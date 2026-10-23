Нега улар Украинани кўпроқ ўйлайди?: Илон Маск АҚШдаги ёрдам схемаларини фош қилди
Америкалик миллиардер, Tesla ва SpaceX компаниялари асосчиси ҳамда X (собиқ Twitter) платформаси эгаси Илон Маск Украинага ажратилаётган молиявий ёрдамлар бўйича яна бир шов-шувли ва кескин чиқиш қилди.
Тадбиркор АҚШ солиқ тўловчиларининг пуллари Украина расмийлари орқали турли схемалар ёрдамида «ювилиб», Америка сиёсатчиларининг сайловолди кампанияларини молиялаштириш учун қайтарилаётганини иддао қилди.
«Пуллар яширин схемалар орқали ортга қайтмоқда»
Илон Маск ўзининг X ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифасида қизғин баҳсларга сабаб бўлган фикрларини очиқ ёзиб қолдирди:
Пул ювиш схемалари: «Америкалик солиқ тўловчиларнинг ана шу пулларининг бир қисми кўп сонли пул ювиш схемалари орқали ортга қайтмоқда ва Америкадаги сиёсий кампанияларни молиялаштиришга йўналтирилмоқда;
Сиёсатчиларнинг манфаати: Айнан шу сабабли сиз айрим сиёсатчиларнинг нима учун Америкадан кўра Украина ҳақида кўпроқ қайғураётганига гувоҳ бўляпсиз!» — дея таъкидлади миллиардер.
АҚШдаги сиёсий баҳслар ва кескинлашаётган мунозаралар
Миллиардернинг мазкур баёноти АҚШ ички сиёсий муҳитида Украинага кўрсатилаётган молиявий ва ҳарбий ёрдамлар кўлами муҳокама марказида турган бир пайтда эълон қилинди:
Молиявий назорат масаласи: АҚШда Украинага ажратилаётган ўнлаб миллиард долларлик маблағларнинг сарфланиши устидан шаффоф аудиторлик текширувларини ўтказиш бўйича чақириқлар тобора кучаймоқда;
Маскнинг таъсир доираси: Оқ уй ва жаҳон сиёсатидаги жараёнларга тез-тез очиқ муносабат билдириб келаётган Илон Маскнинг ушбу баёноти Вашингтон доираларида ҳамда ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама тўлқинини бошлаб берди.
Ҳозирча Украина расмий доиралари ёки АҚШ маъмурияти Маскнинг мазкур даъволари бўйича расмий жавоб қайтаргани йўқ.
Изоҳлар 0
…