Ҳиндистонда 25 ҳафталик ҳомиланинг умуртқа поғонасидаги нуқсон она қорнидаёқ операция қилинди
Ҳиндистон шифокорлари ҳали дунёга келмаган чақалоқнинг умуртқа поғонасидаги жиддий туғма нуқсонни она қорнида туриб жарроҳлик йўли билан бартараф этди. Олти соат давом этган мураккаб амалиёт пренатал, яъни туғруқдан олдинги жарроҳлик соҳасидаги муҳим ютуқлардан бири сифатида қайд этилди.
Операция 2026 йил 12 ноябрь куни Нью-Деҳлидаги Бутун Ҳиндистон тиббиёт фанлари институтида (AIIMS) ҳомиладорликнинг 25-ҳафтасидаги ҳомилада амалга оширилди. Шифохона маълумотига кўра, бу Ҳиндистонда умуртқа поғонасидаги айнан шу турдаги нуқсонни очиқ жарроҳлик усулида тузатиш бўйича илк амалиёт ҳисобланади.
Мураккаб операцияга жарроҳлар, анестезиологлар, акушер-гинекологлар, неонатологлар ва ҳамширалардан иборат 30 нафардан ортиқ мутахассис жалб этилди. Тиббиёт жамоаси амалиётга беш ҳафтадан кўпроқ вақт давомида тайёргарлик кўрган.
Ҳомилада қандай нуқсон аниқланган эди?
Текширувлар натижасида чақалоқда спина бифида деб аталадиган туғма ривожланиш нуқсонининг оғир шакли — миэломенингоселе аниқланган.
Спина бифида ҳомиладорликнинг дастлабки босқичларида умуртқа поғонаси ва орқа мияни шакллантирувчи тузилмалар тўлиқ ёпилмай қолиши натижасида юзага келади. Миэломенингоселе ҳолатида эса орқа мия тўқималари ва уларни ўраб турувчи пардалар умуртқа поғонасидаги очиқ жой орқали ташқарига чиқиб қолади.
Бундай ҳолат нерв тўқималарининг зарарланишига олиб келиши мумкин. Натижада бола туғилганидан кейин оёқларда кучсизлик ёки фалажлик, сийдик пуфаги ва ичак фаолиятини бошқариш билан боғлиқ муаммолар кузатилиши эҳтимоли бор. Айрим ҳолатларда бош мияда суюқлик тўпланиши — гидроцефалия ҳам ривожланиши мумкин.
Жарроҳлик қандай амалга оширилди?
Операциядан аввал ҳомиланинг умуртқа поғонасидаги нуқсон жойлашган ҳудудини аниқ белгилаш учун зарур тасвирий текширувлар ўтказилди. Шундан сўнг жарроҳлик амалиётининг ҳар бир босқичи пухта режалаштирилди.
Операция вақтида онанинг қорин девори ва бачадони эҳтиёткорлик билан очилиб, ҳомиланинг орқа қисмидаги зарарланган соҳага кириш имконияти яратилди. Муҳим жиҳати шундаки, чақалоқ бачадондан бутунлай чиқариб олинмади — у она қорнида қолган ҳолда операция қилинди.
Жарроҳлар микроскоп ёрдамида очиқ қолган нерв тўқималарини ҳимоя қилишга қаратилган амалиётларни бажарди. Шунингдек, умуртқа поғонасидаги нуқсон тегишли тўқима қатламлари ёрдамида ёпилди. Жараён давомида ҳомиланинг ҳолатини назорат қилиш учун ультратовуш текширувидан ҳам фойдаланилди.
Олти соат давом этган ушбу операция Ҳиндистонда ҳомила жарроҳлиги имкониятлари кенгайиб бораётганини кўрсатди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…