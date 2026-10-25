“Қоидалар бузилди”: Илон Маск Зеленскийнинг постидан сўнг Starlink тизимини блоклади

·2·Дунё
“Қоидалар бузилди”: Илон Маск Зеленскийнинг постидан сўнг Starlink тизимини блоклади

Америкалик миллиардер ва SpaceX раҳбари Илон Маск Украина ҳудудида Starlink сунъий йўлдош интернет тармоғига кириш имконияти чеклангани сабабини очиқлади. Маскнинг сўзларига кўра, бу қарорга Украина президенти Владимир Зеленскийнинг ижтимоий тармоқдаги пости тўғридан-тўғри сабаб бўлган.

Тадбиркор Зеленскийнинг 16 октябрдаги постида Starlink тизими ўрта масофага учувчи зарбдор дрон ҳужумларида қўллангани очиқ тан олинганини кўрсатиб, тизим қоидалари кескин бузилганини билдирди.

«Зеленскийнинг ўзи ёзди»: Маскдан кескин баёнот

Илон Маск Х (собиқ Twitter) тармоғидаги ўз саҳифасида қарорнинг асл сабабларини қуйидагича изоҳлади:

  • Иқтибос ва сариқ чизиқ: Маск Зеленский постидаги «биз Starlink тизимидан ўрта масофадаги зарбалар учун ҳам фойдаланмоқдамиз» деган жумлани сариқ ранг билан ажратиб кўрсатди;

  • Фойдаланиш шартларининг бузилиши: «Аҳмоқларга тушунтириб қўяй: Зеленскийнинг ўзи дрон ҳужумлари учун Starlink’дан фойдаланаётгани ҳақида ёзди, бу эса тизимдан фойдаланиш шартларига буткул зиддир», — дея таъкидлади Маск;

  • «Тирқиш ёпилди»: Тадбиркор ўтган ҳафтада тизимдаги ушбу бўшлиқни ёпишга мажбур бўлишганини, чунки тизим фақат мудофаа ва фуқаровий алоқа учун мўлжалланганини эслатди.

Фуқаровий тизим ва ҳарбий чекловлар: Чизма қаерда тортилган?

Starlink компанияси ушбу қарорни тижорий ва гуманитар мақомни сақлаб қолиш зарурати билан изоҳлади:

  • «Одамларни ўлдиришга рухсат йўқ»: «Starlink каби фуқаровий ва тижорат тизимидан одамларни ўлдириш мақсадида ҳужумкор дрон зарбалари учун фойдаланишга ҳеч қачон рухсат берилмаган ва берилмаслиги керак», — деб ёзди миллиардер;

  • Мудофаадан тажовузга ўтиш: Маск тизим аввалбошдан алоқани сақлаб туриш ва инфратузилмани таъминлаш учун берилганини, аммо уни ҳужум қуролига айлантириш сиёсатга тўғри келмаслигини билдирди;

  • Фронтдаги таъсир: Ушбу техник чекловлар Украина қуролли кучларининг сунъий йўлдош орқали бошқариладиган дронларининг радиуси ва фаолиятига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин.

Илон МаскStarlinkВладимир ЗеленскийУкраина
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink сунъий йўлдош интернетидан пассив даромад топиш имконини тақдим этдиStarlink сунъий йўлдош интернетидан пассив даромад топиш имконини тақдим этди4 октябр 12:28Нега улар Украинани кўпроқ ўйлайди?: Илон Маск АҚШдаги ёрдам схемаларини фош қилдиНега улар Украинани кўпроқ ўйлайди?: Илон Маск АҚШдаги ёрдам схемаларини фош қилди23 октябр 23:39SpaceX АҚШда Starlink Mini нархини рекорд даражада пасайтирдиSpaceX АҚШда Starlink Mini нархини рекорд даражада пасайтирди2 октябр 18:29Starlink интернет тезлиги гигабитгача ошириладиStarlink интернет тезлиги гигабитгача оширилади26 сентябр 18:24Украина ўзининг Starlink аналогини яратиш устида ишламоқдаУкраина ўзининг Starlink аналогини яратиш устида ишламоқда5 октябр 15:29SpaceX Starship учун қайта ишланган иссиқлик плиталарини синовдан ўтказмоқдаSpaceX Starship учун қайта ишланган иссиқлик плиталарини синовдан ўтказмоқда16 сентябр 14:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди