“Маск Twitter’ни Россия пулларига сотиб олган”: Полша ТИВ раҳбаридан шов-шувли айблов

·47·Дунё
“Маск Twitter’ни Россия пулларига сотиб олган”: Полша ТИВ раҳбаридан шов-шувли айблов
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Полша Ташқи ишлар вазири Радек Сикорский Илон Маск «Х» ижтимоий тармоғини Россия маблағлари ёрдамида сотиб олганини иддао қилди.
  • Вазир платформадаги сифат назорати йўқолгани, ботлар ва нафратга тўла изоҳлар кўпайгани сабабли тармоқдаги муҳит кескин ёмонлашганини таъкидлади.
  • Шунга қарамай, 1 миллион 200 мингдан ортиқ обуначига эга Сикорский ўз позициясини етказиш учун ушбу платформадан дипломатик қурол сифатида фойдаланишга мажбур эканини билдирди.

Полша Ташқи ишлар вазири Радек Сикорский америкалик миллиардер Илон Маск ва унга тегишли «X» (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғи шаънига кескин ва шов-шувли айбловлар билан чиқди. «Sprawdzamto.pl» портали эфирида чиқиш қилган полшалик бош дипломат платформа Россия молиявий манбалари кўмагида сотиб олинганини иддао қилди.

Шу билан бирга, вазир ушбу ижтимоий тармоқ сифати сезиларли даражада ёмонлашганини таъкидлаб, нега ҳалигача ўз саҳифасини ўчириб ташлай олмаётгани сабабларини очиқ баён этди.

«Сифат назорати бекор қилинди, ботлар кўпайди»: Сикорскийнинг танқиди

Полша ТИВ раҳбари Маск бошқаруви даврида тармоқдаги муҳит жиддий салбий томонга ўзгарганини билдирди:

  • «Россия пуллари» ҳақидаги иддао: Сикорскийнинг таъкидлашича, Илон Маск платформани «Россия маблағлари ёрдамида» сотиб олганидан сўнг тармоқ ичидаги муҳит кескин ёмонлашган;

  • Нафрат ва спам кўпайиши: Вазир тармоқда аввал мавжуд бўлган сифат назорати амалда йўқолганини, ботлар армияси ҳамда нафратга тўла (hate speech) изоҳлар сони кескин кўпайиб кетганини алоҳида қайд этди;

  • Европача муқобил орзуси: Сикорский сиёсий ва жамоатчилик мунозаралари цивилизациялашган, маданий қоидалар асосида олиб бориладиган мустақил Европа ижтимоий тармоғи яратилишини орзу қилишини тан олди.

«Тарк эта олмайман»: 1,2 миллион обуначи ва халқаро имиж

Танқидларга қарамай, Сикорский тармоқдан фойдаланишда давом этишга «мажбур» эканини тушунтирди:

  • Катта аудитория ва таржима: Унинг «Х» саҳифасида 1 миллион 200 мингдан ортиқ кузатувчи мавжуд бўлиб, автоматик таржима туфайли уни бутун дунё кузатади;

  • Дипломатик қурол: Вазирнинг фикрича, бугунги кунда ушбу платформа саволларга жавоб бериш, расмий Варшаванинг геосиёсий позициясини тушунтириш ва Полшанинг халқаро майдондаги имижини шакллантириш учун энг таъсирли ахборот воситаси бўлиб қолмоқда.

Тўқнашувнинг асл илдизи: Украина масаласи

Маълумот ўрнида, Маск ва Полша бош дипломати ўртасидаги очиқ тортишув аввалроқ миллиардернинг Украина бўйича кескин постидан сўнг янада кучайган эди.

Ўшанда Маск АҚШ солиқ тўловчиларининг Киевга ажратган маблағлари турли йўллар билан «ювилиб», Америкадаги сиёсий кампанияларга қайтаётгани ҳақида ёзган, Сикорский эса бу баёнотга кескин эътироз билдириб, миллиардерни нохолисликда айблаган эди.

Радек СикорскийИлон МаскX ижтимоий тармоғиПолша Ташқи ишлар вазирлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нега улар Украинани кўпроқ ўйлайди?: Илон Маск АҚШдаги ёрдам схемаларини фош қилдиНега улар Украинани кўпроқ ўйлайди?: Илон Маск АҚШдаги ёрдам схемаларини фош қилди23 октябр 23:39Буюк Британия Маскнинг ёзганларини «миллий хавфсизликка таҳдид» сифатида текширмоқдаБуюк Британия Маскнинг ёзганларини «миллий хавфсизликка таҳдид» сифатида текширмоқда17 сентябр 15:36“Қоидалар бузилди”: Илон Маск Зеленскийнинг постидан сўнг Starlink тизимини блоклади“Қоидалар бузилди”: Илон Маск Зеленскийнинг постидан сўнг Starlink тизимини блоклади25 октябр 22:21«Оқ уйдаги зиёфат ва сирли якун: Шивон Зилис Илон Маск билан ажрашганини эълон қилди«Оқ уйдаги зиёфат ва сирли якун: Шивон Зилис Илон Маск билан ажрашганини эълон қилди5 октябр 09:58Илон Маск 4 фарзандининг онаси билан ажрашдиИлон Маск 4 фарзандининг онаси билан ажрашди3 октябр 21:51«Air Force One» бортидаги сирли суҳбат: Трамп ва Маскни ким яраштирди?«Air Force One» бортидаги сирли суҳбат: Трамп ва Маскни ким яраштирди?15 август 07:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди