“Маск Twitter’ни Россия пулларига сотиб олган”: Полша ТИВ раҳбаридан шов-шувли айблов
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Полша Ташқи ишлар вазири Радек Сикорский Илон Маск «Х» ижтимоий тармоғини Россия маблағлари ёрдамида сотиб олганини иддао қилди.
- Вазир платформадаги сифат назорати йўқолгани, ботлар ва нафратга тўла изоҳлар кўпайгани сабабли тармоқдаги муҳит кескин ёмонлашганини таъкидлади.
- Шунга қарамай, 1 миллион 200 мингдан ортиқ обуначига эга Сикорский ўз позициясини етказиш учун ушбу платформадан дипломатик қурол сифатида фойдаланишга мажбур эканини билдирди.
Полша Ташқи ишлар вазири Радек Сикорский америкалик миллиардер Илон Маск ва унга тегишли «X» (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғи шаънига кескин ва шов-шувли айбловлар билан чиқди. «Sprawdzamto.pl» портали эфирида чиқиш қилган полшалик бош дипломат платформа Россия молиявий манбалари кўмагида сотиб олинганини иддао қилди.
Шу билан бирга, вазир ушбу ижтимоий тармоқ сифати сезиларли даражада ёмонлашганини таъкидлаб, нега ҳалигача ўз саҳифасини ўчириб ташлай олмаётгани сабабларини очиқ баён этди.
«Сифат назорати бекор қилинди, ботлар кўпайди»: Сикорскийнинг танқиди
Полша ТИВ раҳбари Маск бошқаруви даврида тармоқдаги муҳит жиддий салбий томонга ўзгарганини билдирди:
«Россия пуллари» ҳақидаги иддао: Сикорскийнинг таъкидлашича, Илон Маск платформани «Россия маблағлари ёрдамида» сотиб олганидан сўнг тармоқ ичидаги муҳит кескин ёмонлашган;
Нафрат ва спам кўпайиши: Вазир тармоқда аввал мавжуд бўлган сифат назорати амалда йўқолганини, ботлар армияси ҳамда нафратга тўла (hate speech) изоҳлар сони кескин кўпайиб кетганини алоҳида қайд этди;
Европача муқобил орзуси: Сикорский сиёсий ва жамоатчилик мунозаралари цивилизациялашган, маданий қоидалар асосида олиб бориладиган мустақил Европа ижтимоий тармоғи яратилишини орзу қилишини тан олди.
«Тарк эта олмайман»: 1,2 миллион обуначи ва халқаро имиж
Танқидларга қарамай, Сикорский тармоқдан фойдаланишда давом этишга «мажбур» эканини тушунтирди:
Катта аудитория ва таржима: Унинг «Х» саҳифасида 1 миллион 200 мингдан ортиқ кузатувчи мавжуд бўлиб, автоматик таржима туфайли уни бутун дунё кузатади;
Дипломатик қурол: Вазирнинг фикрича, бугунги кунда ушбу платформа саволларга жавоб бериш, расмий Варшаванинг геосиёсий позициясини тушунтириш ва Полшанинг халқаро майдондаги имижини шакллантириш учун энг таъсирли ахборот воситаси бўлиб қолмоқда.
Тўқнашувнинг асл илдизи: Украина масаласи
Маълумот ўрнида, Маск ва Полша бош дипломати ўртасидаги очиқ тортишув аввалроқ миллиардернинг Украина бўйича кескин постидан сўнг янада кучайган эди.
Ўшанда Маск АҚШ солиқ тўловчиларининг Киевга ажратган маблағлари турли йўллар билан «ювилиб», Америкадаги сиёсий кампанияларга қайтаётгани ҳақида ёзган, Сикорский эса бу баёнотга кескин эътироз билдириб, миллиардерни нохолисликда айблаган эди.
Изоҳлар 0
…