаган 73 ёшли эркакка ҳужум қилиб, уни ерга йиқитгани ортидан тергов бошланди.

Ҳодиса савдо марказидаги овқатланиш ҳудудида юз берган. Видеокузатув камераларига тушган тасвирларда кекса эркак қизалоқ ёнидан ўтаётиб, унинг бошини силагани, шундан сўнг боланинг онаси уни тўхтатгани кўринади. Кейин эса қизалоқнинг отаси кекса эркак билан тортишиб, унинг қўлидан ушлаб ерга йиқитган.

Маҳаллий манбаларга кўра, жабрланувчи Ео Сонг Ҳун исмли эркак бўлиб, у қарийб 40 йилдан буён мазкур савдо марказида кафе бошқариб келади. Унинг айтишича, қизалоқни ёқимтой деб билгани учун меҳр кўрсатиш мақсадида бошини силаган. Бироқ бу ҳаракат боланинг отаси томонидан бошқача талқин қилинган.

Ҳодисадан кейин кекса эркак белида кучли оғриқ сезгани сабабли шифокорга мурожаат қилган. Унинг оиласи маълум қилишича, Ео аввалдан оёғи ва сонидаги жароҳатлар туфайли қийналиб юрган.

Воқеа юзасидан ҳуқуқ-тартибот идоралари текширув олиб бормоқда. Эркакка ҳужум қилган шахс аниқланган, унинг кейинги тақдири тергов натижаларига кўра ҳал қилинади.

СингапурЙео Сонг Хун
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кубик Рубик кўзи боғлиқ ҳолда 11,56 сонияда ечилдиКубик Рубик кўзи боғлиқ ҳолда 11,56 сонияда ечилдиБугун, 18:41Гарначо хотини ва 3 ёшли ўғлини кўчага ҳайдаб, катта жанжал марказида қолдиГарначо хотини ва 3 ёшли ўғлини кўчага ҳайдаб, катта жанжал марказида қолдиБугун, 15:45Vogue журнали 2026 йилнинг энг замонавий итини танладиVogue журнали 2026 йилнинг энг замонавий итини танладиБугун, 15:35Хитойда лой ичида чўчқа тутиш мусобақаси ўтказилдиХитойда лой ичида чўчқа тутиш мусобақаси ўтказилдиБугун, 15:13Роберто Карлос Исломни қабул қилдими? Футбол афсонаси ҳақида кутилмаган хабар тарқалдиРоберто Карлос Исломни қабул қилдими? Футбол афсонаси ҳақида кутилмаган хабар тарқалдиБугун, 15:1013 минг метр баландликда кутилмаган мўъжиза: чақалоқ самолёт бортида дунёга келди13 минг метр баландликда кутилмаган мўъжиза: чақалоқ самолёт бортида дунёга келдиБугун, 14:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди