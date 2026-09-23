Олимлар сичқон миясига инсон мия тўқимасини кўчириб ўтказди

·2·Дунё
Олимлар сичқон миясига инсон мия тўқимасини кўчириб ўтказди

Стэнфорд университети олимлари инсон мия тўқимасини сичқон организмида ўстириш ва унинг нерв тизими билан боғлашга муваффақ бўлди. Тадқиқот 16 сентябрь куни Nature журналида эълон қилинган.

Олимлар бунинг учун миясининг катта қисмида, хусусан, мия пўстлоғи ривожланмайдиган қилиб генетик жиҳатдан ўзгартирилган сичқонлардан фойдаланган. Кейин уларга лабораторияда инсон илдиз ҳужайраларидан етиштирилган кортикал органоидлар — инсон мия тўқимасининг кичик, ўзини ўзи ташкил қилувчи тузилмалари кўчириб ўтказилган.

Натижада инсон тўқимаси сичқон миясида сақланиб қолиб, фаол ривожланган. Тадқиқотга кўра, трансплантациядан икки-уч ой ўтгач, инсон тўқимаси деярли беш баравар кенгайиб, бўш қолган мия ҳудудининг 90 фоизидан кўпроғини эгаллаган. Инсон нейронлари сичқон миясидаги нерв ҳужайралари билан боғланиб, ҳатто нерв толалари орқали орқа миягача етиб борган.

Тадқиқотчилар бу усул инсон миясининг ривожланиши ва туғилишдан олдин юзага келадиган неврологик касалликларни ўрганишда янги имконият беришини таъкидламоқда. Келажакда бундай моделлар аутизм, мия фалажи, шизофрения ва эпилепсия каби касалликларнинг механизмларини ўрганиш ҳамда даволаш усулларини синашда қўл келиши мумкин.

Тажриба ахлоқий саволларни ҳам юзага келтиради. Жумладан, инсон мия тўқимаси ҳайвон миясига кўчирилганда унинг когнитив қобилиятлари ўзгариши мумкинми, деган масала муҳокама қилинмоқда. Бироқ ҳозирги тажрибада сичқонларда инсонларникига хос онг ёки мураккаб фикрлаш пайдо бўлгани ҳақида далил аниқланмаган. Тадқиқот давомида уларнинг хатти-ҳаракатлари одатий сичқонларникидан кескин фарқ қилмаган.

Олимлар янги модел инсон миясини тирик организм ичида, унинг қон томирлари ва нерв тизими билан ўзаро таъсирда ўрганиш имконини бериши билан муҳим эканини қайд этмоқда.

Стэнфорд университетиNature журналиинсон мия тўқимасиаутизм
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар пашша миясини масофадан бошқаришга муваффақ бўлдиОлимлар пашша миясини масофадан бошқаришга муваффақ бўлди12 сентябр 11:43Космосда миямизга нима бўлади? Олимлар аниқлаган ҳайратланарли ҳақиқатКосмосда миямизга нима бўлади? Олимлар аниқлаган ҳайратланарли ҳақиқат8 июл 20:18Илк бор СИ ёрдамида миядаги ўсимта олиб ташландиИлк бор СИ ёрдамида миядаги ўсимта олиб ташланди29 август 15:40Сенсацион кашфиёт: Инсон юзидаги ҳиссиётлар итлар миясига қандай таъсир қилади?Сенсацион кашфиёт: Инсон юзидаги ҳиссиётлар итлар миясига қандай таъсир қилади?12 август 10:41Хитойлик олимлар инсонга чўчқанинг жигари ва буйрагини кўчириб ўтказдиХитойлик олимлар инсонга чўчқанинг жигари ва буйрагини кўчириб ўтказди10 июн 07:18Уй ичида илон сичқон овлаётгани тасвирга тушдиУй ичида илон сичқон овлаётгани тасвирга тушди21 май 15:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота