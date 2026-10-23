Нега улар Украинани кўпроқ ўйлайди?: Илон Маск АҚШдаги ёрдам схемаларини фош қилди

·17·Дунё
Нега улар Украинани кўпроқ ўйлайди?: Илон Маск АҚШдаги ёрдам схемаларини фош қилди

Америкалик миллиардер, Tesla ва SpaceX компаниялари асосчиси ҳамда X (собиқ Twitter) платформаси эгаси Илон Маск Украинага ажратилаётган молиявий ёрдамлар бўйича яна бир шов-шувли ва кескин чиқиш қилди.

Тадбиркор АҚШ солиқ тўловчиларининг пуллари Украина расмийлари орқали турли схемалар ёрдамида «ювилиб», Америка сиёсатчиларининг сайловолди кампанияларини молиялаштириш учун қайтарилаётганини иддао қилди.

«Пуллар яширин схемалар орқали ортга қайтмоқда»

Илон Маск ўзининг X ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифасида қизғин баҳсларга сабаб бўлган фикрларини очиқ ёзиб қолдирди:

  • Пул ювиш схемалари: «Америкалик солиқ тўловчиларнинг ана шу пулларининг бир қисми кўп сонли пул ювиш схемалари орқали ортга қайтмоқда ва Америкадаги сиёсий кампанияларни молиялаштиришга йўналтирилмоқда;

  • Сиёсатчиларнинг манфаати: Айнан шу сабабли сиз айрим сиёсатчиларнинг нима учун Америкадан кўра Украина ҳақида кўпроқ қайғураётганига гувоҳ бўляпсиз!» — дея таъкидлади миллиардер.

АҚШдаги сиёсий баҳслар ва кескинлашаётган мунозаралар

Миллиардернинг мазкур баёноти АҚШ ички сиёсий муҳитида Украинага кўрсатилаётган молиявий ва ҳарбий ёрдамлар кўлами муҳокама марказида турган бир пайтда эълон қилинди:

  • Молиявий назорат масаласи: АҚШда Украинага ажратилаётган ўнлаб миллиард долларлик маблағларнинг сарфланиши устидан шаффоф аудиторлик текширувларини ўтказиш бўйича чақириқлар тобора кучаймоқда;

  • Маскнинг таъсир доираси: Оқ уй ва жаҳон сиёсатидаги жараёнларга тез-тез очиқ муносабат билдириб келаётган Илон Маскнинг ушбу баёноти Вашингтон доираларида ҳамда ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама тўлқинини бошлаб берди.

Ҳозирча Украина расмий доиралари ёки АҚШ маъмурияти Маскнинг мазкур даъволари бўйича расмий жавоб қайтаргани йўқ.

Илон МаскУкраинаАҚШX ижтимоий тармоғи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Илон Маскнинг отаси Украинадаги демократияга қандай баҳо берди?Илон Маскнинг отаси Украинадаги демократияга қандай баҳо берди?11 август 09:02Starlink роутерларини АҚШга импорт қилишга истисно тариқасида рухсат берилдиStarlink роутерларини АҚШга импорт қилишга истисно тариқасида рухсат берилди28 июл 17:24АҚШ Адлия вазирлиги Илон Маскнинг xAI компаниясини миллий хавфсизлик важидан ҳимоя қилдиАҚШ Адлия вазирлиги Илон Маскнинг xAI компаниясини миллий хавфсизлик важидан ҳимоя қилди17 июн 02:26Дунёнинг энг бой инсонлари бир кунда рекорд даражада бойидиДунёнинг энг бой инсонлари бир кунда рекорд даражада бойиди16 июн 17:20Илон Маск дунёдаги илк триллионер бўлиши мумкинИлон Маск дунёдаги илк триллионер бўлиши мумкин4 июн 17:35Буюк Британия Маскнинг ёзганларини «миллий хавфсизликка таҳдид» сифатида текширмоқдаБуюк Британия Маскнинг ёзганларини «миллий хавфсизликка таҳдид» сифатида текширмоқда17 сентябр 15:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди